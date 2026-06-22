Médicaments et canicule : cette vérification gratuite en pharmacie que personne ne demande

Le piège invisible de votre pilulier d'été
Le 26 mai, 411 personnes sont entrées aux urgences pour des pathologies liées à la chaleur. L'été n'avait pas commencé.
Bilan de l'été 2025 selon Santé publique France : plus de 24 000 recours aux soins d'urgence, dont 53 % chez les 75 ans et plus. Le point commun entre ces patients dépasse leur âge : c'est leur ordonnance.
L'ANSM a mis à jour son alerte le 18 juin. Elle est rédigée pour les professionnels de santé, pas pour vous.
Bilan de l'été 2025 selon Santé publique France : plus de 24 000 recours aux soins d'urgence, dont 53 % chez les 75 ans et plus. Le point commun entre ces patients dépasse leur âge : c'est leur ordonnance.
L'ANSM a mis à jour son alerte le 18 juin. Elle est rédigée pour les professionnels de santé, pas pour vous.
Ce que la chaleur fait réellement à vos médicaments dans votre sang
Ce que cette alerte ne dit pas en clair : votre corps, à 65 ans, a déjà perdu une partie de sa capacité à éliminer les principes actifs. La filtration glomérulaire diminue, la fonction tubulaire ralentit.
Quand la chaleur provoque une déshydratation même modérée, cette filtration chute encore. Or c'est elle qui évacue la plupart de vos médicaments : les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, le lithium, certains antidiabétiques passent par vos reins.
Résultat : la même dose que vous prenez depuis des années produit soudain une concentration plasmatique plus élevée. Votre médicament ne change pas, mais votre corps ne l'élimine plus à la même vitesse.
C'est un surdosage de fait, invisible et silencieux.
Et le piège se referme sur nous par trois portes à la fois. Les diurétiques, prescrits à des millions de seniors contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent la perte d'eau et de sels minéraux : ils aggravent la déshydratation que la chaleur a enclenchée.
Deuxième porte : les anticholinergiques, présents dans plusieurs antidépresseurs et antihistaminiques, bloquent la transpiration. Le corps ne peut plus se refroidir, et la température interne monte sans signal d'alarme.
Troisième porte : les neuroleptiques et certains opioïdes perturbent le centre de thermorégulation situé dans le cerveau. L'organisme ne peut plus déclencher ses défenses contre la surchauffe.
Quand deux ou trois de ces mécanismes tournent en même temps dans un même corps, la cascade s'emballe. L'Assurance maladie estime que les médicaments occasionnent 130 000 hospitalisations et 7 500 décès par an chez les plus de 65 ans.
La chaleur n'est citée dans aucun de ces bilans, mais elle en amplifie chaque ligne.
Quand la chaleur provoque une déshydratation même modérée, cette filtration chute encore. Or c'est elle qui évacue la plupart de vos médicaments : les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires, le lithium, certains antidiabétiques passent par vos reins.
Résultat : la même dose que vous prenez depuis des années produit soudain une concentration plasmatique plus élevée. Votre médicament ne change pas, mais votre corps ne l'élimine plus à la même vitesse.
C'est un surdosage de fait, invisible et silencieux.
Et le piège se referme sur nous par trois portes à la fois. Les diurétiques, prescrits à des millions de seniors contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent la perte d'eau et de sels minéraux : ils aggravent la déshydratation que la chaleur a enclenchée.
Deuxième porte : les anticholinergiques, présents dans plusieurs antidépresseurs et antihistaminiques, bloquent la transpiration. Le corps ne peut plus se refroidir, et la température interne monte sans signal d'alarme.
Troisième porte : les neuroleptiques et certains opioïdes perturbent le centre de thermorégulation situé dans le cerveau. L'organisme ne peut plus déclencher ses défenses contre la surchauffe.
Quand deux ou trois de ces mécanismes tournent en même temps dans un même corps, la cascade s'emballe. L'Assurance maladie estime que les médicaments occasionnent 130 000 hospitalisations et 7 500 décès par an chez les plus de 65 ans.
La chaleur n'est citée dans aucun de ces bilans, mais elle en amplifie chaque ligne.
Ces molécules du quotidien que la chaleur transforme
La liste des familles concernées n'a rien d'exotique. Elle recoupe presque exactement ce que vous trouvez dans le pilulier d'un senior français moyen.
Les diurétiques (furosémide, hydrochlorothiazide) accélèrent la perte d'eau et de sodium. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, aspirine à plus de 500 mg par jour) exposent les reins à une insuffisance aiguë quand l'eau vient à manquer.
Les antidépresseurs et anxiolytiques (benzodiazépines, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) réduisent la vigilance ou bloquent la transpiration. Les antihypertenseurs aggravent l'hypotension provoquée par la chaleur, et le risque de chute grimpe en flèche chez quelqu'un qui se lève la nuit.
Les comprimés ne sont pas seuls piégés. Les patchs transdermiques (fentanyl, nicotine) libèrent leurs principes actifs plus vite quand la peau est brûlante.
Les bandelettes d'autosurveillance glycémique donnent des résultats faussés au-delà de 30 °C, et les gels à base de kétoprofène provoquent des brûlures cutanées au soleil pendant deux semaines après l'arrêt du traitement.
