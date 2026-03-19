Alzheimer : le cerveau cesse de produire de nouveaux neurones bien avant les premiers symptômes

- Le cerveau de certains patients ne fabrique presque plus aucun nouveau neurone — alors qu'ils n'ont encore aucun symptôme visible
- Après 50 ans, chacun est potentiellement concerné, mais un facteur biologique précis fait la différence
- Quatre habitudes de vie pourraient soutenir ce mécanisme — à condition de savoir lesquelles comptent vraiment
356 000 cellules analysées, un signal d'alarme
355 997 noyaux cellulaires. C'est le volume de données qu'une équipe internationale a passé au crible dans l'hippocampe de 38 cerveaux humains donnés à la science. L'étude, publiée le 26 février 2026 dans la revue Nature, livre un constat qui bouscule ce que l'on croyait savoir sur Alzheimer : chez les personnes en phase préclinique — sans aucun symptôme apparent — la neurogenèse hippocampique s'effondre déjà. Le cerveau cesse de fabriquer de nouveaux neurones bien avant que la mémoire ne flanche.
Ce qui se passe dans l'hippocampe à chaque étape
L'hippocampe est la zone du cerveau où se forment les souvenirs. C'est aussi le seul endroit où de nouveaux neurones continuent de naître à l'âge adulte — un processus appelé neurogenèse.
L'équipe dirigée par Orly Lazarov (Université de l'Illinois à Chicago) a comparé cinq groupes : jeunes adultes sains, seniors en bonne santé, seniors à mémoire exceptionnelle (les « super-âgés »), personnes en phase préclinique d'Alzheimer, et patients diagnostiqués. Le résultat est net. Chez les super-âgés, la neurogenèse reste intense — deux fois plus élevée que chez les seniors ordinaires. À l'inverse, chez les personnes au stade préclinique, le système de renouvellement neuronal montre déjà des signes d'essoufflement. Chez les patients Alzheimer, il est quasiment à l'arrêt.
Les chercheurs ont identifié une signature moléculaire de résilience dans l'hippocampe des super-âgés : un environnement cellulaire qui favorise la naissance et la survie des neurones. Chez les malades, cette signature disparaît progressivement — et le processus commence avant les premiers symptômes.
L'équipe dirigée par Orly Lazarov (Université de l'Illinois à Chicago) a comparé cinq groupes : jeunes adultes sains, seniors en bonne santé, seniors à mémoire exceptionnelle (les « super-âgés »), personnes en phase préclinique d'Alzheimer, et patients diagnostiqués. Le résultat est net. Chez les super-âgés, la neurogenèse reste intense — deux fois plus élevée que chez les seniors ordinaires. À l'inverse, chez les personnes au stade préclinique, le système de renouvellement neuronal montre déjà des signes d'essoufflement. Chez les patients Alzheimer, il est quasiment à l'arrêt.
Les chercheurs ont identifié une signature moléculaire de résilience dans l'hippocampe des super-âgés : un environnement cellulaire qui favorise la naissance et la survie des neurones. Chez les malades, cette signature disparaît progressivement — et le processus commence avant les premiers symptômes.
Pas pour tout le monde : voici le filtre
En France, 1,4 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, selon France Alzheimer. Et un malade sur deux ignore encore son diagnostic, d'après l'Inserm.
La phase préclinique — celle où la neurogenèse décline sans symptôme visible — peut durer jusqu'à vingt ans avant les premiers troubles cognitifs. Elle concerne potentiellement des millions de personnes après 50 ans sans qu'elles le sachent. Ce qui distingue ceux dont le cerveau résiste ? Pas uniquement la génétique. L'étude montre que des programmes génétiques liés à la survie cellulaire restent actifs chez les super-âgés — tandis qu'ils se désactivent chez ceux qui évoluent vers Alzheimer. La différence se joue au niveau moléculaire, dans la capacité du cerveau à entretenir un terrain favorable à la régénération.
La phase préclinique — celle où la neurogenèse décline sans symptôme visible — peut durer jusqu'à vingt ans avant les premiers troubles cognitifs. Elle concerne potentiellement des millions de personnes après 50 ans sans qu'elles le sachent. Ce qui distingue ceux dont le cerveau résiste ? Pas uniquement la génétique. L'étude montre que des programmes génétiques liés à la survie cellulaire restent actifs chez les super-âgés — tandis qu'ils se désactivent chez ceux qui évoluent vers Alzheimer. La différence se joue au niveau moléculaire, dans la capacité du cerveau à entretenir un terrain favorable à la régénération.
Un écart qui parle de lui-même
Les données de l'étude dessinent un gradient saisissant. Plus la cognition décline, moins le cerveau produit de nouveaux neurones.
Le constat le plus frappant : chez les patients Alzheimer, les cellules souches existent encore. Mais elles ne parviennent plus à se transformer en neurones fonctionnels. Le pipeline de production est rompu. Et cette rupture commence bien avant le diagnostic.
