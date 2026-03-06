Alzheimer : ces cellules méconnues pourraient expliquer la progression de la maladie

Les tanycytes sont des cellules dotées de longs prolongements, comme des bras. Elles font le lien entre le liquide céphalorachidien (qui circule dans le cerveau) et le système sanguin. On les connaissait déjà pour leur rôle dans le transport de la leptine, l'hormone de la satiété.



Concrètement, ce que montre l'étude : les tanycytes capturent la protéine Tau dans le liquide céphalorachidien, la transportent le long de leurs prolongements, puis la déversent dans le sang. Ce mécanisme a été visualisé grâce à des techniques de fluorescence. Il permet au cerveau de se débarrasser de cette protéine.



Pour le vérifier, les chercheurs ont bloqué le transport des tanycytes en utilisant la toxine botulique par voie génétique. Résultat : l'évacuation de Tau vers le sang cessait complètement.