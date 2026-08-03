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Madeleine de Proust : le CNRS identifie les neurones qui gardent vos odeurs d'enfance, et ce qui les efface

Une odeur de lessive ou de gâteau chaud vous ramène parfois quarante ans en arrière, en une seconde, sans que vous l'ayez demandé. Les neurosciences viennent de poser un mécanisme précis derrière cette madeleine de Proust, et ce mécanisme n'a rien d'acquis. Reste à savoir ce qui décide qu'une odeur d'enfance vous accompagne toute une vie, ou finisse par s'éteindre.



Le mécanisme se cache dans le nez, pas dans la mémoire le bulbe olfactif, la toute première structure du cerveau qui reçoit l'information venue du nez. Le phénomène porte un nom depuis 1913, mais personne n'en avait jamais décrit le mécanisme. Une équipe du Centre de recherche en neurosciences de Lyon vient de le faire, dans des travaux publiés le 14 juillet 2026 dans la revue PLOS Biology . Sa conclusion déplace le problème : le souvenir d'enfance ravivé par une odeur ne se garde pas d'abord dans les zones de la mémoire, mais dans, la toute première structure du cerveau qui reçoit l'information venue du nez.

647 volontaires interrogés avant la moindre souris Mais avant d'ouvrir le moindre crâne de souris, les chercheurs ont commencé par nous. Plus exactement par 647 volontaires français de 18 à 85 ans, à qui ils ont demandé de remonter le plus loin possible dans leurs souvenirs d'odeur. Les réponses dessinent un profil très net : 73 % de ces souvenirs naissent d'une scène répétée plus de cinq fois, pas d'un moment unique. Votre souvenir olfactif d'enfance n'est donc pas un accident, c'est une habitude qui a fini par s'inscrire.



Or ces scènes répétées sont presque toujours agréables. Sur une échelle de 1 à 9, les volontaires ont noté à 7,1 le plaisir que leur procurait l'odeur en question, et la joie arrive largement devant la peur, le dégoût ou la tristesse. D'ailleurs, un événement isolé ne produit ce type de souvenir que dans 13 % des cas, selon les données recueillies par l'équipe lyonnaise. L'écart entre les deux est d'un à cinq et demi.

Les neurones nés le jour de la naissance Reste que ce questionnaire ne dit rien du cerveau. Pour aller y regarder, l'équipe a reproduit la scène chez la souris : 272 animaux au total, exposés entre leur 23e et leur 33e jour de vie, l'équivalent de l'enfance, à une odeur agréable diffusée dans une cage enrichie de roues, de tunnels et d'abris. Un second groupe recevait exactement la même odeur, mais dans une cage ordinaire. Devenues adultes, seules les souris du premier groupe recherchaient encore cette odeur précise, et elles la préféraient à toutes les autres.



Or ce n'est pas n'importe quel neurone qui portait ce souvenir. Les chercheurs ont marqué une population très particulière de cellules du bulbe olfactif, les neurones nés le jour même de la naissance. Chez l'humain comme chez la souris, ces neurones-là font exception : la quasi-totalité du cerveau est fabriquée avant la naissance, alors que ceux-ci apparaissent après et continuent d'arriver pendant la petite enfance. Ils se sont révélés nettement plus actifs chez les souris qui avaient vécu l'odeur dans un contexte heureux.



Restait le plus difficile, prouver que ces neurones tenaient réellement le souvenir. L'équipe a implanté des fibres optiques dans le bulbe olfactif, puis les a éteints par la lumière au moment précis où l'animal reniflait son odeur d'enfance. La préférence s'est effondrée. Aucun autre comportement n'a bougé et la réaction aux odeurs inconnues est restée identique, ce qui écarte un simple effet d'assommoir. Ces cellules éteintes, le souvenir ne remonte plus.

