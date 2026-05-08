Argent et patrimoine

Héritage : ces 87 % de Français qui transmettent à leurs enfants sans verser un centime au fisc

La Cour des comptes l'a écrit noir sur blanc. La grande majorité des familles françaises transmettent leur patrimoine à leurs enfants sans verser un seul euro de droits de succession. Pourtant, 75 % des Français sont convaincus du contraire et adaptent leurs décisions de transmission en fonction d'une peur largement infondée.