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Selon l'Assurance maladie, ce tour de taille annonce un foie gras : à votre âge, un homme sur trois en est victime sans le savoir

Votre tour de taille a pris deux crans de ceinture depuis la retraite, et vous n'avez jamais eu de problème avec l'alcool. Cela suffit pourtant à installer un foie gras, cette graisse qui s'accumule dans le foie sans faire mal nulle part. Un Français sur six la porte déjà, et un homme sur trois entre 68 et 78 ans. Le sucre de votre petit-déjeuner y travaille chaque matin.

Article rédigé par Fabrice Crozier | Publié le 14/08/2026 à 09:01



Ce n'est pas l'alcool qui remplit votre foie

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. La prise de sang annuelle revient du laboratoire avec deux lignes légèrement au-dessus de la normale, les transaminases, et votre médecin vous demande si vous buvez. Vous répondez un verre de vin le dimanche, parfois deux, et la conversation s'arrête là. Elle aurait dû commencer là. Un foie se charge de graisse sans une seule goutte d'alcool, par le seul jeu de ce que vous mangez et de ce que votre corps fait du sucre.

Un homme sur trois entre 68 et 78 ans Les chiffres français sortent de la cohorte CONSTANCES, la plus grande enquête de population menée dans le pays, et l'Assurance maladie les reprend dans son dossier consacré à la maladie. En 2019, 16,7 % des personnes suivies présentaient une stéatose hépatique métabolique, le nom savant du foie gras non alcoolique : 24,6 % des hommes et 10,1 % des femmes.



Mais c'est la ventilation par âge qui doit vous arrêter. La proportion grimpe à 36,2 % chez les hommes de 68 à 78 ans, soit plus du double de la moyenne nationale. À cet âge, un homme sur trois porte un foie chargé de graisse sans le savoir, faute d'avoir jamais eu mal quelque part. La maladie concerne d'ailleurs 79,7 % des personnes obèses et 63 % des diabétiques : nous sommes nombreux, passé soixante ans, à cocher une de ces cases sans nous considérer malades.



Le sucre du matin passe par le foie Le mécanisme se joue en deux temps, et le premier tient au fructose. Ce sucre simple, présent en masse dans les sodas, les jus de fruits industriels et les sirops de l'alimentation transformée, n'est métabolisé que par le foie. Quand la quantité dépasse ce qu'il sait brûler, il la convertit en triglycérides stockés sur place.



Le second temps est hormonal. Chez une personne en surpoids ou diabétique, l'organisme libère beaucoup d'insuline pour faire baisser la glycémie, puis devient résistant à cette insuline, ce qui dérègle le traitement des graisses dans le foie. La graisse déjà installée nourrit ainsi la résistance qui l'a fait naître.



Voilà pourquoi le tour de taille sert de premier repère. Au-delà de 94 centimètres chez un homme et 80 chez une femme, associé à deux anomalies parmi des triglycérides élevés, un bon cholestérol bas, une tension à partir de 130/85 ou une glycémie à jeun trop haute, on parle de syndrome métabolique. Le foie gras n'en est que la traduction hépatique.



Trois lignes de votre prise de sang suffisent Puisque cette maladie ne donne aucun symptôme, tout dépend de ce qu'on va chercher. Et si je devais retenir une seule chose de ce dossier, ce serait celle-là : le repère existe déjà, il tient dans une prise de sang ordinaire, et presque personne ne le connaît en dehors des cabinets d'hépatologie.



Ce repère s'appelle le FIB-4. C'est un calcul, pas un examen supplémentaire : il combine votre âge, vos deux transaminases ASAT et ALAT, et votre taux de plaquettes. Ces trois lignes figurent sur la plupart des bilans sanguins prescrits en médecine générale, le calcul est gratuit, et de nombreux laboratoires le rendent automatiquement dès que transaminases et plaquettes sont demandées le même jour.



Ce que le FIB-4 évalue n'est pas la graisse mais la fibrose, autrement dit la cicatrisation du foie, seul élément corrélé au pronostic. Un résultat inférieur à 1,30 écarte une fibrose avancée dans neuf cas sur dix, tandis qu'au-delà de 2,67 la probabilité devient forte et impose un examen de deuxième ligne. Entre les deux s'étend une zone intermédiaire, qui a concerné 12,4 % des personnes dépistées dans un travail présenté devant l'Association française pour l'étude du foie.



Donc trois questions à poser au prochain bilan : mes transaminases et mes plaquettes sont-elles dosées, mon FIB-4 est-il calculé, dans quelle zone tombe-t-il.



