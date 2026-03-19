Alzheimer : le cerveau cesse de produire de nouveaux neurones bien avant les premiers symptômes

Cette étude est observationnelle. Elle décrit une association entre neurogenèse et état cognitif — elle ne prouve pas que relancer la neurogenèse suffirait à prévenir Alzheimer. Comme le souligne Dung Trinh, interniste et spécialiste du cerveau en Californie, les échantillons analysés proviennent de cerveaux post-mortem : ils révèlent des signatures de résilience ou de maladie, mais ne constituent pas un outil de prédiction individuel.



L'autre limite : l'échantillon reste modeste — 38 cerveaux répartis en cinq groupes. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence. Mais le signal est suffisamment net pour que Nature le publie et que la communauté scientifique le prenne au sérieux.



La question qui reste ouverte : peut-on, par le mode de vie, ralentir l'effondrement de la neurogenèse avant qu'il ne soit trop tard ? C'est la prochaine étape de la recherche. L'équipe de Lazarov prévoit d'étudier comment les facteurs environnementaux — alimentation, exercice, stimulation — interagissent avec ce processus.