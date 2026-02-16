Vous avez reçu un mail de l'Assurance Maladie ? Un détail trahit l'arnaque à chaque fois

Ce qu'il faut retenir
- Depuis fin septembre 2025, l'Assurance maladie envoie de vrais mails à chaque remboursement — ces messages sont légitimes
- Des escrocs profitent de cette habitude pour envoyer des faux mails imitant Ameli, avec une fausse « carte Vitale 2026 » à commander
- La carte Vitale n'a pas de date d'expiration et elle est gratuite — tout message demandant un paiement est frauduleux
- Le seul domaine officiel est ameli.fr — un mail envoyé depuis ameli.com est une arnaque
- L'Assurance maladie ne demande jamais vos coordonnées bancaires par mail
- En cas de doute, ne cliquez sur rien et connectez-vous directement sur ameli.fr ou appelez le 3646
Le piège : de vrais mails mêlés aux faux
Depuis fin septembre 2025, l'Assurance maladie envoie un vrai courriel à chaque assuré disposant d'un compte Ameli dès qu'un remboursement a été effectué au cours des 15 derniers jours. Ce nouveau dispositif, mis en place pour informer les Français sur le coût réel de leurs soins et lutter contre la fraude, est parfaitement légitime.
Le problème : les escrocs ont immédiatement saisi cette opportunité. Puisque les Français ont désormais l'habitude de recevoir des mails de l'Assurance maladie, ils sont moins méfiants quand un message aux couleurs d'Ameli arrive dans leur boîte. Et c'est précisément ce que les cybercriminels exploitent.
Depuis le début de l'année 2026, une vague massive de faux mails déferle sur les boîtes de réception françaises. Ces messages annoncent une prétendue « carte Vitale 2026 » à commander ou une soi-disant expiration de votre carte actuelle. Le 19 janvier 2026, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM, l'organisme qui pilote la branche maladie de la Sécurité sociale) a publié une alerte officielle confirmant qu'il s'agissait d'une campagne d'hameçonnage — ces faux mails piège — d'ampleur nationale. Plus de 200 signalements ont été recensés dès les premières semaines.
👉 La difficulté est inédite : pour la première fois, les assurés reçoivent simultanément de vrais ET de faux mails de l'Assurance maladie. Le tri est devenu un exercice à haut risque.
Comment distinguer un vrai mail d'un faux ? Il existe des indices simples mais décisifs.
Le problème : les escrocs ont immédiatement saisi cette opportunité. Puisque les Français ont désormais l'habitude de recevoir des mails de l'Assurance maladie, ils sont moins méfiants quand un message aux couleurs d'Ameli arrive dans leur boîte. Et c'est précisément ce que les cybercriminels exploitent.
Depuis le début de l'année 2026, une vague massive de faux mails déferle sur les boîtes de réception françaises. Ces messages annoncent une prétendue « carte Vitale 2026 » à commander ou une soi-disant expiration de votre carte actuelle. Le 19 janvier 2026, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM, l'organisme qui pilote la branche maladie de la Sécurité sociale) a publié une alerte officielle confirmant qu'il s'agissait d'une campagne d'hameçonnage — ces faux mails piège — d'ampleur nationale. Plus de 200 signalements ont été recensés dès les premières semaines.
👉 La difficulté est inédite : pour la première fois, les assurés reçoivent simultanément de vrais ET de faux mails de l'Assurance maladie. Le tri est devenu un exercice à haut risque.
Comment distinguer un vrai mail d'un faux ? Il existe des indices simples mais décisifs.
Les indices qui trahissent le faux mail à chaque fois
Le premier réflexe est de regarder l'adresse de l'expéditeur. Le seul domaine officiel de l'Assurance maladie est ameli.fr. Jamais ameli.com, jamais ameli-sante.fr, jamais une autre variante. Un mail envoyé depuis « [email protected] » est frauduleux, même si le logo, les couleurs et la mise en page sont parfaits.
Deuxième indice : le contenu du message. Un vrai mail de l'Assurance maladie ne mentionne jamais de montant précis et ne vous demande aucune action particulière. Il vous signale simplement qu'un remboursement a été effectué et vous invite à vérifier dans votre espace personnel. Rien de plus.
Un faux mail, en revanche, crée un sentiment d'urgence : « Votre carte Vitale expire bientôt », « Mettez à jour vos informations sous 48 heures », « Confirmez votre adresse de livraison ». Certains vont jusqu'à intégrer une fausse FAQ pour rassurer les plus méfiants.
Troisième indice, le plus simple : la carte Vitale n'a pas de date d'expiration. Elle est valable sans limite de temps. Et elle est entièrement gratuite. Tout message évoquant une expiration, un renouvellement obligatoire ou des frais d'envoi est donc forcément une arnaque.
✅ Vrai Mail légitime
Expéditeur
@ameli.fr ou @assurance-maladie.fr
Demande de paiement
Jamais
Contenu
Signale un remboursement effectué, sans montant
Données demandées
Aucune — invite à se connecter sur ameli.fr
⚠️ Faux Mail frauduleux
Expéditeur
@ameli.com ou autre variante
Demande de paiement
Oui (frais d'envoi 9,90 € ou similaire)
Contenu
« Carte Vitale 2026 prête à être expédiée »
Données demandées
Coordonnées bancaires, numéro de carte
Deuxième indice : le contenu du message. Un vrai mail de l'Assurance maladie ne mentionne jamais de montant précis et ne vous demande aucune action particulière. Il vous signale simplement qu'un remboursement a été effectué et vous invite à vérifier dans votre espace personnel. Rien de plus.
