Habitat MaPrimeAdapt' : le piège qui fait perdre leur aide à des milliers de seniors Par Fabrice Crozier | Publié le 03/02/2026 à 15:43 | mis à jour le 15/02/2026 à 20:43 Chaque année, des seniors lancent des travaux d'adaptation de leur logement avant même d'avoir déposé leur dossier — et perdent toute chance d'être aidés. D'autres se lancent dès le dépôt sans mesurer le risque financier en cas de refus. Deux erreurs, un même résultat : des milliers d'euros à sortir de sa poche.

⚠️ MISE À JOUR DU 15 FÉVRIER 2026

Un lecteur professionnel (Logiadapt, société d'assistance à maîtrise d'ouvrage habilitée Anah) nous a alertés sur une imprécision dans cet article. Contrairement à ce que nous indiquions initialement, les travaux MaPrimeAdapt' peuvent légalement commencer dès la réception du récépissé de dépôt du dossier, et non après l'accord d'attribution. C'est ce que précise l'arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du Règlement général de l'Anah : « La réception par le demandeur de ce récépissé vaut autorisation de commencer l'exécution des travaux. »



Attention toutefois : cette autorisation ne garantit pas l'octroi de l'aide. Si le dossier est refusé (moins de 1 % des cas selon les professionnels du secteur), le bénéficiaire devra financer lui-même l'intégralité des travaux. Cette nuance est importante pour les personnes en situation d'urgence (chute récente, perte d'autonomie rapide) qui ne peuvent pas attendre plusieurs mois l'instruction de leur dossier.



Nous remercions le lecteur qui nous a signalé cette imprécision et avons corrigé l'article ci-dessous pour tenir compte de cette précision.



Le budget est voté : qu'est-ce que ça change pour MaPrimeAdapt' ? Jacqueline a 72 ans. Elle vit seule à Clermont-Ferrand dans un appartement au deuxième étage sans ascenseur. Depuis l'automne, elle redoute chaque passage dans sa salle de bain : une baignoire trop haute, un sol glissant, aucune barre d'appui. En novembre, elle avait contacté un conseiller France Rénov' pour lancer une demande de MaPrimeAdapt'. Puis tout s'est arrêté : faute de budget voté, le guichet de l'Anah a été fermé au 1er janvier 2026.



Ce blocage vient de prendre fin. Le lundi 2 février 2026, l'Assemblée nationale a rejeté les deux dernières motions de censure, rendant le budget 2026 définitivement adopté. Il ne reste plus qu'une étape : la promulgation par le président de la République, après un passage devant le Conseil constitutionnel. Dès cette promulgation, l'Anah a annoncé que tous les guichets rouvriront sous 10 jours maximum.



Pour Jacqueline, et pour les dizaines de milliers de seniors dans la même situation, c'est le signal qu'il est temps de préparer son dossier. Car le dispositif MaPrimeAdapt' est non seulement maintenu, mais renforcé : l'Anah vise 41 000 logements adaptés en 2026, contre 38 000 dossiers traités en 2025. Les plafonds de ressources ont été revalorisés, ouvrant l'aide à des milliers de ménages jusqu'ici juste au-dessus des seuils.

Jusqu'à 15 400 € pour adapter votre logement : qui peut en bénéficier ? MaPrimeAdapt' est l'aide principale de l'État pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Elle finance le remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, la pose de barres d'appui, l'installation d'un monte-escalier, l'élargissement des portes ou encore la mise en place d'un éclairage à détection de mouvement.



L'aide couvre 50 % à 70 % du montant des travaux selon vos ressources, dans la limite de 22 000 € HT. Au maximum, vous pouvez donc recevoir 15 400 €.

70 % Revenus très modestes 💶 Aide maximale 15 400 € (70 % de 22 000 €) 👤 Plafond personne seule (hors IDF) RFR ≤ 17 363 € 50 % Revenus modestes 💶 Aide maximale 11 000 € (50 % de 22 000 €) 👤 Plafond personne seule (hors IDF) RFR ≤ 22 259 €



Vous êtes éligible si vous êtes propriétaire occupant ou locataire du parc privé, et que vous remplissez l'une de ces conditions : avoir 70 ans ou plus (sans condition de perte d'autonomie), avoir entre 60 et 69 ans avec un niveau de perte d'autonomie évalué (GIR 1 à 6), ou être en situation de handicap (taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %). L'accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) habilité par l'Anah est obligatoire et pris en charge. est l'aide principale de l'État pour l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Elle finance le remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, la pose de barres d'appui, l'installation d'un monte-escalier, l'élargissement des portes ou encore la mise en place d'un éclairage à détection de mouvement.L'aide couvredu montant des travaux selon vos ressources, dans la limite de. Au maximum, vous pouvez donc recevoirVous êtes éligible si vous êtes, et que vous remplissez l'une de ces conditions : avoir(sans condition de perte d'autonomie), avoir entreavec un niveau de perte d'autonomie évalué (GIR 1 à 6), ou être en situation de handicap (taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %). L'accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) habilité par l'Anah estet pris en charge.

