Héritage : ces 87 % de Français qui transmettent à leurs enfants sans verser un centime au fisc

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Une peur partagée par les trois quarts des Français
Vous craignez que vos enfants doivent vendre la maison pour régler les frais de succession ? Vous imaginez le notaire annonçant des dizaines de milliers d'euros à verser au fisc ?
Vous n'êtes pas seul.
Selon une enquête de France Stratégie reprise par la Cour des comptes, 75 % des Français surestiment le taux d'imposition moyen sur les héritages. Et 60 % d'entre eux pensent que ce taux dépasse 10 %.
La réalité est très différente.
Vous n'êtes pas seul.
Selon une enquête de France Stratégie reprise par la Cour des comptes, 75 % des Français surestiment le taux d'imposition moyen sur les héritages. Et 60 % d'entre eux pensent que ce taux dépasse 10 %.
La réalité est très différente.
Le chiffre que la Cour des comptes a publié en septembre 2024
Le rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 sur les droits de succession a livré un chiffre qui n'a pas tellement fait parler, et pourtant : sur l'ensemble des successions ouvertes en France, environ 87 % des héritages transmis ne donnent lieu à aucun droit de succession !
Comprenez bien : pas une réduction, pas un abattement partiel. Zéro impôt versé au fisc !
Cette statistique hallucinante trouve ses racines dans les données de l'Insee et dans les travaux du Conseil d'analyse économique, repris ensuite par l'Observatoire des inégalités. La Cour des comptes les croise avec ses propres analyses pour aboutir au constat : la fiscalité française des transmissions concerne en réalité une minorité.
Reste maintenant à comprendre pourquoi cette information circule si peu.
Comprenez bien : pas une réduction, pas un abattement partiel. Zéro impôt versé au fisc !
Cette statistique hallucinante trouve ses racines dans les données de l'Insee et dans les travaux du Conseil d'analyse économique, repris ensuite par l'Observatoire des inégalités. La Cour des comptes les croise avec ses propres analyses pour aboutir au constat : la fiscalité française des transmissions concerne en réalité une minorité.
Reste maintenant à comprendre pourquoi cette information circule si peu.
Pourquoi tant de familles passent sous le radar fiscal
Le mécanisme tient en deux mots : abattement et ligne directe.
Quand un parent décède, chacun de ses enfants bénéficie d'un abattement personnel de 100 000 € sur sa part d'héritage avant tout calcul de droits.
Concrètement, deux parents qui transmettent leur maison à leurs deux enfants offrent 200 000 € d'abattement par enfant. Soit 400 000 € de patrimoine totalement exonérés, sans démarche particulière.
Or le barème officiel publié sur service-public.gouv.fr fixe ces seuils sans condition de ressources et ils se reconstituent intégralement tous les 15 ans. Et les deux tiers des successions transmises restent sous la barre des 30 000 €, selon l'Observatoire des inégalités.
Vous voyez où je veux en venir...
Pour la grande majorité des familles françaises, le patrimoine transmis ne dépasse donc jamais le seuil d'imposition fixé par la loi. C'est aussi simple que ça !
Quand un parent décède, chacun de ses enfants bénéficie d'un abattement personnel de 100 000 € sur sa part d'héritage avant tout calcul de droits.
Concrètement, deux parents qui transmettent leur maison à leurs deux enfants offrent 200 000 € d'abattement par enfant. Soit 400 000 € de patrimoine totalement exonérés, sans démarche particulière.
Or le barème officiel publié sur service-public.gouv.fr fixe ces seuils sans condition de ressources et ils se reconstituent intégralement tous les 15 ans. Et les deux tiers des successions transmises restent sous la barre des 30 000 €, selon l'Observatoire des inégalités.
Vous voyez où je veux en venir...
Pour la grande majorité des familles françaises, le patrimoine transmis ne dépasse donc jamais le seuil d'imposition fixé par la loi. C'est aussi simple que ça !
Trois cas-types qui couvrent l'écrasante majorité des Français
Tout dépend en fait de votre composition familiale et du patrimoine en jeu car, c'est une évidence, un couple avec deux enfants se trouve dans une situation très différente d'une personne célibataire sans descendant.
Voici donc trois cas-types qui couvrent l'écrasante majorité des situations françaises, classés du plus modeste au plus important.
Voici donc trois cas-types qui couvrent l'écrasante majorité des situations françaises, classés du plus modeste au plus important.
Le piège réel concerne ceux qui héritent hors ligne directe
Le piège commence quand on sort du cadre familial classique, et c'est exactement là que la peur diffuse que chacun ressent autour des droits de succession trouve son origine légitime.
