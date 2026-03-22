Assurances et Mutuelles

Mutuelle à moins d'1 € par jour : les plafonds d'avril 2026 que deux retraités sur trois ignorent

Les cotisations des mutuelles seniors repartent à la hausse. Pourtant, une couverture complète existe à moins de 30 euros par mois pour les petites retraites. Au 1er avril, ses conditions d'accès s'élargissent encore. Deux tiers des personnes éligibles ne la demandent pas.



Les plafonds de la Complémentaire santé solidaire sont revalorisés de 0,9 % au 1er avril — un retraité seul pourra gagner jusqu'à 869 € par mois et rester éligible Retraités, bénéficiaires de l'Aspa, de l'AAH : plusieurs millions de personnes sont potentiellement concernées sans le savoir Un piège dans le calcul des ressources peut faire basculer votre dossier du mauvais côté — et personne ne vous prévient

Une mutuelle complète pour 25 à 30 € par mois après 60 ans 7,79 millions de Français bénéficient déjà de la Complémentaire santé solidaire (CSS). Consultations, médicaments, hospitalisations, lunettes, prothèses dentaires et auditives : tout est pris en charge, sans avance de frais. Pour les retraités aux revenus modestes, c'est l'équivalent d'une mutuelle haut de gamme — à une fraction du prix.



La CSS se décline en deux versions. La première est entièrement gratuite pour les foyers les plus modestes. La seconde coûte entre 8 et 30 € par mois selon l'âge : 21 € entre 50 et 59 ans, 25 € entre 60 et 69 ans, 30 € à partir de 70 ans. À comparer avec les 80 à 150 € mensuels que facturent aujourd'hui les mutuelles privées aux seniors. L'équation est brutale : un retraité sur une complémentaire classique paie parfois cinq fois plus cher pour une couverture équivalente, voire inférieure.



La CSS exonère aussi des franchises médicales et de la participation forfaitaire de 1 €. Elle donne droit au tiers payant intégral. Et elle inclut le bénéficient déjà de la(CSS). Consultations, médicaments, hospitalisations, lunettes, prothèses dentaires et auditives : tout est pris en charge, sans avance de frais. Pour les retraités aux revenus modestes, c'est l'équivalent d'une mutuelle haut de gamme — à une fraction du prix.La CSS se décline en deux versions. La première estpour les foyers les plus modestes. La seconde coûte entre: 21 € entre 50 et 59 ans, 25 € entre 60 et 69 ans, 30 € à partir de 70 ans. À comparer avec les 80 à 150 € mensuels que facturent aujourd'hui les mutuelles privées aux seniors. L'équation est brutale : un retraité sur une complémentaire classique paie parfoispour une couverture équivalente, voire inférieure.La CSS exonère aussi des franchises médicales et de la participation forfaitaire de 1 €. Elle donne droit au. Et elle inclut le panier 100 % Santé pour les lunettes, les prothèses dentaires et les aides auditives — des postes de dépenses cruciaux après 60 ans.

Ce qui change au 1er avril 2026 revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF). Au 1er avril 2026, cette base augmente de 0,9 %, selon les projections de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. L'arrêté officiel, attendu dans les prochains jours au Journal officiel, fixera les montants définitifs.



Concrètement, un retraité vivant seul pourra percevoir jusqu'à environ 869 € par mois (contre 862 € actuellement) et bénéficier de la CSS gratuite. Pour la version avec participation financière, le plafond passera aux alentours de 1 174 € par mois (contre 1 163 €). Pour un couple, les seuils estimés montent respectivement à 1 304 € et 1 760 € par mois.



La hausse paraît modeste — 7 à 11 € de plafond supplémentaire par mois pour une personne seule. Mais elle suffit à faire basculer dans l'éligibilité des milliers de retraités dont les revenus se situaient juste au-dessus de la ligne.

