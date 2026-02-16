Vous avez reçu un mail de l'Assurance Maladie ? Un détail trahit l'arnaque à chaque fois

Les faux mails au nom de l'Assurance maladie ne sont pas nouveaux. Mais la vague de 2026 se distingue par un niveau de sophistication inédit.



D'abord, le réalisme visuel. Les escrocs reproduisent fidèlement le logo, les couleurs jaune, bleu et rose d'Ameli, la mise en page officielle et même le ton administratif. Certains messages intègrent un bouton « Commander ma carte » identique à ceux du vrai site. D'autres ajoutent une rubrique « Questions fréquentes » avec de fausses réponses rassurantes.



Ensuite, la personnalisation. En février 2024, deux gestionnaires de tiers payant, Viamedis et Almerys, ont subi une cyberattaque massive. Selon la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, l'autorité qui protège vos données personnelles), les données de près de 33 millions de personnes ont été compromises : nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, organisme de mutuelle. Les escrocs disposent donc d'informations réelles pour personnaliser leurs messages et les rendre encore plus crédibles.



Enfin, le contexte joue en faveur des fraudeurs. Depuis que l'Assurance maladie envoie de vrais mails tous les 15 jours, le réflexe de méfiance face à un message « Ameli » s'émousse. Les retraités, habitués à recevoir des notifications légitimes, baissent naturellement la garde.



Les seniors sont particulièrement visés. Selon la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage aux couleurs de l'Assurance Maladie figure parmi les arnaques les plus fréquemment signalées en France, année après année. Les retraités, qui consultent plus souvent leur médecin et reçoivent donc davantage de notifications Ameli légitimes, constituent une cible de choix.



👉 Résultat : même des personnes prudentes se font piéger. Le clic sur le lien mène vers un faux site reproduisant ameli.fr, où l'on demande successivement identité, adresse, puis coordonnées bancaires.