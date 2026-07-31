Alzheimer : Tokyo identifie enfin la graine responsable des plaques amyloïdes, elle apparaît vingt ans avant les premiers oublis

Une chercheuse japonaise compare deux lames de tissu cérébral au microscope - Illustration générée par IA
Une graine, pas une plaque
Depuis trente ans, la recherche mondiale poursuit la même cible : les plaques amyloïdes, ces dépôts de protéine qui s'agglomèrent entre les neurones et finissent par les étouffer. Personne ne conteste plus leur rôle, mais personne ne savait dire d'où elles partent.
Une équipe du Centre national de neurologie et de psychiatrie de Tokyo apporte un premier élément de réponse dans la revue Brain Communications. Ce qu'elle décrit n'est ni une plaque ni un dépôt, mais une forme soluble de la protéine, une graine sur lequel les autres viennent s'accrocher avant de s'empiler, année après année. Les chercheurs l'ont baptisé « Peak 1 amyloïde bêta ».
Une équipe du Centre national de neurologie et de psychiatrie de Tokyo apporte un premier élément de réponse dans la revue Brain Communications. Ce qu'elle décrit n'est ni une plaque ni un dépôt, mais une forme soluble de la protéine, une graine sur lequel les autres viennent s'accrocher avant de s'empiler, année après année. Les chercheurs l'ont baptisé « Peak 1 amyloïde bêta ».
Les souris qui ne tombaient pas malades
Pour remonter jusqu'à cette graine, l'équipe de Tokyo est partie d'une anomalie que ses membres observaient depuis longtemps sans l'expliquer. Leurs souris sont modifiées génétiquement pour fabriquer un excès de protéine toxique, ce qui devrait leur garantir à toutes des plaques et un déclin cognitif. Or une partie du groupe traverse l'expérience sans rien développer du tout, alors que la protéine circule bien dans le cerveau de ces animaux.
La différence, ces chercheurs l'ont trouvée dans le tissu cérébral lui-même : seuls les rongeurs atteints portaient la fameuse graine. Chez les autres, la protéine restait dispersée, incapable de s'organiser en dépôt. Produire la protéine ne suffit donc pas, il faut encore quelque chose sur quoi elle s'accroche, et c'est précisément cette pièce qui manquait au tableau depuis la formulation de l'hypothèse amyloïde, au début des années 1990.
Restait le passage à l'humain, toujours le plus périlleux. L'équipe de Tokyo a analysé le cerveau de personnes décédées avec un diagnostic d'Alzheimer, et y a retrouvé la même substance. La démonstration n'est pas close pour autant, puisqu'elle repose sur un modèle animal et sur des tissus prélevés après la mort, deux terrains où la recherche s'est déjà brûlé les doigts. Mais elle déplace la cible d'un cran vers l'amont, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps.
La différence, ces chercheurs l'ont trouvée dans le tissu cérébral lui-même : seuls les rongeurs atteints portaient la fameuse graine. Chez les autres, la protéine restait dispersée, incapable de s'organiser en dépôt. Produire la protéine ne suffit donc pas, il faut encore quelque chose sur quoi elle s'accroche, et c'est précisément cette pièce qui manquait au tableau depuis la formulation de l'hypothèse amyloïde, au début des années 1990.
Restait le passage à l'humain, toujours le plus périlleux. L'équipe de Tokyo a analysé le cerveau de personnes décédées avec un diagnostic d'Alzheimer, et y a retrouvé la même substance. La démonstration n'est pas close pour autant, puisqu'elle repose sur un modèle animal et sur des tissus prélevés après la mort, deux terrains où la recherche s'est déjà brûlé les doigts. Mais elle déplace la cible d'un cran vers l'amont, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps.
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Vingt-deux ans avant que le mot soit prononcé
Les spécialistes savent depuis des années que l'accumulation démarre environ vingt ans avant les premiers symptômes. Le chiffre revient dans toutes les publications, et il reste abstrait tant qu'on ne le convertit pas en âges réels.
La Fondation Alzheimer situe l'arrivée des premiers signes autour de 75 ans, et compte deux à trois années supplémentaires avant que le diagnostic soit posé.
En reculant de vingt ans depuis ces premiers signes, le processus s'amorce vers 55 ans, et le délai de diagnostic vient s'ajouter par-dessus : entre le premier dépôt et le moment où un médecin met un nom sur les troubles, il s'écoule 22 à 23 ans. Un diagnostic annoncé cet été porte donc sur une mécanique enclenchée au début des années 2000.
Ce décalage change la lecture des chiffres français.
