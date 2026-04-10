Travaux chez vous : cette exonération de deux ans que la plupart des propriétaires oublient de demander

L'exonération n'est pas automatique. Pour en bénéficier pleinement, vous devez déclarer vos travaux dans un délai strict de 90 jours après l'achèvement de la construction.



Si vous dépassez ce délai, tout n'est pas perdu, mais l'exonération est réduite. L'article 1406-II du CGI prévoit que la déclaration hors délai ouvre droit à l'exonération uniquement pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle du dépôt.



Prenons un exemple concret. Votre piscine est achevée le 15 juin 2026. Vous avez jusqu'au 13 septembre pour effectuer la déclaration dans les temps et obtenir l'exonération complète pour 2027 et 2028.



Si vous déclarez en octobre 2026, vous perdez l'année 2027 mais vous conservez l'exonération pour 2028. Et si vous attendez 2027 pour déclarer, vous ne serez exonéré qu'en 2029, soit la dernière année possible.



Ce calendrier est d'autant plus redoutable que personne ne vous prévient. Ni le constructeur, ni le notaire, ni la mairie n'ont l'obligation de vous informer de ce délai.



Nous sommes face à un droit qui existe dans la loi mais qui reste invisible pour ceux qu'il concerne.



D'ailleurs, la DGFiP elle-même reconnaît le problème. Sur impots.gouv.fr, la procédure est décrite en détail, avec les formulaires et les étapes. Mais encore faut-il savoir qu'il faut la chercher.



Et le contexte rend la démarche d'autant plus urgente. Depuis 2024, la DGFiP ne se contente plus de traquer les piscines. Le programme Foncier innovant s'est étendu aux vérandas, garages et extensions bâties de plus de 20 m².



Les algorithmes croisent désormais les photos aériennes de l'IGN avec les données cadastrales pour repérer toute construction qui ne figure pas dans les fichiers. Si vous avez fait construire une véranda il y a trois ans sans la déclarer, le satellite l'a probablement déjà repérée.