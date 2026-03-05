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Ces octogénaires ont le cerveau d'un cinquantenaire — ce que les chercheurs viennent de comprendre

Un test de mémoire, quinze mots à retenir, trente minutes d'attente. À 84 ans, la patiente en restitue neuf sans hésiter — le score moyen d'une femme de 55 ans. Dans un laboratoire de Chicago, les neurologues qui l'observent ne sont plus surpris : depuis vingt-cinq ans, ils étudient ces cerveaux qui refusent de vieillir. Leurs conclusions, publiées en 2025, bousculent une certitude que la médecine tenait pour acquise.



Ce qu'il faut retenir

Un programme de recherche unique au monde vient de livrer ses conclusions après un quart de siècle d'observations — les résultats remettent en cause une idée reçue fondamentale sur le vieillissement Le cerveau de ces seniors présente deux caractéristiques que les scientifiques n'avaient jamais observées ensemble à cet âge Un trait de personnalité commun émerge chez tous les participants — il ne coûte rien et ne nécessite aucun médicament Plus d'un million de Français sont directement concernés par les perspectives qu'ouvre cette découverte

Un quart de siècle d'étude sur des cerveaux hors du commun 80 ans, le score moyen à un test standard de rappel de mots tombe à 5 sur 15 — soit deux fois moins qu'à 60 ans. Les neurones rétrécissent, le cortex s'amincit, les connexions se dégradent. Le déclin paraît programmé.



Mais dans les années 1990, un neurologue de l'Université Northwestern à Chicago, le professeur M. Marsel Mesulam, fait une découverte troublante en examinant le cerveau d'une femme de 81 ans décédée : une seule lésion dans toute la zone de la mémoire. Un cas tellement rare à cet âge qu'il décide de lancer un programme de recherche inédit pour trouver d'autres profils similaires. Il les baptise « SuperAgers » — les super-seniors.



Vingt-cinq ans plus tard, l'équipe dirigée par la professeure Sandra Weintraub a publié la synthèse complète de ce programme dans la revue scientifique



Pour être reconnu comme SuperAger, une personne de plus de 80 ans doit obtenir au moins 9 sur 15 à un test de rappel de mots après un délai de trente minutes. Ce score correspond à la performance moyenne d'un adulte de 50 à 60 ans. En un quart de siècle, 290 participants ont intégré ce programme, et les chercheurs ont pu examiner 77 cerveaux après le décès de leurs propriétaires. Perdre la mémoire en vieillissant : la plupart des gens considèrent cela comme une fatalité. Et la science semblait leur donner raison. À, le score moyen à un test standard de rappel de mots tombe à— soit deux fois moins qu'à 60 ans. Les neurones rétrécissent, le cortex s'amincit, les connexions se dégradent. Le déclin paraît programmé.Mais dans les années 1990, un neurologue de l'Université Northwestern à Chicago, le professeur, fait une découverte troublante en examinant le cerveau d'une femme de 81 ans décédée : une seule lésion dans toute la zone de la mémoire. Un cas tellement rare à cet âge qu'il décide de lancer un programme de recherche inédit pour trouver d'autres profils similaires. Il les baptise— les super-seniors.Vingt-cinq ans plus tard, l'équipe dirigée par la professeurea publié la synthèse complète de ce programme dans la revue scientifique Alzheimer's & Dementia (août 2025). Les résultats bouleversent ce que la médecine croyait savoir sur le vieillissement cérébral.Pour être reconnu comme SuperAger, une personne de plus de 80 ans doit obtenir au moinsà un test de rappel de mots après un délai de trente minutes. Ce score correspond à la performance moyenne d'un adulte de. En un quart de siècle,ont intégré ce programme, et les chercheurs ont pu examineraprès le décès de leurs propriétaires.

Un cortex qui ne vieillit pas comme les autres Ce que les images d'IRM ont révélé a stupéfait les neurologues. Chez un adulte vieillissant normalement, le cortex cérébral — cette couche externe du cerveau qui traite les informations — s'amincit progressivement avec les années. Chez les SuperAgers, cet amincissement est deux fois plus lent : environ 1 % en dix-huit mois, contre plus de 2 % chez leurs contemporains du même âge.



Plus surprenant encore : une zone précise de leur cerveau, le « cortex cingulaire antérieur » (la région qui gère les émotions, la motivation et la prise de décision), apparaît plus épaisse que chez des adultes de 50 ans. Autrement dit, dans cette zone critique, leur cerveau ne fait pas seulement « mieux que leur âge » — il fait mieux que celui de personnes trente ans plus jeunes.



L'examen post-mortem des cerveaux donnés à la science a confirmé ces observations et ajouté des découvertes à l'échelle cellulaire. Les SuperAgers possèdent davantage de « neurones de von Economo », des cellules nerveuses rares, spécialisées dans les comportements sociaux et le traitement rapide des émotions. Ils présentent aussi des neurones plus volumineux dans le cortex entorhinal, la zone considérée comme la porte d'entrée de la mémoire épisodique — celle qui permet de se souvenir des événements vécus.

Deux mécanismes de protection que personne n'avait anticipés maladie d'Alzheimer. En France, 1,4 million de personnes vivent avec cette maladie ou une maladie apparentée, et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année selon



Or, parmi les 77 cerveaux de SuperAgers examinés, les chercheurs ont identifié deux mécanismes distincts de protection — et c'est là que tout bascule.