L'Inserm recense entre un million et 1,2 million de malades et 225 000 nouveaux diagnostics chaque année, soit environ 616 annonces par jour, chacune portant sur un processus commencé sous une autre décennie. Un homme de 65 ans qui suivrait cette moyenne aurait déjà traversé la moitié de sa période silencieuse, sans un oubli, sans un signal, sans rien qui puisse alerter son généraliste.
Reste qu'une moyenne ne fait pas un destin. L'Inserm rappelle que plus d'un quart des personnes de plus de 80 ans dépourvues du moindre trouble cognitif portent des dépôts amyloïdes dans le cerveau. Certaines basculeront, d'autres jamais, et la présence de plaques ne permet toujours pas de prédire une trajectoire individuelle.
La Fondation Alzheimer situe l'arrivée des premiers signes autour de 75 ans, et compte deux à trois années supplémentaires avant que le diagnostic soit posé.
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Reste qu'une moyenne ne fait pas un destin. L'Inserm rappelle que plus d'un quart des personnes de plus de 80 ans dépourvues du moindre trouble cognitif portent des dépôts amyloïdes dans le cerveau. Certaines basculeront, d'autres jamais, et la présence de plaques ne permet toujours pas de prédire une trajectoire individuelle.
Des traitements calés sur la fin du parcours
C'est sur ce calendrier que se joue l'échec relatif des traitements actuels. Le lecanemab et le donanemab s'attaquent aux plaques déjà installées, c'est-à-dire à un chantier vieux de deux décennies, et ils ralentissent modestement le déclin sans rien restaurer de ce qui a disparu.
En France, la Haute Autorité de santé a refusé l'accès précoce au lecanemab en septembre 2025, puis tranché une seconde fois en novembre en jugeant le service médical rendu insuffisant, ce qui ferme la porte à une prise en charge par la solidarité nationale. D'après l'Inserm, 15 à 20 % des patients traités présentent une réaction inflammatoire ou hémorragique cérébrale, avec une complication dans 5 à 10 % des cas. Le même dossier institutionnel avance une explication à cette efficacité décevante : l'intervention arrive sans doute trop tard pour interrompre le processus.
Trop tard de combien, personne ne le chiffrait jusqu'ici. Les travaux de Tokyo donnent une échelle à ce retard, et elle se compte en années de vie, pas en semaines de perfusion.
En France, la Haute Autorité de santé a refusé l'accès précoce au lecanemab en septembre 2025, puis tranché une seconde fois en novembre en jugeant le service médical rendu insuffisant, ce qui ferme la porte à une prise en charge par la solidarité nationale. D'après l'Inserm, 15 à 20 % des patients traités présentent une réaction inflammatoire ou hémorragique cérébrale, avec une complication dans 5 à 10 % des cas. Le même dossier institutionnel avance une explication à cette efficacité décevante : l'intervention arrive sans doute trop tard pour interrompre le processus.
Trop tard de combien, personne ne le chiffrait jusqu'ici. Les travaux de Tokyo donnent une échelle à ce retard, et elle se compte en années de vie, pas en semaines de perfusion.
La fenêtre 40-60 ans, seule prise réelle
Puisque la mécanique s'enclenche autour de la cinquantaine, tout se joue dans les vingt années qui précèdent les symptômes, et la France y dispose de leviers qu'elle emploie mal.
Le rapport de la commission Lancet publié en août 2024 établit que quatorze facteurs modifiables sont associés à près de 45 % des cas de démence dans le monde. Une tension artérielle laissée en l'air, un cholestérol élevé, un diabète mal suivi, une audition qui baisse sans appareillage, un isolement qui s'installe : chacun pèse sur la trajectoire, et aucun ne relève de la fatalité.
La Fondation Médéric Alzheimer insiste sur une fenêtre précise, celle des 40 à 60 ans, parce que c'est la période où la mécanique s'installe et où les habitudes se corrigent encore. Or c'est exactement la tranche d'âge que le système de soins suit le moins sur le plan cognitif : aucun dépistage organisé, aucune consultation dédiée, et un médecin traitant qui surveille surtout la tension et la glycémie. Ces deux chiffres-là comptent d'ailleurs pleinement, puisqu'ils figurent parmi les quatorze facteurs.
Et si un oubli inquiète vraiment, la France compte plus de 400 sites de consultation mémoire, accessibles sur adressage du médecin traitant. Ces centres ne délivrent pas un verdict à la première visite, ils évaluent, ce qui reste la seule façon sérieuse de distinguer une fatigue passagère d'un trouble qui s'installe.
Ce que les chercheurs japonais ont ajouté au tableau n'est pas un traitement. C'est une date.
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Ce que les chercheurs japonais ont ajouté au tableau n'est pas un traitement. C'est une date.