CSS gratuite 0 €/mois 👤 Personne seule — plafond actuel 862 €/mois (10 339 €/an) 👤 Personne seule — estimé avril 2026 ≈ 869 €/mois (≈ 10 432 €/an) 👥 Couple — plafond actuel 1 292 €/mois (15 508 €/an) 👥 Couple — estimé avril 2026 ≈ 1 304 €/mois (≈ 15 648 €/an) CSS payante 25-30 €/mois 👤 Personne seule — plafond actuel 1 163 €/mois (13 957 €/an) 👤 Personne seule — estimé avril 2026 ≈ 1 174 €/mois (≈ 14 083 €/an) 👥 Couple — plafond actuel 1 745 €/mois (20 936 €/an) 👥 Couple — estimé avril 2026 ≈ 1 760 €/mois (≈ 21 124 €/an) Chaque année, les plafonds de la CSS suivent la(BMAF). Au 1er avril 2026, cette base augmente de, selon les projections de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. L'arrêté officiel, attendu dans les prochains jours au Journal officiel, fixera les montants définitifs.Concrètement, un retraité vivant seul pourra percevoir jusqu'à environ(contre 862 € actuellement) et bénéficier de la CSS gratuite. Pour la version avec participation financière, le plafond passera aux alentours de(contre 1 163 €). Pour un couple, les seuils estimés montent respectivement àLa hausse paraît modeste — 7 à 11 € de plafond supplémentaire par mois pour une personne seule. Mais elle suffit à faire basculer dans l'éligibilité des milliers de retraités dont les revenus se situaient juste au-dessus de la ligne.

Deux éligibles sur trois ne réclament rien DREES (Direction de la recherche du ministère de la Santé), le taux de non-recours à la CSS avec participation financière atteignait 67 % en 2021 — dernière mesure disponible. Ce chiffre inclut les personnes déjà couvertes par une complémentaire d'entreprise, qui n'ont pas besoin du dispositif. Mais même en les excluant, 39 % des éligibles à la CSS payante ne disposent d'aucune couverture complémentaire.



Pour la CSS gratuite, le constat est moins alarmant mais reste préoccupant : 13 % des éligibles n'ont ni CSS, ni complémentaire d'entreprise. Au total, 23 % de l'ensemble des personnes éligibles à la CSS ne sont couvertes par aucune complémentaire santé. Elles avancent chaque euro chez le médecin, à la pharmacie, à l'hôpital.



Plusieurs raisons expliquent ce renoncement. Beaucoup de retraités ignorent l'existence du dispositif, ou pensent encore qu'il s'agit de l'ancienne « CMU » réservée aux personnes en grande précarité. D'autres sont rebutés par la complexité perçue des démarches. D'autres encore ne savent pas que l'ancienne ACS (aide au paiement d'une complémentaire santé) a été remplacée par la CSS depuis novembre 2019.

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Mutuelle senior 2026 : les 3 erreurs qui font exploser votre cotisation de 300 € par an Le paradoxe est massif. Selon la(Direction de la recherche du ministère de la Santé), leà la CSS avec participation financière atteignaiten 2021 — dernière mesure disponible. Ce chiffre inclut les personnes déjà couvertes par une complémentaire d'entreprise, qui n'ont pas besoin du dispositif. Mais même en les excluant,à la CSS payante ne disposent d'aucune couverture complémentaire.Pour la CSS gratuite, le constat est moins alarmant mais reste préoccupant :n'ont ni CSS, ni complémentaire d'entreprise. Au total,à la CSS ne sont couvertes par aucune complémentaire santé. Elles avancent chaque euro chez le médecin, à la pharmacie, à l'hôpital.Plusieurs raisons expliquent ce renoncement. Beaucoup de retraités ignorent l'existence du dispositif, ou pensent encore qu'il s'agit de l'ancienne « CMU » réservée aux personnes en grande précarité. D'autres sont rebutés par la complexité perçue des démarches. D'autres encore ne savent pas que l'(aide au paiement d'une complémentaire santé) a été remplacée par la CSS depuis novembre 2019.

Le piège du calcul des ressources La CSS ne regarde pas seulement vos pensions de retraite. L'Assurance maladie examine la totalité des ressources perçues sur les 12 mois précédant l'avant-dernier mois de la demande. Pensions de retraite de base et complémentaire, mais aussi revenus du patrimoine, pensions alimentaires, dons d'argent, gains aux jeux : presque tout compte.



Seules quelques ressources sont exclues : le RSA, la prime d'activité, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et les intérêts des livrets A et LDD. Attention, même l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) est intégrée au calcul, bien que les bénéficiaires de cette allocation aient droit à la CSS avec participation financière de manière simplifiée.



Autre subtilité : si vous percevez une aide au logement ou si vous êtes propriétaire de votre logement, un forfait logement est ajouté à vos ressources. Pour une personne seule, ce forfait s'élève à 77,58 € par mois. Ce montant peut suffire à vous faire dépasser le plafond si vos revenus sont proches de la limite.