Mécanisme 1 Résistance 🔒 Principe Le cerveau ne fabrique pas de plaques amyloïdes ni d'enchevêtrements tau 🧠 Résultat Aucune lésion caractéristique d'Alzheimer détectée à l'autopsie Mécanisme 2 Résilience ⚖️ Principe Les plaques et les enchevêtrements sont bien présents dans le cerveau ✅ Résultat Mais la mémoire et les fonctions cognitives ne sont pas affectées



Ce deuxième mécanisme est celui qui intrigue le plus les scientifiques. Il suggère que certains cerveaux sont capables de fonctionner normalement malgré la présence des marqueurs biologiques d'Alzheimer. Comme si leur architecture cellulaire — neurones plus gros, connexions mieux préservées — offrait un rempart suffisant contre les dégâts habituellement causés par ces protéines toxiques. Mais la découverte la plus inattendue concerne le lien entre ces cerveaux et la. En France,vivent avec cette maladie ou une maladie apparentée, etsont diagnostiqués chaque année selon France Alzheimer . La maladie se caractérise notamment par l'accumulation de protéines toxiques dans le cerveau : les plaques amyloïdes et les enchevêtrements de protéine tau.Or, parmi les 77 cerveaux de SuperAgers examinés, les chercheurs ont identifiéde protection — et c'est là que tout bascule.Ce deuxième mécanisme est celui qui intrigue le plus les scientifiques. Il suggère que certains cerveaux sont capables de fonctionner normalement. Comme si leur architecture cellulaire — neurones plus gros, connexions mieux préservées — offrait un rempart suffisant contre les dégâts habituellement causés par ces protéines toxiques.

Le trait commun qui ne coûte rien Les chercheurs ont naturellement cherché un mode de vie partagé par ces seniors exceptionnels. Alimentation, exercice physique, habitudes de sommeil : aucune constante n'a émergé. Certains SuperAgers font du sport, d'autres non. Certains n'ont jamais fumé, d'autres ont arrêté tard.



Mais un trait de personnalité revient de manière systématique : la sociabilité. Les SuperAgers entretiennent des relations interpersonnelles fortes et durables. Ils obtiennent des scores d'extraversion supérieurs à la moyenne dans les tests psychologiques. Ils s'engagent dans des activités collectives, maintiennent le contact avec leur entourage et recherchent activement la compagnie des autres.



Ce constat rejoint des données que la recherche accumule depuis plusieurs années : l'isolement social est aujourd'hui considéré comme un facteur de risque majeur de déclin cognitif chez les personnes âgées. L'Organisation mondiale de la Santé elle-même le classe parmi les déterminants de la santé cérébrale au grand âge.



Les auteurs de l'étude soulignent toutefois que cette observation reste associative : elle ne prouve pas que la sociabilité cause la protection cérébrale. Il est possible que les SuperAgers soient sociables parce que leur cerveau fonctionne bien, et non l'inverse. Mais la piste est suffisamment robuste pour que l'équipe de Northwestern continue à l'explorer.

Ce que cela change pour la prévention d'Alzheimer pourquoi certains cerveaux résistent ou s'adaptent aux lésions d'Alzheimer, de nouvelles stratégies de prévention pourraient voir le jour — non pas pour guérir la maladie, mais pour retarder son apparition ou limiter ses effets.

SuperAger Cerveau préservé 🧠 Épaisseur du cortex Comparable à celle d'un adulte de 50-60 ans 📉 Vitesse d'amincissement cortical ~1 % en 18 mois ⭐ Neurones de von Economo Densité supérieure à la moyenne Senior typique Cerveau vieillissant 🧠 Épaisseur du cortex Amincissement progressif marqué dès 65-70 ans 📉 Vitesse d'amincissement cortical ~2,2 % en 18 mois ⭐ Neurones de von Economo Perte progressive avec l'âge



L'objectif affiché de l'équipe de Northwestern est désormais de mieux caractériser les bases génétiques, cellulaires et comportementales de cette longévité cognitive. Des travaux récents, portant sur plus de 18 000 participants, suggèrent que les SuperAgers bénéficient de certains avantages génétiques spécifiques — sans réduire le phénomène à une simple question d'ADN.



En attendant, un message se dégage de ces vingt-cinq années de recherche : le déclin cognitif lié à l'âge n'est pas une fatalité biologique universelle. Certains cerveaux vieillissent mieux que d'autres, et la science commence à comprendre pourquoi. Pour les 1,4 million de Français qui vivent avec Alzheimer et les millions de proches aidants qui les accompagnent, chaque avancée dans cette direction représente un espoir concret. L'enjeu dépasse largement la curiosité scientifique. Si les chercheurs parviennent à comprendrecertains cerveaux résistent ou s'adaptent aux lésions d'Alzheimer, de nouvelles stratégies de prévention pourraient voir le jour — non pas pour guérir la maladie, mais pourou limiter ses effets.L'objectif affiché de l'équipe de Northwestern est désormais de mieux caractériser lesde cette longévité cognitive. Des travaux récents, portant sur plus de 18 000 participants, suggèrent que les SuperAgers bénéficient de certains avantages génétiques spécifiques — sans réduire le phénomène à une simple question d'ADN.En attendant, un message se dégage de ces vingt-cinq années de recherche : le déclin cognitif lié à l'âge n'est pas une fatalité biologique universelle. Certains cerveaux vieillissent mieux que d'autres, et la science commence à comprendre pourquoi. Pour lesqui vivent avec Alzheimer et les millions de proches aidants qui les accompagnent, chaque avancée dans cette direction représente un espoir concret.

Sources :

- Weintraub S., Gefen T., Geula C., Mesulam MM., « The first 25 years of the Northwestern University SuperAging Program », Alzheimer's & Dementia, août 2025 (DOI : 10.1002/alz.70312)

- France Alzheimer, « Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées : 1,4 M de personnes malades en 2025 », mars 2025

- Northwestern University, communiqué de presse, août 2025

Pour aller plus loin :



- Alzheimer : une récupération du cerveau jugée impossible vient d'être observée

- Alzheimer et maladies apparentées : où en sommes-nous en 2025 ?