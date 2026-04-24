Habitat Chauffage au gaz : trois portes vont se fermer pour les propriétaires, voici le calendrier réel Le gouvernement a dévoilé jeudi son plan d'électrification. Les médias retiennent une date, le 1er septembre 2026. Sauf que pour le propriétaire occupant d'un pavillon chauffé au gaz, ce ne sont pas une mais trois échéances qui se referment en cascade. Et la première est déjà passée.

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Une porte déjà refermée pour les amateurs de bois et granulés Roland Lescure et neuf de ses collègues ministres ont présenté jeudi 23 avril les vingt-deux mesures du plan baptisé "Électrifions la France". Pour le particulier, trois échéances comptent vraiment.



La première n'est même plus à venir. Elle est tombée le 1er janvier 2026, dans l'indifférence générale.



Depuis cette date, les chaudières biomasse et l'isolation des murs ont disparu du parcours par geste de MaPrimeRénov'. Concrètement, si vous voulez aujourd'hui changer votre vieille chaudière à granulés isolément, ou refaire l'isolation extérieure d'un seul mur, vous ne touchez plus aucune aide d'État pour ces travaux pris séparément.



Pas un euro. Le geste reste légal, bien entendu.



Mais l'État vient de retirer toute incitation financière. Et plusieurs centaines de milliers de propriétaires concernés par ces équipements ne l'ont pas vu passer, parce que l'annonce a été noyée dans le débat sur le budget 2026.

Le 1er septembre 2026 ferme la deuxième porte La deuxième porte se referme le 1er septembre prochain. À cette date, MaPrimeRénov' parcours "rénovation d'ampleur" exclura purement et simplement les projets qui conservent un chauffage au gaz à l'issue des travaux.



Traduction concrète : vous voulez isoler vos combles, changer vos fenêtres et garder votre chaudière au gaz. C'est fini.



Soit vous basculez sur une pompe à chaleur, soit vous renoncez à l'aide. Selon le ministère de la Ville et du Logement, cité par le dossier de presse du 23 avril, 10 % des bénéficiaires actuels conservaient un chauffage fossile à l'issue de leurs travaux d'ampleur.



Or les rénovations d'ampleur, ce sont précisément celles qui débloquent les aides les plus lourdes. Jusqu'à 40 000 € de plafond de dépenses éligibles pour un gain d'au moins trois classes au DPE.



Sauf qu'il faut maintenant signer pour la pompe à chaleur en même temps. Reste que la mesure ne touche pas le remplacement isolé d'une chaudière, ce qui pousse mécaniquement vers une bascule subie plutôt que choisie.



Calendrier en trois étapes des fermetures progressives des aides au chauffage non électrique pour les propriétaires : 1er janvier 2026, 1er septembre 2026, 1er janvier 2027. CHAUFFAGE GAZ : 3 PORTES SE FERMENT Plan d'électrification, 23/04/2026 1 Parcours par geste 1er janv. 2026 Biomasse et isolation murs sorties des aides Déjà en vigueur 2 Rénovation d'ampleur 1er sept. 2026 Aide refusée si gaz conservé après travaux 10 % des bénéficiaires 3 Raccordement gaz 1er janv. 2027 Coût à la charge du demandeur (décret) + neuf interdit au gaz Aide pour qui garde le gaz en rénovation : 0 € à compter du 1er septembre 2026 © SeniorActu.com

Le 1er janvier 2027 plombe le calcul économique La troisième porte tombe au 1er janvier 2027. Et celle-ci change la donne pour ceux qui pensaient s'en sortir en restant simplement sur leur installation actuelle.



À cette date, deux mesures entrent en application simultanément. D'abord, les permis de construire neufs ne pourront plus intégrer de chaudière au gaz, ni en chauffage principal ni en appoint hybride d'une pompe à chaleur.



Ensuite, et c'est probablement le plus lourd, un décret viendra basculer le coût du raccordement au réseau de gaz sur celui qui le demande. Aujourd'hui, ce coût est mutualisé via le tarif d'acheminement payé par tous les abonnés.



Demain, vous demandez le gaz, vous payez le branchement. Sans plafond annoncé pour l'instant.



Pour le propriétaire d'un pavillon des années 70, cette mesure ne change rien tant que l'installation tient. Elle pèsera lourd au moment du remplacement de la chaudière, parce qu'un changement de fournisseur après période de coupure peut techniquement être assimilé à une nouvelle demande.

Ce que vous touchez encore si vous basculez sur la pompe à chaleur



Comme votre serviteur, vous serez sans doute surpris par les montants encore disponibles en 2026, à condition de connaître votre catégorie de revenus. Trois profils, trois enveloppes.



Le simulateur officiel sur maprimerenov.gouv.fr vous donne votre catégorie en deux minutes à partir de votre revenu fiscal de référence 2025.