Comment vérifier et faire la demande simulateur officiel disponible sur mesdroitssociaux.gouv.fr. En quelques minutes, vous obtenez une réponse indicative sur votre éligibilité. Si le résultat est positif, la demande se fait directement en ligne depuis votre



Quelques cas particuliers accélèrent la procédure. Les bénéficiaires du RSA obtiennent la CSS automatiquement depuis 2022, sans démarche. Les bénéficiaires de l'Aspa reçoivent les documents directement de leur caisse, avec un renouvellement automatique. Depuis juillet 2025, les bénéficiaires de l'AAH à taux plein bénéficient d'une présomption de droit, sous certaines conditions (vivre seul, sans enfant à charge, sans activité professionnelle sur les trois derniers mois) : leur caisse leur propose directement la CSS sans qu'ils aient à justifier leurs ressources.



La CSS est accordée pour un an. Le renouvellement n'est pas automatique (sauf RSA et Aspa) : pensez à refaire votre demande deux à quatre mois avant l'échéance. Passé ce délai, vos droits s'interrompent — et avec eux, le tiers payant et l'exonération des franchises.

60-69 ans CSS payante 💶 Cotisation mensuelle 25 €/mois 70 ans et plus CSS payante 💶 Cotisation mensuelle 30 €/mois Mutuelle privée ⚠️ Comparaison 💶 Cotisation moyenne senior 80 à 150 €/mois Première étape : utilisez ledisponible sur mesdroitssociaux.gouv.fr. En quelques minutes, vous obtenez une réponse indicative sur votre éligibilité. Si le résultat est positif, la demande se fait directement en ligne depuis votre compte Ameli , ou par courrier avec le formulaire Cerfa S3711.Quelques cas particuliers accélèrent la procédure. Les bénéficiaires duobtiennent la CSS automatiquement depuis 2022, sans démarche. Les bénéficiaires de l'reçoivent les documents directement de leur caisse, avec un renouvellement automatique. Depuis juillet 2025, les bénéficiaires de l'à taux plein bénéficient d'une, sous certaines conditions (vivre seul, sans enfant à charge, sans activité professionnelle sur les trois derniers mois) : leur caisse leur propose directement la CSS sans qu'ils aient à justifier leurs ressources.La CSS est accordée pour. Le renouvellement n'est pas automatique (sauf RSA et Aspa) : pensez à refaire votre demandeavant l'échéance. Passé ce délai, vos droits s'interrompent — et avec eux, le tiers payant et l'exonération des franchises.

Ce qu'il faut retenir

La Complémentaire santé solidaire (CSS) couvre l'intégralité des frais de santé courants sans avance de frais, pour 25 à 30 € par mois après 60 ans — ou gratuitement sous un certain plafond de revenus Au 1er avril 2026, les plafonds de ressources sont revalorisés d'environ 0,9 % : le seuil de la CSS gratuite passe à environ 869 €/mois pour une personne seule, celui de la CSS payante à environ 1 174 €/mois Deux éligibles sur trois à la CSS payante ne la réclament pas — vérifiez votre éligibilité sur le simulateur mesdroitssociaux.gouv.fr Le calcul intègre toutes vos ressources (patrimoine, pensions alimentaires, gains aux jeux) et un forfait logement si vous êtes propriétaire ou allocataire d'une aide au logement La demande se fait en ligne sur votre compte Ameli ou via le formulaire S3711 — la CSS est accordée pour un an et doit être renouvelée deux à quatre mois avant l'échéance

Sources :

- Service-public.gouv.fr, « Complémentaire santé solidaire : les nouveaux plafonds de ressources », 1er avril 2025

- Arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, Journal officiel

- Commission des comptes de la Sécurité sociale, rapport octobre 2025 (estimation BMAF +0,9 %)

- DREES, « Complémentaire santé solidaire avec participation financière : un taux de non-recours en baisse pour la première fois en 2021 », décembre 2022

- Evaluation.securite-sociale.fr, « Bénéficiaires de la C2S », données fin décembre 2024

- Ameli.fr, « Qui peut bénéficier de la Complémentaire santé solidaire ? », mars 2026

Pour aller plus loin :



- Hôpital, urgences, chirurgie : ces 3 hausses de mars et avril 2026 que votre mutuelle ne couvrira peut-être pas