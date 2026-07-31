Alzheimer : Tokyo identifie enfin la graine responsable des plaques amyloïdes, elle apparaît vingt ans avant les premiers oublis

Puisque la mécanique s'enclenche autour de la cinquantaine, tout se joue dans les vingt années qui précèdent les symptômes, et la France y dispose de leviers qu'elle emploie mal.



Le rapport de la commission Lancet publié en août 2024 établit que quatorze facteurs modifiables sont associés à près de 45 % des cas de démence dans le monde. Une tension artérielle laissée en l'air, un cholestérol élevé, un diabète mal suivi, une audition qui baisse sans appareillage, un isolement qui s'installe : chacun pèse sur la trajectoire, et aucun ne relève de la fatalité.



La Fondation Médéric Alzheimer insiste sur une fenêtre précise, celle des 40 à 60 ans, parce que c'est la période où la mécanique s'installe et où les habitudes se corrigent encore. Or c'est exactement la tranche d'âge que le système de soins suit le moins sur le plan cognitif : aucun dépistage organisé, aucune consultation dédiée, et un médecin traitant qui surveille surtout la tension et la glycémie. Ces deux chiffres-là comptent d'ailleurs pleinement, puisqu'ils figurent parmi les quatorze facteurs.



Et si un oubli inquiète vraiment, la France compte plus de 400 sites de consultation mémoire, accessibles sur adressage du médecin traitant. Ces centres ne délivrent pas un verdict à la première visite, ils évaluent, ce qui reste la seule façon sérieuse de distinguer une fatigue passagère d'un trouble qui s'installe.



Ce que les chercheurs japonais ont ajouté au tableau n'est pas un traitement. C'est une date.