Pour un héritier en ligne directe (enfant héritant de son parent), l'abattement est de 100 000 €. Pour un frère ou une sœur, il s'effondre à 15 932 €. Pour une nièce ou un neveu : l'abattement tombe à 7 967 €, avec un taux unique de 55 % au-delà. Et pour un ami ou un héritier sans lien de parenté, il chute à 1 594 €, avec un taux de 60 %.
Voilà pourquoi un patrimoine identique transmis à un enfant ou à un neveu produit deux factures fiscales radicalement différentes.
Le concubin pose un cas particulier : il est traité comme un étranger sur le plan fiscal, même après vingt ans de vie commune. Seuls le conjoint marié et le partenaire de Pacs bénéficient d'une exonération totale, sans plafond.
Pour un héritier en ligne directe (enfant héritant de son parent), l'abattement est de 100 000 €. Pour un frère ou une sœur, il s'effondre à 15 932 €. Pour une nièce ou un neveu : l'abattement tombe à 7 967 €, avec un taux unique de 55 % au-delà. Et pour un ami ou un héritier sans lien de parenté, il chute à 1 594 €, avec un taux de 60 %.
Voilà pourquoi un patrimoine identique transmis à un enfant ou à un neveu produit deux factures fiscales radicalement différentes.
Le concubin pose un cas particulier : il est traité comme un étranger sur le plan fiscal, même après vingt ans de vie commune. Seuls le conjoint marié et le partenaire de Pacs bénéficient d'une exonération totale, sans plafond.
Pourquoi cette information circule si mal en France
La Cour des comptes pointe une cause structurelle : depuis l'arrêt de l'enquête DMTG en 2010, l'administration fiscale ne publie plus de statistique annuelle détaillée sur les successions imposées.
Le citoyen lambda n'a donc plus accès à un chiffre clair, fiable et récent. Résultat des courses : les Français se construisent leur opinion sur la base de cas extrêmes médiatisés, sans pouvoir vérifier ce que paie réellement la succession moyenne.
S'ajoute à cela la peur instinctive du mot "fisc" et l'idée diffuse que tout patrimoine transmis serait taxé. Le droit français protège pourtant la transmission familiale en ligne directe avec une vigueur que beaucoup ignorent.
Pour une fois, l'État joue plutôt en faveur des familles ordinaires.
Le citoyen lambda n'a donc plus accès à un chiffre clair, fiable et récent. Résultat des courses : les Français se construisent leur opinion sur la base de cas extrêmes médiatisés, sans pouvoir vérifier ce que paie réellement la succession moyenne.
S'ajoute à cela la peur instinctive du mot "fisc" et l'idée diffuse que tout patrimoine transmis serait taxé. Le droit français protège pourtant la transmission familiale en ligne directe avec une vigueur que beaucoup ignorent.
Pour une fois, l'État joue plutôt en faveur des familles ordinaires.
Quand vous devez vraiment consulter un notaire
Un seul cas mérite que vous décrochiez votre téléphone pour appeler un notaire : si votre patrimoine net dépasse 200 000 € par enfant (couple) ou 100 000 € par enfant (parent isolé), et que vous avez des biens à transmettre hors ligne directe.
Dans ce cas, anticiper par donation reste un levier puissant : l'abattement se reconstitue tous les 15 ans, et un dispositif exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2026 ajoute jusqu'à 100 000 € supplémentaires si les fonds servent à acheter un logement neuf ou à rénover.
Reste à profiter du temps que vous avez devant vous pour préparer sereinement le passage de témoin...
Dans ce cas, anticiper par donation reste un levier puissant : l'abattement se reconstitue tous les 15 ans, et un dispositif exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2026 ajoute jusqu'à 100 000 € supplémentaires si les fonds servent à acheter un logement neuf ou à rénover.
Sur le même sujet :Pour les autres, le simple respect du cadre légal suffit. La transmission en ligne directe est protégée par construction, sans démarche compliquée.
Donation : cette exonération de 100 000 € expire fin 2026 et peu de parents le savent
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Reste à profiter du temps que vous avez devant vous pour préparer sereinement le passage de témoin...
Sources :
- Cour des comptes, « Les droits de succession », rapport public, septembre 2024
- Observatoire des inégalités, « Rapport sur les riches en France », édition 2022
- Conseil d'analyse économique, note « Repenser l'héritage », décembre 2021
- Insee, enquête Histoire de vie et patrimoine, données 2018
- France Stratégie, note d'analyse sur l'imposition des successions, 2017
- Cour des comptes, « Les droits de succession », rapport public, septembre 2024
- Observatoire des inégalités, « Rapport sur les riches en France », édition 2022
- Conseil d'analyse économique, note « Repenser l'héritage », décembre 2021
- Insee, enquête Histoire de vie et patrimoine, données 2018
- France Stratégie, note d'analyse sur l'imposition des successions, 2017