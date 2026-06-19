Alzheimer : ce composé de cuivre répare une pompe cérébrale oubliée depuis trente ans

Votre cerveau possède ses propres éboueurs
Le cerveau élimine ses déchets tout seul. Des transporteurs appelés glycoprotéine P, véritables pompes d'évacuation, expulsent les protéines bêta-amyloïde vers la circulation sanguine.
Chez les patients atteints d'Alzheimer, ces pompes décrites par l'Inserm s'affaiblissent. Les protéines toxiques stagnent, les plaques se forment.
Pendant trente ans, la recherche a mobilisé ses milliards pour attaquer ces plaques de l'extérieur. Personne n'a cherché à réparer la plomberie.
Chez les patients atteints d'Alzheimer, ces pompes décrites par l'Inserm s'affaiblissent. Les protéines toxiques stagnent, les plaques se forment.
Pendant trente ans, la recherche a mobilisé ses milliards pour attaquer ces plaques de l'extérieur. Personne n'a cherché à réparer la plomberie.
56 jours, trois chiffres, un renversement
Des chercheurs du Monash Institute of Pharmaceutical Sciences ont administré un composé de cuivre, le Cu(ATSM), à des souris porteuses d'un modèle de la maladie d'Alzheimer pendant 56 jours.
Le Dr Jae Pyun, premier auteur de l'étude publiée dans ACS Chemical Neuroscience (juin 2026), résume la chaîne : la quantité de pompes P-gp dans les microvaisseaux cérébraux a augmenté de 24,1 %. Conséquence directe : les protéines bêta-amyloïde toxiques ont diminué de 42 % dans le cortex.
Et la mémoire spatiale s'est améliorée de 43,8 % au labyrinthe de Barnes. Des souris qui s'égaraient dans un parcours standardisé ont retrouvé leur chemin après traitement.
C'est la première fois qu'une étude établit la chaîne complète : restauration des pompes d'évacuation, réduction des protéines toxiques, amélioration cognitive mesurable. Le Cu(ATSM) ne détruit pas les plaques, il répare le mécanisme que votre cerveau utilise pour s'en débarrasser lui-même.
Reste un point que le Pr Joseph Nicolazzo, directeur de l'étude, mentionne sans trancher : les chercheurs soupçonnent que le cuivre activerait aussi les microglies, les cellules immunitaires du cerveau, pour dégrader directement les dépôts amyloïdes. Ce double mécanisme, s'il se confirme, renforcerait encore l'intérêt de la molécule.
Le Dr Jae Pyun, premier auteur de l'étude publiée dans ACS Chemical Neuroscience (juin 2026), résume la chaîne : la quantité de pompes P-gp dans les microvaisseaux cérébraux a augmenté de 24,1 %. Conséquence directe : les protéines bêta-amyloïde toxiques ont diminué de 42 % dans le cortex.
Et la mémoire spatiale s'est améliorée de 43,8 % au labyrinthe de Barnes. Des souris qui s'égaraient dans un parcours standardisé ont retrouvé leur chemin après traitement.
C'est la première fois qu'une étude établit la chaîne complète : restauration des pompes d'évacuation, réduction des protéines toxiques, amélioration cognitive mesurable. Le Cu(ATSM) ne détruit pas les plaques, il répare le mécanisme que votre cerveau utilise pour s'en débarrasser lui-même.
Reste un point que le Pr Joseph Nicolazzo, directeur de l'étude, mentionne sans trancher : les chercheurs soupçonnent que le cuivre activerait aussi les microglies, les cellules immunitaires du cerveau, pour dégrader directement les dépôts amyloïdes. Ce double mécanisme, s'il se confirme, renforcerait encore l'intérêt de la molécule.
Pourquoi les anti-amyloïdes calent et cette voie avance
Lecanemab, donanemab : ces deux anticorps monoclonaux ont occupé la recherche Alzheimer pendant cinq ans. Leur stratégie : se fixer sur les plaques amyloïdes pour les détruire de l'extérieur.
Le bénéfice clinique mesuré a été jugé insuffisant par la Haute Autorité de santé, qui a refusé leur commercialisation en France à deux reprises. Et les effets indésirables n'étaient pas anodins : œdèmes cérébraux chez un patient sur trois.
Le Cu(ATSM) prend le problème par l'autre bout. Au lieu de cibler les plaques une fois formées, il restaure la capacité du cerveau à les évacuer avant qu'elles ne s'accumulent.
Le bénéfice clinique mesuré a été jugé insuffisant par la Haute Autorité de santé, qui a refusé leur commercialisation en France à deux reprises. Et les effets indésirables n'étaient pas anodins : œdèmes cérébraux chez un patient sur trois.
Le Cu(ATSM) prend le problème par l'autre bout. Au lieu de cibler les plaques une fois formées, il restaure la capacité du cerveau à les évacuer avant qu'elles ne s'accumulent.
Un composé déjà passé par la case humaine
Le Cu(ATSM) n'est pas une molécule sortie de nulle part. Ce complexe de cuivre aux propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices a déjà franchi les étapes de sécurité chez l'humain pour la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique.
Ce parcours change la donne sur le calendrier. Un composé inconnu met en moyenne dix à quinze ans à passer du laboratoire au premier essai humain.
Le Cu(ATSM) n'a pas à repartir de zéro : les données de sécurité existent, les dosages sont documentés, le profil pharmacologique est connu. Surtout, la molécule traverse la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des composés testés contre Alzheimer.
Ce parcours change la donne sur le calendrier. Un composé inconnu met en moyenne dix à quinze ans à passer du laboratoire au premier essai humain.
Le Cu(ATSM) n'a pas à repartir de zéro : les données de sécurité existent, les dosages sont documentés, le profil pharmacologique est connu. Surtout, la molécule traverse la barrière hémato-encéphalique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des composés testés contre Alzheimer.
Ce que cette étude ne dit pas encore
Les résultats ont été obtenus sur des souris, pas sur des humains. Le modèle APP/PS1 reproduit certains aspects de la maladie, accumulation d'amyloïde et déclin cognitif, mais pas la totalité de la neurodégénérescence humaine.
Le passage de la souris au patient est le cimetière de la recherche Alzheimer : des dizaines de molécules prometteuses chez l'animal ont échoué en essai clinique. Aucune date n'a été annoncée pour un essai Alzheimer chez l'humain.
Les chercheurs poursuivent la cartographie des voies d'évacuation pour comprendre par quels chemins les protéines quittent le cerveau après traitement. Pour les plus de 1,4 million de Français qui vivent avec cette maladie, la question n'est pas de savoir si le cuivre guérit Alzheimer : aucun résultat sur la souris ne le permet.
Reste que pour la première fois en trente ans, une molécule a montré qu'il suffisait peut-être de déboucher la tuyauterie du cerveau pour que celui-ci fasse le ménage lui-même.
Le passage de la souris au patient est le cimetière de la recherche Alzheimer : des dizaines de molécules prometteuses chez l'animal ont échoué en essai clinique. Aucune date n'a été annoncée pour un essai Alzheimer chez l'humain.
Les chercheurs poursuivent la cartographie des voies d'évacuation pour comprendre par quels chemins les protéines quittent le cerveau après traitement. Pour les plus de 1,4 million de Français qui vivent avec cette maladie, la question n'est pas de savoir si le cuivre guérit Alzheimer : aucun résultat sur la souris ne le permet.
Reste que pour la première fois en trente ans, une molécule a montré qu'il suffisait peut-être de déboucher la tuyauterie du cerveau pour que celui-ci fasse le ménage lui-même.