×2 Super-âgés (80+ ans)
Neurogenèse hippocampique
Deux fois plus élevée que les seniors sains
Signature moléculaire
Résilience active — programmes de survie cellulaire maintenus
↓ Préclinique (aucun symptôme)
Neurogenèse hippocampique
Minimale — altérations moléculaires déjà détectables
Signature moléculaire
Accessibilité de la chromatine perturbée dans les cellules neurogéniques
≈ 0 Alzheimer diagnostiqué
Neurogenèse hippocampique
Quasi nulle — les cellules souches sont présentes mais ne se développent plus
Signature moléculaire
Programmes de survie cellulaire désactivés
Le constat le plus frappant : chez les patients Alzheimer, les cellules souches existent encore. Mais elles ne parviennent plus à se transformer en neurones fonctionnels. Le pipeline de production est rompu. Et cette rupture commence bien avant le diagnostic.
Premier réflexe : en parler à votre médecin
À ce jour, aucun test courant ne mesure directement la neurogenèse hippocampique chez un patient vivant. Mais cette étude ouvre une piste : la neurogenèse pourrait devenir un biomarqueur d'alerte précoce de la maladie d'Alzheimer.
En attendant, les chercheurs convergent sur quatre facteurs associés au maintien de la plasticité cérébrale après 50 ans : l'activité physique régulière (qui stimule la production de BDNF, une protéine essentielle à la survie des neurones), la stimulation cognitive (lecture, apprentissage, jeux), le maintien des liens sociaux, et la protection cardiovasculaire (tension, cholestérol, glycémie). Chacun de ces facteurs a été associé dans des études indépendantes à un meilleur fonctionnement de l'hippocampe.
La première démarche concrète : consulter votre médecin traitant si vous ou un proche constatez des oublis inhabituels, des difficultés d'orientation ou des changements de comportement. En France, plus de 400 centres mémoire sont répartis sur le territoire pour réaliser un bilan cognitif complet.
En attendant, les chercheurs convergent sur quatre facteurs associés au maintien de la plasticité cérébrale après 50 ans : l'activité physique régulière (qui stimule la production de BDNF, une protéine essentielle à la survie des neurones), la stimulation cognitive (lecture, apprentissage, jeux), le maintien des liens sociaux, et la protection cardiovasculaire (tension, cholestérol, glycémie). Chacun de ces facteurs a été associé dans des études indépendantes à un meilleur fonctionnement de l'hippocampe.
La première démarche concrète : consulter votre médecin traitant si vous ou un proche constatez des oublis inhabituels, des difficultés d'orientation ou des changements de comportement. En France, plus de 400 centres mémoire sont répartis sur le territoire pour réaliser un bilan cognitif complet.
L'angle mort que personne ne signale
Cette étude est observationnelle. Elle décrit une association entre neurogenèse et état cognitif — elle ne prouve pas que relancer la neurogenèse suffirait à prévenir Alzheimer. Comme le souligne Dung Trinh, interniste et spécialiste du cerveau en Californie, les échantillons analysés proviennent de cerveaux post-mortem : ils révèlent des signatures de résilience ou de maladie, mais ne constituent pas un outil de prédiction individuel.
L'autre limite : l'échantillon reste modeste — 38 cerveaux répartis en cinq groupes. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence. Mais le signal est suffisamment net pour que Nature le publie et que la communauté scientifique le prenne au sérieux.
La question qui reste ouverte : peut-on, par le mode de vie, ralentir l'effondrement de la neurogenèse avant qu'il ne soit trop tard ? C'est la prochaine étape de la recherche. L'équipe de Lazarov prévoit d'étudier comment les facteurs environnementaux — alimentation, exercice, stimulation — interagissent avec ce processus.
L'autre limite : l'échantillon reste modeste — 38 cerveaux répartis en cinq groupes. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la prudence. Mais le signal est suffisamment net pour que Nature le publie et que la communauté scientifique le prenne au sérieux.
La question qui reste ouverte : peut-on, par le mode de vie, ralentir l'effondrement de la neurogenèse avant qu'il ne soit trop tard ? C'est la prochaine étape de la recherche. L'équipe de Lazarov prévoit d'étudier comment les facteurs environnementaux — alimentation, exercice, stimulation — interagissent avec ce processus.
Ce qu'il faut retenir
- Une étude publiée dans Nature (février 2026) montre que la neurogenèse — la production de nouveaux neurones — s'effondre dans l'hippocampe dès le stade préclinique d'Alzheimer, avant les premiers symptômes
- À l'inverse, les « super-âgés » (80+ ans à mémoire exceptionnelle) produisent deux fois plus de neurones que les seniors ordinaires
- Les cellules souches existent encore chez les malades, mais ne se transforment plus en neurones fonctionnels — le pipeline est rompu
- Activité physique, stimulation cognitive, liens sociaux et santé cardiovasculaire sont associés au maintien de la plasticité cérébrale
- En cas de doute, consultez votre médecin : plus de 400 centres mémoire existent en France pour un bilan cognitif
Sources :
- Nature, « Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer's disease », Lazarov et al., 25 février 2026
- Northwestern University, communiqué de presse, 25 février 2026
- Inserm, dossier « Maladie d'Alzheimer », consulté en mars 2026
- France Alzheimer, estimation de la prévalence, mars 2025
- Nature, « Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer's disease », Lazarov et al., 25 février 2026
- Northwestern University, communiqué de presse, 25 février 2026
- Inserm, dossier « Maladie d'Alzheimer », consulté en mars 2026
- France Alzheimer, estimation de la prévalence, mars 2025