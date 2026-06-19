Alzheimer : ce composé de cuivre répare une pompe cérébrale oubliée depuis trente ans

Des chercheurs du Monash Institute of Pharmaceutical Sciences ont administré un composé de cuivre, le Cu(ATSM), à des souris porteuses d'un modèle de la maladie d'Alzheimer pendant 56 jours.



Le Dr Jae Pyun, premier auteur de l'étude publiée dans ACS Chemical Neuroscience (juin 2026), résume la chaîne : la quantité de pompes P-gp dans les microvaisseaux cérébraux a augmenté de 24,1 %. Conséquence directe : les protéines bêta-amyloïde toxiques ont diminué de 42 % dans le cortex.



Et la mémoire spatiale s'est améliorée de 43,8 % au labyrinthe de Barnes. Des souris qui s'égaraient dans un parcours standardisé ont retrouvé leur chemin après traitement.



C'est la première fois qu'une étude établit la chaîne complète : restauration des pompes d'évacuation, réduction des protéines toxiques, amélioration cognitive mesurable. Le Cu(ATSM) ne détruit pas les plaques, il répare le mécanisme que votre cerveau utilise pour s'en débarrasser lui-même.



Reste un point que le Pr Joseph Nicolazzo, directeur de l'étude, mentionne sans trancher : les chercheurs soupçonnent que le cuivre activerait aussi les microglies, les cellules immunitaires du cerveau, pour dégrader directement les dépôts amyloïdes. Ce double mécanisme, s'il se confirme, renforcerait encore l'intérêt de la molécule.