Biens immobiliers : cette déclaration oubliée par 1 propriétaire sur 8 coûtera 150 € dès 2026

L'amende n'est pas le seul risque. Une erreur dans la nature de l'occupation déclarée peut entraîner une taxation injustifiée. L'exemple le plus fréquent concerne les retraités qui quittent leur domicile pour entrer en Ehpad. Leur ancien logement, s'il reste meublé et inoccupé, devient une résidence secondaire aux yeux du fisc — et donc soumis à la taxe d'habitation.



Autre piège : confondre logement vacant et résidence secondaire. Un logement « vacant » au sens fiscal est un local non meublé et inoccupé depuis plus d'un an. Si votre maison de vacances reste meublée même sans être louée, elle doit être déclarée comme résidence secondaire. La différence n'est pas anodine : elle détermine si vous devez payer la taxe d'habitation ou la taxe sur les logements vacants.