Si vous prenez l'un de ces traitements, la chaleur vous concerne. Si vous en prenez trois ou quatre, vous êtes en première ligne.
Les diurétiques (furosémide, hydrochlorothiazide) accélèrent la perte d'eau et de sodium. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, aspirine à plus de 500 mg par jour) exposent les reins à une insuffisance aiguë quand l'eau vient à manquer.
Les antidépresseurs et anxiolytiques (benzodiazépines, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) réduisent la vigilance ou bloquent la transpiration. Les antihypertenseurs aggravent l'hypotension provoquée par la chaleur, et le risque de chute grimpe en flèche chez quelqu'un qui se lève la nuit.
Les comprimés ne sont pas seuls piégés. Les patchs transdermiques (fentanyl, nicotine) libèrent leurs principes actifs plus vite quand la peau est brûlante.
Les bandelettes d'autosurveillance glycémique donnent des résultats faussés au-delà de 30 °C, et les gels à base de kétoprofène provoquent des brûlures cutanées au soleil pendant deux semaines après l'arrêt du traitement.
Si vous prenez l'un de ces traitements, la chaleur vous concerne. Si vous en prenez trois ou quatre, vous êtes en première ligne.
Le bilan gratuit que votre médecin ne propose pas toujours
Depuis 2018, votre pharmacien de ville peut réaliser ce qu'on appelle un bilan de médication partagé. C'est un dispositif prévu par le ministère de la Santé, gratuit, accessible à toute personne de 65 ans et plus traitée par au moins cinq médicaments par jour.
Le principe : le pharmacien examine l'ensemble de vos ordonnances et cherche les interactions dangereuses. Or les Français polymédiqués de plus de 65 ans consultent en moyenne 2,6 prescripteurs différents, selon France Assos Santé.
Votre médecin voit sa prescription. Votre pharmacien voit toutes les prescriptions.
En période de canicule, ce bilan prend une dimension que personne n'avait anticipée. Le pharmacien identifie en quelques minutes les molécules qui aggravent la déshydratation, celles qui bloquent la transpiration, celles qui perturbent la thermorégulation.
Il alerte ensuite le médecin traitant si un ajustement est nécessaire. Le problème, c'est que ce bilan existe depuis huit ans et que presque personne ne le demande.
Le principe : le pharmacien examine l'ensemble de vos ordonnances et cherche les interactions dangereuses. Or les Français polymédiqués de plus de 65 ans consultent en moyenne 2,6 prescripteurs différents, selon France Assos Santé.
Votre médecin voit sa prescription. Votre pharmacien voit toutes les prescriptions.
En période de canicule, ce bilan prend une dimension que personne n'avait anticipée. Le pharmacien identifie en quelques minutes les molécules qui aggravent la déshydratation, celles qui bloquent la transpiration, celles qui perturbent la thermorégulation.
Il alerte ensuite le médecin traitant si un ajustement est nécessaire. Le problème, c'est que ce bilan existe depuis huit ans et que presque personne ne le demande.
Ce que vous pouvez demander dès demain matin
La démarche ne prend qu'un rendez-vous : toutes les boîtes de médicaments sur le comptoir (y compris l'automédication), la mention de la chaleur, et un mot : bilan de médication partagé.
Ce que vous ne devez jamais faire, en revanche, c'est réduire ou arrêter un traitement par vous-même. Un arrêt brutal d'antihypertenseur peut provoquer un rebond hypertensif, et l'interruption d'un antiépileptique sans contrôle médical expose à une crise.
Seul votre médecin traitant, alerté par votre pharmacien, peut modifier une posologie. Pour la conservation, la règle vaut pour toutes les boîtes : jamais au-dessus de 25 °C, jamais dans une voiture garée au soleil où la température dépasse 50 °C en moins d'une demi-heure.
L'été 2025 a tué 5 700 personnes par la chaleur en France. J'ai lu le bilan de Santé publique France : pas un mot sur le rôle des ordonnances dans ces décès.
L'ANSM republie la même alerte en 2026, et nous sommes toujours là, devant le même pilulier. Vous savez maintenant où poser la question : chez votre pharmacien, ordonnance en main.
Ce que vous ne devez jamais faire, en revanche, c'est réduire ou arrêter un traitement par vous-même. Un arrêt brutal d'antihypertenseur peut provoquer un rebond hypertensif, et l'interruption d'un antiépileptique sans contrôle médical expose à une crise.
Seul votre médecin traitant, alerté par votre pharmacien, peut modifier une posologie. Pour la conservation, la règle vaut pour toutes les boîtes : jamais au-dessus de 25 °C, jamais dans une voiture garée au soleil où la température dépasse 50 °C en moins d'une demi-heure.
L'été 2025 a tué 5 700 personnes par la chaleur en France. J'ai lu le bilan de Santé publique France : pas un mot sur le rôle des ordonnances dans ces décès.
L'ANSM republie la même alerte en 2026, et nous sommes toujours là, devant le même pilulier. Vous savez maintenant où poser la question : chez votre pharmacien, ordonnance en main.