Rester chez soi en adaptant sa salle de bains

Adapter sa salle de bains pour rester chez soi : les équipements clés qui sécurisent le quotidien des seniors à domicile
Comment aménager sa salle de bains pour plus de sécurité et d’accessibilité ?
La salle de bains concentre une grande partie des chutes domestiques, parfois lourdes de conséquences pour les personnes âgées. L’objectif est de réduire les obstacles, de faciliter les mouvements et d’anticiper l’évolution de la mobilité.
Il existe différentes solutions pour aménager une douche senior sécurisée et optimiser l’usage de la salle d’eau, sans sacrifier l’esthétique ni le confort. Ces équipements incarnent une nouvelle approche de l’accessibilité, où chaque détail compte et contribue à préserver un cadre de vie agréable.
Il existe différentes solutions pour aménager une douche senior sécurisée et optimiser l’usage de la salle d’eau, sans sacrifier l’esthétique ni le confort. Ces équipements incarnent une nouvelle approche de l’accessibilité, où chaque détail compte et contribue à préserver un cadre de vie agréable.
Douche sécurisée, à l’italienne ou baignoire à porte ?
Remplacer la baignoire traditionnelle par une douche senior accessible s’avère le choix privilégié pour limiter les risques de chute. Parmi les options populaires, la douche à l’italienne offre un accès de plain-pied, sans seuil ni marche à enjamber. Cette solution favorise l’entrée et la sortie, quel que soit le niveau de mobilité.
Une autre alternative consiste à installer une baignoire à porte. Ce système bannit l’obstacle majeur que représente le rebord classique et autorise une toilette assise, dans un confort optimal. Certains modèles intègrent même des sièges ergonomiques et des revêtements antidérapants, réduisant encore le risque de glissade.
Une autre alternative consiste à installer une baignoire à porte. Ce système bannit l’obstacle majeur que représente le rebord classique et autorise une toilette assise, dans un confort optimal. Certains modèles intègrent même des sièges ergonomiques et des revêtements antidérapants, réduisant encore le risque de glissade.
Les équipements et accessoires indispensables pour l’autonomie
Pour compléter l’aménagement, divers équipements viennent renforcer la sécurité et optimiser l’usage de la salle d’eau. Il convient notamment d’installer :
Chaque installation doit s’adapter aux habitudes et au degré d’autonomie du senior. D’ailleurs, l’accompagnement d’un ergothérapeute peut aider à faire les bons choix et ainsi allier efficacité, esthétique et simplicité d’utilisation.
- Des barres d’appui près des WC, du lavabo ou dans la douche pour faciliter le maintien et réduire l’effort.
- Des revêtements antidérapants au sol de la douche et devant le lavabo pour diminuer nettement les risques de chute.
- Une robinetterie ergonomique avec des poignées larges, des mitigeurs thermostatiques ou des robinets à levier pour une meilleure prise en main, même en cas de faiblesse musculaire ou l’arthrose.
- Des sièges de douche rabattables ou mobiles pour s’asseoir lors de la toilette avec stabilité, tout en étant faciles à nettoyer.
- Des miroirs inclinables, des étagères à portée de main et un éclairage renforcé pour améliorer le confort et soutenir l’autonomie.
Optimiser l’espace et choisir des matériaux adaptés
Repenser l’agencement de la salle de bains implique aussi d’optimiser chaque recoin pour simplifier les gestes du quotidien. Un espace dégagé permet d’utiliser facilement un fauteuil roulant ou un déambulateur si besoin. Il faut également prévoir large entre la douche et le lavabo, ce qui réduit les difficultés lors des déplacements.
Pour finir, il est important de choisir des matériaux adaptés comme des carrelages spécifiques, des surfaces douces au toucher, des portes légères, du bois traité contre l’humidité… Miser sur la durabilité garantit un investissement pérenne et facile d’entretien, car la salle de bains reste soumise à une utilisation intensive.
Pour finir, il est important de choisir des matériaux adaptés comme des carrelages spécifiques, des surfaces douces au toucher, des portes légères, du bois traité contre l’humidité… Miser sur la durabilité garantit un investissement pérenne et facile d’entretien, car la salle de bains reste soumise à une utilisation intensive.