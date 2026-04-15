Impôts 2026 : cette case peut bloquer le crédit d'impôt de 5 millions de foyers

La mesure aurait dû apparaître dès la déclaration 2025. Mais le budget ayant été adopté en février 2025, soit deux mois après le calendrier habituel, la DGFiP n'a pas eu le temps d'adapter les formulaires.



Le report n'a été que temporaire. Cette fois, l'administration a eu un an pour préparer ses outils, et la nouvelle rubrique figure bien dans le formulaire 2026. Pas d'échappatoire : si vous êtes concerné, vous devrez compléter cette information pour valider votre déclaration en ligne.



L'enjeu pour l'État est de mieux contrôler un dispositif dont le coût a explosé. Le crédit d'impôt emploi à domicile représente désormais plus de 6,5 milliards d'euros par an, et le texte de loi ne cache pas l'objectif : permettre au Parlement d'évaluer plus précisément l'usage de ce crédit d'impôt, et si nécessaire, d'ajuster les règles.



Si je peux me permettre un avis, nous sommes nombreux parmi les retraités à employer une aide à domicile. Et cette case ressemble fort à un premier pas vers un encadrement plus strict du dispositif dans les prochaines années.