Argent et patrimoine Aide à domicile, impots 2026 : cette nouvelle case que les seniors en Cesu risquent de remplir comme les autres Une aide ménagère payée chaque mois en Cesu. Une attestation Urssaf disponible depuis le 3 mars. Et une nouvelle ligne dans la déclaration 2026 qui réclame le nom du bénéficiaire de la dépense, son statut, la nature de la relation. Des dizaines de milliers de retraités vont y inscrire le nom d'une entreprise qui n'a jamais existé.

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Le piège est dans le mot "bénéficiaire" Le formulaire 2042 RICI 2026 ajoute une rubrique d'identification du bénéficiaire des sommes versées. À côté, le fisc demande le statut (prestataire, mandataire, emploi direct) et la nature de la relation.



Le mot bénéficiaire évoque immédiatement l'organisme qui facture la prestation, le nom commercial qui apparaît sur la facture.



Sauf que pour les particuliers employeurs en Cesu, ce raisonnement est faux. Le bénéficiaire des sommes versées, ce n'est pas l'Urssaf qui édite l'attestation fiscale.



C'est le salarié lui-même, celui qui vient faire le ménage trois heures par semaine. L'argent que vous déclarez en case 7DB, c'est son salaire net plus les cotisations sociales — pas un versement à l'Urssaf, simple intermédiaire de calcul.



Pour les 5,15 millions de foyers qui touchent ce crédit en moyenne 1 226 euros par an, la confusion va jouer surtout chez ceux qui paient en Cesu : aucun organisme intermédiaire à reporter, et c'est ce qui rend la nouvelle rubrique déroutante.

Pourquoi cette case apparaît cette année



La déclaration 2026 va plus loin. Pour chaque ligne de dépense, il faut désormais nommer qui a perçu l'argent.



La logique de l'administration est claire : croiser les montants déclarés avec les données déjà en sa possession. L'Urssaf transmet à la DGFiP la liste des salariés rémunérés via Cesu en 2025, particulier par particulier.



Si le nom inscrit dans la case ne correspond à aucun salarié connu pour votre foyer, la machine s'arrête. C'est précisément l'objectif annoncé sur la 6,5 milliards d'euros par an. Jusqu'à 2025, la case 7DB suffisait : un montant global, et le crédit s'appliquait. La ventilation par type de prestation existait depuis 2023 dans le 2042 RICI, mais elle restait formelle.La déclaration 2026 va plus loin. Pour chaque ligne de dépense, il faut désormais nommer qui a perçu l'argent.La logique de l'administration est claire : croiser les montants déclarés avec les données déjà en sa possession. L'Urssaf transmet à la DGFiP la liste des salariés rémunérés via Cesu en 2025, particulier par particulier.Si le nom inscrit dans la case ne correspond à aucun salarié connu pour votre foyer, la machine s'arrête. C'est précisément l'objectif annoncé sur la page emploi à domicile du site officiel : permettre une vérification fine d'un dispositif qui pèsepar an.

Ce que vous devez écrire si vous êtes en Cesu



Statut à cocher : emploi direct.



Si vous avez employé deux salariés différents au cours de l'année 2025, par exemple une aide ménagère et un jardinier déclarés tous deux en Cesu, chacun figure sur sa propre ligne avec le montant qui lui correspond.



L'attestation Urssaf détaille ces montants par salarié, ce n'est donc pas une recherche compliquée. C'est juste une étape supplémentaire qui n'existait pas l'année dernière.

Vous payez en Cesu ✅ Employeur direct 📝 Bénéficiaire à reporter Nom + prénom du salarié ✅ Statut à cocher Emploi direct Vous payez un prestataire 🏠 Entreprise ou asso 📝 Bénéficiaire à reporter Raison sociale + n° SIREN ✅ Statut à cocher Prestataire Vous passez par un mandataire ⚖️ Cas plus rare 📝 Bénéficiaire à reporter Nom du salarié employé ✅ Statut à cocher Mandataire Concrètement, pour un particulier employeur Cesu, la nouvelle case se remplit ainsi. Bénéficiaire des sommes versées : nom et prénom du salarié employé, tels qu'ils figurent sur l'attestation fiscale Urssaf disponible depuis le 3 mars 2026.Statut à cocher : emploi direct.Si vous avez employé deux salariés différents au cours de l'année 2025, par exemple une aide ménagère et un jardinier déclarés tous deux en Cesu, chacun figure sur sa propre ligne avec le montant qui lui correspond.L'attestation Urssaf détaille ces montants par salarié, ce n'est donc pas une recherche compliquée. C'est juste une étape supplémentaire qui n'existait pas l'année dernière.

Ce qui se passe si vous mettez Urssaf ou Cesu



La déclaration sera acceptée techniquement. Vous validerez sans alerte.



Le contrôle, lui, intervient en aval. La saisie est validée à l'écran, le crédit calculé, l'avance de 60 % programmée — puis tout se fige le temps que la DGFiP vous demande de corriger.



En clair, le remboursement attendu pour l'été 2026, après l'acompte de 60 % versé en janvier, peut prendre plusieurs semaines de retard.