Le piège à éviter absolument avant la réouverture



Car la règle est plus nuancée qu'il n'y paraît. Selon l'les travaux peuvent commencer dès la réception du récépissé de dépôt. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les bénéficiaires dans les départements où les délais d'instruction dépassent parfois un an. Une douche sécurisée ou un monte-escalier, quand on a chuté récemment, ça ne peut pas toujours attendre.



Mais attention : ce récépissé ne vaut pas agrément. Si le dossier est finalement refusé — ce qui reste rare (moins de 1 % des cas selon les professionnels habilités), mais possible — le bénéficiaire devra autofinancer l'intégralité des travaux. Pour une rénovation de salle de bain complète, cela peut représenter 10 000 à 15 000 € à sortir de sa poche. Jacqueline, avec sa petite retraite, n'aurait pas pu assumer ce risque. Elle a donc décidé d'attendre l'accord officiel.



Le vrai piège, en réalité, c'est de commencer les travaux avant même d'avoir déposé le dossier. Dans ce cas, le projet devient définitivement inéligible — aucune régularisation possible. L'autre erreur serait de se lancer sans avoir la capacité financière d'assumer un éventuel refus. Le conseiller France Rénov' peut vous aider à évaluer ce risque en fonction de votre situation. C'est là que l'histoire de Jacqueline aurait pu basculer — mais pas de la façon qu'on imagine. Son artisan, impatient après des semaines d'attente, lui avait proposé de commencer les travaux dès le dépôt du dossier. Jacqueline hésitait : était-ce vraiment autorisé ? Un appel à son conseiller France Rénov' l'a aidée à y voir clair.Car la règle est plus nuancée qu'il n'y paraît. Selon l' arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du Règlement général de l'Anah,. Cette disposition vise à ne pas pénaliser les bénéficiaires dans les départements où les délais d'instruction dépassent parfois un an. Une douche sécurisée ou un monte-escalier, quand on a chuté récemment, ça ne peut pas toujours attendre.Mais attention : ce récépissé. Si le dossier est finalement refusé — ce qui reste rare (moins de 1 % des cas selon les professionnels habilités), mais possible — le bénéficiaire devra. Pour une rénovation de salle de bain complète, cela peut représenterà sortir de sa poche. Jacqueline, avec sa petite retraite, n'aurait pas pu assumer ce risque. Elle a donc décidé d'attendre l'accord officiel.Le vrai piège, en réalité, c'est de. Dans ce cas, le projet devient définitivement inéligible — aucune régularisation possible. L'autre erreur serait de se lancer sans avoir la capacité financière d'assumer un éventuel refus. Le conseiller France Rénov' peut vous aider à évaluer ce risque en fonction de votre situation.

Les 4 étapes pour être prêt dès la réouverture du guichet

1 Contactez France Rénov' 📞 Appelez le 0 808 800 700 Gratuit, du lundi au vendredi ℹ️ Un conseiller vérifie Votre éligibilité et vos options 2 Rassemblez vos documents 📄 Documents obligatoires Avis d'imposition, titre propriété, devis ⚠️ Attention Devis estimatif, PAS de signature définitive 3 Créez votre compte Anah 💻 Site officiel monprojet.anah.gouv.fr ⏱️ Dès la réouverture Déposez votre dossier en ligne 4 Ne lancez RIEN avant l'accord ⚠️ Règle absolue Aucun travail avant notification Anah ⏱️ Délai à prévoir Environ 3 mois après dépôt du dossier



Pour consulter toutes les conditions et suivre la réouverture du guichet, rendez-vous sur Le guichet va rouvrir dans les jours qui viennent. Pour déposer votre dossier rapidement et éviter la file d'attente, voici ce que vous pouvez faire dès maintenant.Pour consulter toutes les conditions et suivre la réouverture du guichet, rendez-vous sur la page officielle MaPrimeAdapt' de France Rénov' . Vous pouvez aussi consulter les orientations 2026 adoptées par le conseil d'administration de l'Anah



Sources

- France Rénov' (Anah), page MaPrimeAdapt', consultée le 3 février 2026

Anah, communiqué du conseil d'administration du 16 décembre 2025

LCP - Assemblée nationale, 2 février 2026

Silvereco.fr, bilan 2 ans MaPrimeAdapt', janvier 2026







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