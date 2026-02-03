Retraités : cet avantage fiscal ignoré vous fait perdre jusqu'à 5 640 €

Un abattement fiscal méconnu permet aux retraités modestes de réduire leur impôt de plusieurs milliers d'euros. Pourtant, des millions de seniors ignorent même son existence.



Un avantage fiscal que la plupart des retraités ignorent

Chaque année, des millions de retraités passent à côté d'un avantage fiscal automatique. Cet abattement, prévu par l'article 157 bis du Code général des impôts, peut atteindre 5 640 € pour un couple. Il se cumule avec l'abattement de 10 % sur les pensions que tous les retraités connaissent. Pourtant, la plupart des seniors éligibles ignorent qu'ils en bénéficient, ou pire, ne vérifient jamais si l'administration l'a bien appliqué. Qui est concerné, combien pouvez-vous économiser et que devez-vous vérifier avant la déclaration de printemps 2026 ? Voici ce que vous devez savoir.



Un abattement qui se cumule avec celui de 10 %

Cet abattement est distinct de celui de 10 % appliqué sur toutes les pensions. Il s'applique directement sur le revenu net global du foyer fiscal. Pas seulement sur la pension. Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : si votre revenu net global ne dépasse pas certains plafonds, l'administration déduit automatiquement un montant forfaitaire de votre base imposable. Ce mécanisme réduit votre impôt sur le revenu. Dans certains cas, il peut même vous faire passer sous le seuil de non-imposition. Et donc alléger votre taux de CSG. L'abattement de 10 % et l'abattement spécial +65 ans se cumulent. Vous pouvez bénéficier des deux en même temps. Le budget 2026, adopté via le 49.3 en janvier, a confirmé le maintien intégral des deux dispositifs.



Êtes-vous éligible à cet abattement ?

28 423 € (estimation 2026, revenus 2025). Les personnes invalides (pension militaire d'invalidité ≥ 40 % ou carte mobilité inclusion mention « invalidité ») sont également éligibles, quel que soit leur âge. Pour un couple marié ou pacsé, l'abattement s'applique dès qu'un seul des deux conjoints remplit la condition d'âge ou d'invalidité. Si les deux membres du couple sont éligibles, l'abattement est doublé.

Solo Personne seule 👤 Abattement maximal (RNG ≤ 17 667 €) 2 820 € 📉 Abattement réduit (RNG entre 17 667 € et 28 423 €) 1 411 € Duo Couple (2 éligibles) 👥 Abattement maximal doublé (RNG ≤ 17 667 €) 5 640 € 📉 Abattement réduit doublé (RNG entre 17 667 € et 28 423 €) 2 822 €

Vous êtes concerné si vous remplissez ces conditions. Avoir plus de 65 ans au 31 décembre 2025 (être né avant le 1er janvier 1961). Être domicilié fiscalement en France. Avoir un revenu net global inférieur à(estimation 2026, revenus 2025). Les personnes invalides (pension militaire d'invalidité ≥ 40 % ou carte mobilité inclusion mention « invalidité ») sont également éligibles, quel que soit leur âge. Pour un couple marié ou pacsé, l'abattement s'applique dès qu'un seul des deux conjoints remplit la condition d'âge ou d'invalidité. Si les deux membres du couple sont éligibles, l'abattement est doublé.



Combien pouvez-vous économiser concrètement



Tranche 1 Abattement maximal 💰 Revenu net global du foyer ≤ 17 667 € 👤 Abattement personne seule 2 820 € 👥 Abattement couple (doublé) 5 640 € Tranche 2 Abattement réduit 💰 Revenu net global du foyer 17 667 € à 28 423 € 👤 Abattement personne seule 1 411 € 👥 Abattement couple (doublé) 2 822 € L'impact est concret. Prenons un retraité seul avec un revenu net global de 16 000 €. L'abattement spécial réduit sa base imposable de 2 820 €. À cela s'ajoute l'abattement de 10 % sur sa pension. Résultat : son revenu imposable chute fortement. Pour un couple dont les deux membres ont plus de 65 ans et un revenu net global de 15 000 €, l'abattement atteint 5 640 €. Le couple peut alors passer sous le seuil de non-imposition. Les montants ci-dessous sont des estimations basées sur la revalorisation du barème de +0,9 % prévue par le budget 2026. Les montants définitifs seront confirmés par l'administration fiscale.



Ce que vous devez vérifier avant la déclaration 2026

L'abattement est appliqué automatiquement par l'administration fiscale. Vous n'avez aucune case à cocher ni aucun formulaire à remplir. Mais vérifiez quand même. Au printemps 2026, consultez votre déclaration pré-remplie sur impots.gouv.fr . Contrôlez que votre revenu net global est correct. Vérifiez que l'abattement apparaît bien dans le calcul de votre impôt. En cas de doute, contactez votre centre des finances publiques. Utilisez le simulateur en ligne pour estimer votre situation avant la déclaration. Et si vous avez des revenus exceptionnels en 2025, anticipez : un dépassement du seuil de 28 423 € vous ferait perdre tout le bénéfice de l'abattement.



Le piège du revenu net global que peu anticipent

Ce que beaucoup ignorent : le revenu net global pris en compte inclut tous les revenus du foyer. Pas seulement la pension. Les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values entrent dans le calcul. Un héritage, une vente immobilière ou un rachat d'assurance-vie peuvent faire basculer votre revenu au-dessus du plafond. Et vous perdez l'abattement pour l'année entière. Autre piège : si vous vivez en couple mais qu'un seul conjoint a plus de 65 ans, vous ne bénéficiez que d'un simple abattement. Pas du double. Savez-vous exactement quel est votre revenu net global ? C'est la question à vous poser avant chaque déclaration.