Le seuil se déplace le jour de vos 65 ans 2,0 chez les plus de 65 ans. La détection n'en souffre pas : dans l'étude qui a établi ce seuil, la sensibilité se maintient à 77 % après 65 ans. Ce qui s'effondre passé cet âge, c'est la spécificité, tombée à 35 % au seuil de 1,30, autrement dit deux personnes sur trois sans fibrose avancée orientées vers un examen de deuxième ligne pour rien. Le débat français va dans ce sens : des hépatologues proposent d'étendre le seuil de 2,0 à tous les âges pour rétrécir la zone intermédiaire.

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Cirrhose et cancer du foie : de nos jours, on peut en guérir

La suite, elle, est documentée de longue date. La stéatose reste isolée dans environ 80 % des cas, situation bénigne au très faible risque de complications selon la Société nationale française de gastro-entérologie. Chez les 20 % restants s'ajoute une inflammation du foie qui accumule de la fibrose et peut conduire à la cirrhose puis au cancer. Rapportés aux 36,2 % d'hommes de 68 à 78 ans concernés, ces 20 % donnent environ un homme sur quatorze de cette tranche d'âge porteur de la forme inflammatoire.

Là où ce repère devient discutable, c'est justement à votre âge. Le FIB-4 monte naturellement avec les années, et son seuil bas a donc été relevé de 1,30 à. La détection n'en souffre pas : dans l'étude qui a établi ce seuil, la sensibilité se maintient à 77 % après 65 ans. Ce qui s'effondre passé cet âge, c'est la spécificité, tombée à 35 % au seuil de 1,30, autrement dit deux personnes sur trois sans fibrose avancée orientées vers un examen de deuxième ligne pour rien. Le débat français va dans ce sens : des hépatologues proposent d'étendre le seuil de 2,0 à tous les âges pour rétrécir la zone intermédiaire.La suite, elle, est documentée de longue date. La stéatose reste isolée dans environ 80 % des cas, situation bénigne au très faible risque de complications selon la Société nationale française de gastro-entérologie. Chez les 20 % restants s'ajoute une inflammation du foie qui accumule de la fibrose et peut conduire à la cirrhose puis au cancer. Rapportés aux 36,2 % d'hommes de 68 à 78 ans concernés, ces 20 % donnentde cette tranche d'âge porteur de la forme inflammatoire.

Ce qui fait repartir la graisse



L'objectif chiffré est une perte de 5 à 10 % du poids en six mois, soit 4 à 8 kilos pour une personne de 82 kilos. Côté assiette, trois consignes ressortent : écarter le fructose et le saccharose des boissons non alcoolisées, réduire les graisses saturées de la charcuterie et des plats préparés, et se rapprocher du régime méditerranéen, le seul que les sociétés savantes recommandent.



Pour bouger, le repère officiel est de 150 minutes d'intensité modérée par semaine, soit une trentaine de minutes de marche rapide la plupart des jours. S'y ajoute un chiffre qu'on oublie toujours : ramener le temps assis sous sept heures par jour, en coupant chaque heure par une minute debout.



Nous avons tous, dans un placard, une bouteille de jus de fruits que nous rangeons du côté des bonnes habitudes. Ce foie qui se charge en silence ne réclame pas un régime spectaculaire, seulement qu'on arrête de le sucrer et qu'on regarde trois lignes sur un papier qui existe déjà.



La bonne nouvelle tient en une phrase : au stade de la stéatose simple, le foie retrouve son aspect normal. Aucun médicament n'a fait la preuve d'une efficacité certaine à ce jour, et les mesures que détaille l'Assurance maladie dans son dossier consacré au traitement restent la seule voie.L'objectif chiffré est une perte de, soit 4 à 8 kilos pour une personne de 82 kilos. Côté assiette, trois consignes ressortent : écarter le fructose et le saccharose des boissons non alcoolisées, réduire les graisses saturées de la charcuterie et des plats préparés, et se rapprocher du régime méditerranéen, le seul que les sociétés savantes recommandent.Pour bouger, le repère officiel est de, soit une trentaine de minutes de marche rapide la plupart des jours. S'y ajoute un chiffre qu'on oublie toujours : ramener le temps assis sous sept heures par jour, en coupant chaque heure par une minute debout.Nous avons tous, dans un placard, une bouteille de jus de fruits que nous rangeons du côté des bonnes habitudes. Ce foie qui se charge en silence ne réclame pas un régime spectaculaire, seulement qu'on arrête de le sucrer et qu'on regarde trois lignes sur un papier qui existe déjà.