Un faux mail, en revanche, crée un sentiment d'urgence : « Votre carte Vitale expire bientôt », « Mettez à jour vos informations sous 48 heures », « Confirmez votre adresse de livraison ». Certains vont jusqu'à intégrer une fausse FAQ pour rassurer les plus méfiants.
Troisième indice, le plus simple : la carte Vitale n'a pas de date d'expiration. Elle est valable sans limite de temps. Et elle est entièrement gratuite. Tout message évoquant une expiration, un renouvellement obligatoire ou des frais d'envoi est donc forcément une arnaque.
Pourquoi cette vague est plus dangereuse que les précédentes
Les faux mails au nom de l'Assurance maladie ne sont pas nouveaux. Mais la vague de 2026 se distingue par un niveau de sophistication inédit.
D'abord, le réalisme visuel. Les escrocs reproduisent fidèlement le logo, les couleurs jaune, bleu et rose d'Ameli, la mise en page officielle et même le ton administratif. Certains messages intègrent un bouton « Commander ma carte » identique à ceux du vrai site. D'autres ajoutent une rubrique « Questions fréquentes » avec de fausses réponses rassurantes.
Ensuite, la personnalisation. En février 2024, deux gestionnaires de tiers payant, Viamedis et Almerys, ont subi une cyberattaque massive. Selon la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, l'autorité qui protège vos données personnelles), les données de près de 33 millions de personnes ont été compromises : nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, organisme de mutuelle. Les escrocs disposent donc d'informations réelles pour personnaliser leurs messages et les rendre encore plus crédibles.
Enfin, le contexte joue en faveur des fraudeurs. Depuis que l'Assurance maladie envoie de vrais mails tous les 15 jours, le réflexe de méfiance face à un message « Ameli » s'émousse. Les retraités, habitués à recevoir des notifications légitimes, baissent naturellement la garde.
Les seniors sont particulièrement visés. Selon la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage aux couleurs de l'Assurance Maladie figure parmi les arnaques les plus fréquemment signalées en France, année après année. Les retraités, qui consultent plus souvent leur médecin et reçoivent donc davantage de notifications Ameli légitimes, constituent une cible de choix.
👉 Résultat : même des personnes prudentes se font piéger. Le clic sur le lien mène vers un faux site reproduisant ameli.fr, où l'on demande successivement identité, adresse, puis coordonnées bancaires.
D'abord, le réalisme visuel. Les escrocs reproduisent fidèlement le logo, les couleurs jaune, bleu et rose d'Ameli, la mise en page officielle et même le ton administratif. Certains messages intègrent un bouton « Commander ma carte » identique à ceux du vrai site. D'autres ajoutent une rubrique « Questions fréquentes » avec de fausses réponses rassurantes.
Ensuite, la personnalisation. En février 2024, deux gestionnaires de tiers payant, Viamedis et Almerys, ont subi une cyberattaque massive. Selon la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, l'autorité qui protège vos données personnelles), les données de près de 33 millions de personnes ont été compromises : nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, organisme de mutuelle. Les escrocs disposent donc d'informations réelles pour personnaliser leurs messages et les rendre encore plus crédibles.
Enfin, le contexte joue en faveur des fraudeurs. Depuis que l'Assurance maladie envoie de vrais mails tous les 15 jours, le réflexe de méfiance face à un message « Ameli » s'émousse. Les retraités, habitués à recevoir des notifications légitimes, baissent naturellement la garde.
Les seniors sont particulièrement visés. Selon la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage aux couleurs de l'Assurance Maladie figure parmi les arnaques les plus fréquemment signalées en France, année après année. Les retraités, qui consultent plus souvent leur médecin et reçoivent donc davantage de notifications Ameli légitimes, constituent une cible de choix.
👉 Résultat : même des personnes prudentes se font piéger. Le clic sur le lien mène vers un faux site reproduisant ameli.fr, où l'on demande successivement identité, adresse, puis coordonnées bancaires.
Ce qu'il faut faire pour se protéger
Face à tout mail évoquant l'Assurance maladie :
Si vous avez déjà cliqué et transmis vos données :
- Ne cliquez jamais sur un lien contenu dans le message. Ouvrez votre navigateur et tapez vous-même ameli.fr dans la barre d'adresse.
- Vérifiez l'adresse de l'expéditeur. Si elle ne se termine pas par @ameli.fr ou @assurance-maladie.fr, supprimez le mail immédiatement.
- Ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires, votre numéro de carte ou un code reçu par SMS en réponse à un mail.
- En cas de doute, appelez le 3646 (numéro officiel de l'Assurance maladie) pour vérifier.
- Contactez votre banque immédiatement pour faire opposition sur votre carte.
- Changez vos identifiants de connexion à votre compte Ameli.
- Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie.
- Signalez l'arnaque sur cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme officielle d'assistance aux victimes.
Sources :
- Assurance Maladie (ameli.fr), alerte courriels frauduleux, mise à jour janvier 2026
- Cybermalveillance.gouv.fr, fiche hameçonnage Ameli / Carte Vitale, 2026
- Assurance Maladie, notification remboursements par mail, novembre 2025
- CNIL, fuite de données Viamedis / Almerys, février 2024
- Assurance Maladie (ameli.fr), alerte courriels frauduleux, mise à jour janvier 2026
- Cybermalveillance.gouv.fr, fiche hameçonnage Ameli / Carte Vitale, 2026
- Assurance Maladie, notification remboursements par mail, novembre 2025
- CNIL, fuite de données Viamedis / Almerys, février 2024