Le réflexe à avoir : ne pas inscrire le nom d'un organisme là où le fisc attend une personne physique. Pour un Cesu, c'est toujours le salarié, jamais l'Urssaf.

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Impôts 2026 : cette case peut bloquer le crédit d'impôt de 5 millions de foyers L'erreur la plus probable, pour un retraité qui n'a jamais eu à remplir cette case, c'est d'inscrire « Urssaf » ou « Centre national Cesu » comme bénéficiaire. C'est faux, mais le formulaire en ligne n'a aucun moyen de vous le dire au moment de la saisie.La déclaration sera acceptée techniquement. Vous validerez sans alerte.Le contrôle, lui, intervient en aval. La saisie est validée à l'écran, le crédit calculé, l'avance de 60 % programmée — puis tout se fige le temps que la DGFiP vous demande de corriger.En clair, le remboursement attendu pour l'été 2026, après l'acompte de 60 % versé en janvier, peut prendre plusieurs semaines de retard.Le réflexe à avoir : ne pas inscrire le nom d'un organisme là où le fisc attend une personne physique. Pour un Cesu, c'est toujours le salarié, jamais l'Urssaf.

Le plafond reste 12 000 euros, mais le calcul a sa logique Le crédit d'impôt vaut 50 % des dépenses supportées, dans la limite d'un plafond annuel qui dépend de votre situation. Le plafond de base est fixé à 12 000 euros de dépenses, soit un crédit maximal de 6 000 euros.



Ce plafond est majoré de 1 500 euros par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans dépasser 15 000 euros au total.



Pour la première embauche en 2025, le plafond passe à 15 000 euros, et grimpe jusqu'à 18 000 euros une fois les majorations seniors intégrées. Et si l'un des membres du foyer relève de l'invalidité 3e catégorie, le plafond est porté à 20 000 euros.



La case 7DR sert à reporter les aides perçues (APA, PCH, Cesu préfinancé), qui viennent en déduction du montant indiqué en 7DB pour le calcul du crédit.



Les quatre plafonds annuels du crédit d'impôt pour services à la personne en 2026, selon la situation du foyer, avec le crédit maximal correspondant. CRÉDIT D'IMPÔT AIDE À DOMICILE 2026 Plafonds annuels selon la situation — DGFiP Crédit maximal selon votre cas 10 000 € si invalidité 3e catégorie Plafond de base Cas standard, sans majoration Adulte seul, < 65 ans 12 000 € dép. 6 000 € crédit Plafond majoré 65 ans et + + 1 500 € par senior du foyer Couple retraités > 65 ans 15 000 € dép. 7 500 € crédit 1re année + majorations Première embauche en 2025 Couple seniors, 1re embauche 18 000 € dép. 9 000 € crédit Invalidité 3e catégorie CMI ou pension invalidité 3e cat. Foyer avec invalidité 3e cat. 20 000 € dép. 10 000 € crédit © SeniorActu.com

Les dates limites approchent vite 9 avril 2026. Pour la saisie en ligne, les dates limites tombent en trois vagues selon le département de résidence.



La nouvelle rubrique d'identification du bénéficiaire est intégrée au parcours de saisie, juste après le détail des dépenses par type de prestation. Vous ne pouvez pas valider sans la remplir.



C'est précisément pour ça qu'il vaut mieux préparer son attestation Urssaf avant de commencer. Le document est disponible depuis le 3 mars 2026 dans l'espace personnel sur le site de l'Urssaf, ou par voie postale pour les particuliers employeurs sans compte en ligne.



Reste à inscrire le bon nom dans la bonne case. Pour un crédit moyen de 1 226 euros, ça vaut bien deux minutes d'attention supplémentaire.

Zone 1 📅 21 mai 2026 🏠 Départements concernés 01 à 19 + non-résidents Zone 2 📅 28 mai 2026 🏠 Départements concernés 20 à 54 Zone 3 📅 4 juin 2026 🏠 Départements concernés 55 à 974 et 976 La déclaration des revenus 2025 est ouverte depuis le. Pour la saisie en ligne, les dates limites tombent en trois vagues selon le département de résidence.La nouvelle rubrique d'identification du bénéficiaire est intégrée au parcours de saisie, juste après le détail des dépenses par type de prestation. Vous ne pouvez pas valider sans la remplir.C'est précisément pour ça qu'il vaut mieux préparer son attestation Urssaf avant de commencer. Le document estdans l'espace personnel sur le site de l'Urssaf, ou par voie postale pour les particuliers employeurs sans compte en ligne.Reste à inscrire le bon nom dans la bonne case. Pour un crédit moyen de, ça vaut bien deux minutes d'attention supplémentaire.

Sources :

- Impots.gouv.fr — Emploi à domicile, rubrique officielle 2026

- Service-public.gouv.fr — Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, mis à jour 20 février 2026

- DGFiP — Statistiques n°41, novembre 2025 : 5,15 millions de foyers bénéficiaires, montant moyen 1 226 € (déclaration 2025 sur revenus 2024)

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr — Les aides fiscales pour l'aide à domicile, mis à jour 27 mars 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 04/05/2026 à 08:49



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