Alzheimer : pourquoi cette piste thérapeutique intrigue tant les chercheurs

Mais ce qui intrigue le plus les chercheurs, ce sont les effets observés sur le cerveau et les capacités cognitives. Chez les patients ayant reçu les doses les plus élevées de BIIB080, les niveaux de protéine tau dans le liquide qui entoure le cerveau — le liquide céphalo-rachidien — ont diminué de 50 à 60% par rapport au début de l'essai. C'est la première fois qu'une réduction d'une telle ampleur est observée chez l'humain. Plus significatif encore : les scanners cérébraux montrent une diminution des amas de protéine tau dans toutes les régions du cerveau analysées.



Et les signaux ne s'arrêtent pas aux biomarqueurs. Les analyses exploratoires, portant sur les 16 patients traités à haute dose et suivis pendant 100 semaines, suggèrent des tendances favorables sur plusieurs tests de mémoire et de capacités quotidiennes. Les chercheurs observent un ralentissement du déclin sur des échelles globales mesurant la cognition, l'autonomie et les fonctions du quotidien.



Il faut néanmoins souligner les limites importantes de ces résultats. L'essai ne comptait que 46 participants, un nombre trop faible pour tirer des conclusions définitives. Les analyses cognitives étaient exploratoires — c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas le critère principal de l'essai. Et l'absence de groupe placebo dans la phase d'extension rend les comparaisons plus fragiles. Comme le précisent les auteurs de l'étude eux-mêmes, ces résultats montrent une « tendance favorable » mais ne constituent pas une preuve d'efficacité.