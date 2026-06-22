Médicaments et canicule : cette vérification gratuite en pharmacie que personne ne demande

Ce que cette alerte ne dit pas en clair : votre corps, à 65 ans, a déjà perdu une partie de sa capacité à éliminer les principes actifs. La filtration glomérulaire diminue, la fonction tubulaire ralentit.



Quand la chaleur provoque une déshydratation même modérée, cette filtration chute encore. Or c'est elle qui évacue la plupart de vos médicaments : les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, le lithium, certains antidiabétiques passent par vos reins.



Résultat : la même dose que vous prenez depuis des années produit soudain une concentration plasmatique plus élevée. Votre médicament ne change pas, mais votre corps ne l'élimine plus à la même vitesse.



C'est un surdosage de fait, invisible et silencieux.



Et le piège se referme sur nous par trois portes à la fois. Les diurétiques, prescrits à des millions de seniors contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent la perte d'eau et de sels minéraux : ils aggravent la déshydratation que la chaleur a enclenchée.



Deuxième porte : les anticholinergiques, présents dans plusieurs antidépresseurs et antihistaminiques, bloquent la transpiration. Le corps ne peut plus se refroidir, et la température interne monte sans signal d'alarme.



Troisième porte : les neuroleptiques et certains opioïdes perturbent le centre de thermorégulation situé dans le cerveau. L'organisme ne peut plus déclencher ses défenses contre la surchauffe.



Quand deux ou trois de ces mécanismes tournent en même temps dans un même corps, la cascade s'emballe. L'Assurance maladie estime que les médicaments occasionnent 130 000 hospitalisations et 7 500 décès par an chez les plus de 65 ans.



La chaleur n'est citée dans aucun de ces bilans, mais elle en amplifie chaque ligne.