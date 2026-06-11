Alzheimer : le traitement suisse qui ralentit la maladie révèle pourquoi vos neurones meurent de faim

Le suspect en question s'appelle GRK2, une enzyme régulatrice présente dans la plupart de nos cellules, qu'elle aide à répondre correctement aux signaux et au stress. Elle travaille notamment dans le cœur et dans le cerveau, au service direct des neurones.



Cette enzyme existe sous deux formes : une forme normale qui fait son travail, et une forme inactivée par le métabolisme cellulaire. En analysant les échantillons du Caire, l'équipe zurichoise a constaté que la forme inactivée s'accumulait massivement dans le cerveau des patients déments, puis elle a retrouvé le même phénomène chez la souris.



Le problème ne tient pas à l'inactivité de l'enzyme, mais à ce qu'elle devient ensuite. Les molécules de GRK2 désactivées s'agglutinent en agrégats qui viennent se déposer sur les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule, et en bouchent les pores.



Privé de carburant, le neurone entre en état de stress. Vous l'avez compris : avant de succomber à ses plaques, le cerveau malade s'éteint d'abord par une panne d'énergie.



Sauf que le mécanisme ne s'arrête pas là, et c'est ce qui rend la piste si intéressante. La GRK2 inactive dope aussi la production de bêta-amyloïde, la protéine des fameuses plaques, or cette amyloïde stresse à son tour les neurones, ce qui génère encore plus de GRK2 inactive.



Un cercle vicieux qui s'auto-alimente et accélère la maladie. C'est précisément ce cercle que le « composé 10 », la molécule mise au point par l'équipe, vient briser en empêchant la GRK2 de s'agglutiner.