À six mois, le souvenir avait disparu Sauf que le résultat qui vous concerne arrive après. Les mêmes souris ont été retestées à six mois, un âge déjà avancé pour l'animal. À ce stade, la préférence pour l'odeur d'enfance avait disparu : les souris choyées ne se distinguaient plus des autres, et les neurones du premier jour ne répondaient plus davantage que chez les témoins.



Le souvenir s'était éteint tout seul.



Un seul groupe y a échappé. Ces souris avaient été remises au contact de leur odeur d'enfance pendant deux heures, une fois toutes les trois semaines, sept fois en quatre mois. Chez elles, la préférence tenait encore à six mois. Ce souvenir ne se conserve donc pas comme une photographie dans un tiroir : il ne survit qu'à condition d'être rouvert de temps en temps.



Et c'est là que le questionnaire humain reprend la parole. 82 % des volontaires déclarent recroiser régulièrement l'odeur de leur enfance au fil de leur vie, ce qui laisse près d'un sur cinq de l'autre côté : environ 117 des 647 personnes interrogées ne la retrouvent presque jamais. Ce sont exactement les conditions dans lesquelles, chez l'animal, la trace finit par s'effacer.

Quand le souvenir change d'adresse dans le cerveau



Or à six mois, l'hippocampe avait décroché. Il n'apparaissait plus relié au réseau, alors que le bulbe olfactif, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal continuaient de fonctionner ensemble. Le souvenir avait changé d'adresse dans le cerveau sans cesser d'exister. Ce résultat contrarie la théorie dite des traces multiples, selon laquelle l'hippocampe reste sollicité à chaque rappel d'un souvenir vécu, même très ancien. Sur le même sujet :

Alzheimer : le cerveau cesse de produire de nouveaux neurones bien avant les premiers symptômes Ce souvenir ne se contente pas de tenir ou de disparaître, il se déplace. En cartographiant l'activité de 27 régions cérébrales, les chercheurs ont vu le réseau se réorganiser entièrement entre le début et la fin de l'expérience. Chez la jeune souris adulte, l'odeur d'enfance mobilisait ensemble les circuits de la mémoire et ceux de la récompense, hippocampe compris.Or à six mois, l'hippocampe avait décroché. Il n'apparaissait plus relié au réseau, alors que le bulbe olfactif, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal continuaient de fonctionner ensemble. Le souvenir avait changé d'adresse dans le cerveau sans cesser d'exister. Ce résultat contrarie la théorie dite des traces multiples, selon laquelle l'hippocampe reste sollicité à chaque rappel d'un souvenir vécu, même très ancien.

Ce que cela vaut pour vos propres odeurs



Reste que la conséquence pratique, elle, ne demande aucune technologie. Une odeur d'enfance que vous ne respirez plus jamais est, chez l'animal, une odeur que le cerveau finit par lâcher. Le pain chaud d'une boulangerie, la lavande d'une armoire ou le savon d'une salle de bains d'autrefois valent alors mieux qu'un exercice de mémoire : ils rouvrent le dossier au lieu de le résumer. Sur le même sujet :

Le pouvoir de l'olfactif en maison de retraite : de la puissance mémorielle des parfums Reste à savoir ce que tout cela vaut pour vous. L'étude repose sur un modèle animal, et l'équipe ne prétend pas que le cerveau humain suive exactement le même chemin. Nathalie Mandairon, directrice de recherche au CNRS, souligne toutefois que l'organisation du système olfactif est très proche chez la souris et chez l'homme, ce qui justifie le détour par l'animal. Le mécanisme est associé à la persistance du souvenir, il n'est pas démontré chez vous.Reste que la conséquence pratique, elle, ne demande aucune technologie. Une odeur d'enfance que vous ne respirez plus jamais est, chez l'animal, une odeur que le cerveau finit par lâcher. Le pain chaud d'une boulangerie, la lavande d'une armoire ou le savon d'une salle de bains d'autrefois valent alors mieux qu'un exercice de mémoire : ils rouvrent le dossier au lieu de le résumer.