Ajoutez à MaPrimeRénov' la prime énergie CEE, qui peut atteindre 5 800 € sans condition de ressources. Et la prime "Coup de pouce chauffage" de 4 000 € pour les revenus modestes ou 2 500 € pour les autres.



Cumul plafonné à 10 800 € pour les ménages très modestes. Mais sans la pompe à chaleur, ce plafond ne se déclenche jamais.

Profil Bleu ✅ Très modestes 💶 PAC air-eau Jusqu'à 5 000 € 📊 Cumul plafond CEE inclus 10 800 € Profil Jaune 📊 Modestes 💶 PAC air-eau Jusqu'à 4 000 € 📊 Coup de pouce chauffage 4 000 € Profil Violet ⚠️ Intermédiaires 💶 PAC air-eau Jusqu'à 3 000 € 📊 Coup de pouce chauffage 2 500 € Reste l'autre côté de l'équation. Si vous acceptez de basculer sur une pompe à chaleur air-eau, l'État continue de soutenir massivement la transition.Comme votre serviteur, vous serez sans doute surpris par les montants encore disponibles en 2026, à condition de connaître votre catégorie de revenus. Trois profils, trois enveloppes.Le simulateur officiel survous donne votre catégorie en deux minutes à partir de votre revenu fiscal de référence 2025.Ajoutez à MaPrimeRénov' la prime énergie CEE, qui peut atteindresans condition de ressources. Et la primede 4 000 € pour les revenus modestes ou 2 500 € pour les autres.Cumul plafonné à 10 800 € pour les ménages très modestes. Mais sans la pompe à chaleur, ce plafond ne se déclenche jamais.

Le piège de la chaudière qui lâche après le 1er septembre



Première option, vous remplacez par une chaudière au gaz neuve. Coût moyen 4 500 €, aucune aide d'État.



Deuxième option, la pompe à chaleur air-eau. Coût moyen 12 000 €, aides cumulées qui peuvent ramener le reste à charge sous les 4 000 € pour un foyer modeste.



Sauf que la pompe à chaleur exige un délai d'installation et un dimensionnement de réseau de chauffage que votre maison n'a peut-être pas. Et la file d'attente Anah est aujourd'hui de 6 mois pour une rénovation d'ampleur, contre 3 mois pour un parcours par geste.



Or 83 000 dossiers sont encore en retard de traitement après la suspension du guichet en début d'année 2026. Le couperet n'est pas dans les textes, il est dans les délais.

Sur le même sujet :

MaPrimeRénov' : conditions, parcours et plafonds officiels 2026 Imaginons votre chaudière au gaz, achetée en 2012, qui rend l'âme en novembre 2026. Vous avez deux mois pour décider, parce que dehors il commence à faire froid.Première option, vous remplacez par une chaudière au gaz neuve. Coût moyen, aucune aide d'État.Deuxième option, la pompe à chaleur air-eau. Coût moyen, aides cumulées qui peuvent ramener lesous les 4 000 € pour un foyer modeste.Sauf que la pompe à chaleur exige un délai d'installation et un dimensionnement de réseau de chauffage que votre maison n'a peut-être pas. Et la file d'attente Anah est aujourd'hui de 6 mois pour une rénovation d'ampleur, contre 3 mois pour un parcours par geste.Orsont encore en retard de traitement après la suspension du guichet en début d'année 2026. Le couperet n'est pas dans les textes, il est dans les délais.

Ce qu'il faut retenir

Depuis le 1er janvier 2026, les chaudières biomasse et l'isolation des murs ne sont plus aidées en parcours par geste de MaPrimeRénov'

À compter du 1er septembre 2026, toute rénovation d'ampleur devra se débarrasser du gaz pour conserver l'aide

Au 1er janvier 2027, le coût du raccordement au réseau de gaz tombera à la charge du demandeur, sans plafond

La pompe à chaleur air-eau cumule jusqu'à 10 800 € d'aides pour les foyers très modestes (MaPrimeRénov' + CEE + Coup de pouce)

Délais Anah actuels : 3 mois parcours par geste, 6 mois rénovation d'ampleur, sur fond de 83 000 dossiers en retard

Sources :

- Présentation du plan d'électrification, economie.gouv.fr, 23/04/2026

- Électrification : les mesures annoncées par le Gouvernement, info.gouv.fr, 23/04/2026

- MaPrimeRénov' (MPR), service-public.gouv.fr, vérifié le 27/02/2026

- Le gouvernement dévoile l'intégralité de son plan d'électrification, AFP via Connaissance des énergies, 23/04/2026

- Plan d'électrification 2026 : les 22 mesures à retenir, 7monÉnergie, 24/04/2026

Pour aller plus loin :



- Simulateur officiel MaPrimeRénov' 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 08:24



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