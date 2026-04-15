Impôts 2026 : cette case peut bloquer le crédit d'impôt de 5 millions de foyers

Impôts 2026 : la nouvelle case du formulaire 2042 RICI pour identifier le bénéficiaire de vos dépenses d'emploi à domicile
Ce que le fisc demande en plus cette année
Connaissez-vous la case 7DB de votre déclaration ? Si vous employez une aide ménagère, un jardinier ou une auxiliaire de vie, vous y inscrivez chaque année le montant total de vos dépenses pour obtenir un crédit d'impôt de 50 %.
Jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. En 2026, le fisc veut savoir à qui vous avez versé cet argent. Une nouvelle ligne est apparue dans l'annexe 2042 RICI, juste après le détail de vos dépenses par type de service.
Vous devez désormais indiquer, pour chaque prestation déclarée, le nom du bénéficiaire (organisme, entreprise, association ou salarié), son statut (prestataire, mandataire ou emploi direct) et la nature de la relation. En clair, le fisc ne se contente plus de savoir combien vous avez dépensé : il veut savoir à qui et comment.
Pour les 5,15 millions de foyers qui bénéficient de ce crédit d'impôt, c'est une formalité supplémentaire qui n'existait pas l'an dernier. Le montant moyen en jeu : 1 226 € par foyer, selon les données de la DGFiP.
Jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. En 2026, le fisc veut savoir à qui vous avez versé cet argent. Une nouvelle ligne est apparue dans l'annexe 2042 RICI, juste après le détail de vos dépenses par type de service.
Vous devez désormais indiquer, pour chaque prestation déclarée, le nom du bénéficiaire (organisme, entreprise, association ou salarié), son statut (prestataire, mandataire ou emploi direct) et la nature de la relation. En clair, le fisc ne se contente plus de savoir combien vous avez dépensé : il veut savoir à qui et comment.
Pour les 5,15 millions de foyers qui bénéficient de ce crédit d'impôt, c'est une formalité supplémentaire qui n'existait pas l'an dernier. Le montant moyen en jeu : 1 226 € par foyer, selon les données de la DGFiP.
Pourquoi cette case a mis deux ans à arriver
La mesure aurait dû apparaître dès la déclaration 2025. Mais le budget ayant été adopté en février 2025, soit deux mois après le calendrier habituel, la DGFiP n'a pas eu le temps d'adapter les formulaires.
Le report n'a été que temporaire. Cette fois, l'administration a eu un an pour préparer ses outils, et la nouvelle rubrique figure bien dans le formulaire 2026. Pas d'échappatoire : si vous êtes concerné, vous devrez compléter cette information pour valider votre déclaration en ligne.
L'enjeu pour l'État est de mieux contrôler un dispositif dont le coût a explosé. Le crédit d'impôt emploi à domicile représente désormais plus de 6,5 milliards d'euros par an, et le texte de loi ne cache pas l'objectif : permettre au Parlement d'évaluer plus précisément l'usage de ce crédit d'impôt, et si nécessaire, d'ajuster les règles.
Si je peux me permettre un avis, nous sommes nombreux parmi les retraités à employer une aide à domicile. Et cette case ressemble fort à un premier pas vers un encadrement plus strict du dispositif dans les prochaines années.
Le report n'a été que temporaire. Cette fois, l'administration a eu un an pour préparer ses outils, et la nouvelle rubrique figure bien dans le formulaire 2026. Pas d'échappatoire : si vous êtes concerné, vous devrez compléter cette information pour valider votre déclaration en ligne.
L'enjeu pour l'État est de mieux contrôler un dispositif dont le coût a explosé. Le crédit d'impôt emploi à domicile représente désormais plus de 6,5 milliards d'euros par an, et le texte de loi ne cache pas l'objectif : permettre au Parlement d'évaluer plus précisément l'usage de ce crédit d'impôt, et si nécessaire, d'ajuster les règles.
Si je peux me permettre un avis, nous sommes nombreux parmi les retraités à employer une aide à domicile. Et cette case ressemble fort à un premier pas vers un encadrement plus strict du dispositif dans les prochaines années.
Ce que vous risquez si vous la laissez vide
Le risque immédiat n'est pas une amende. En cas d'oubli ou d'erreur dans la nouvelle rubrique, l'administration peut mettre en attente le calcul de votre crédit d'impôt jusqu'à régularisation.
En pratique, cela signifie que le remboursement que vous attendez à l'été 2026 (le solde, après l'acompte de 60 % versé en janvier) pourrait être retardé de plusieurs semaines, le temps que la DGFiP vous demande de compléter votre déclaration.
En pratique, cela signifie que le remboursement que vous attendez à l'été 2026 (le solde, après l'acompte de 60 % versé en janvier) pourrait être retardé de plusieurs semaines, le temps que la DGFiP vous demande de compléter votre déclaration.
Comment la remplir selon votre situation
Le document indispensable pour remplir cette case, c'est l'attestation fiscale annuelle envoyée par l'Urssaf (si vous êtes employeur direct via Cesu) ou par votre prestataire de services, avant le 31 mars. Elle contient le nom, le statut et le numéro SIREN à reporter.
Si vous avez fait appel à plusieurs intervenants au cours de l'année (par exemple une société de ménage et un jardinier indépendant), chacun doit figurer sur sa propre ligne, avec le montant correspondant. Le plafond de dépenses reste fixé à 12 000 € par an, majoré de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans (jusqu'à 15 000 € maximum).
Les dates limites pour déclarer en ligne : 21 mai (départements 01 à 19), 28 mai (départements 20 à 54), 4 juin pour le reste de la France. Prenez deux minutes pour retrouver votre attestation fiscale Urssaf ou votre facture annuelle de prestataire avant de valider : c'est tout ce qu'il faut pour que votre crédit d'impôt ne reste pas bloqué.
Employeur direct (Cesu) 👤 Vous payez le salarié
Bénéficiaire à indiquer
Nom et prénom du salarié employé
Statut à cocher
Emploi direct
Via un organisme prestataire 🏠 Entreprise ou association
Bénéficiaire à indiquer
Raison sociale + n° SIREN de l'organisme
Statut à cocher
Prestataire ou mandataire (selon le contrat)
Si vous avez fait appel à plusieurs intervenants au cours de l'année (par exemple une société de ménage et un jardinier indépendant), chacun doit figurer sur sa propre ligne, avec le montant correspondant. Le plafond de dépenses reste fixé à 12 000 € par an, majoré de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans (jusqu'à 15 000 € maximum).
Les dates limites pour déclarer en ligne : 21 mai (départements 01 à 19), 28 mai (départements 20 à 54), 4 juin pour le reste de la France. Prenez deux minutes pour retrouver votre attestation fiscale Urssaf ou votre facture annuelle de prestataire avant de valider : c'est tout ce qu'il faut pour que votre crédit d'impôt ne reste pas bloqué.
CE QU'IL FAUT RETENIR
- La déclaration 2026 ajoute une nouvelle case dans le formulaire 2042 RICI : vous devez identifier le bénéficiaire de vos dépenses d'emploi à domicile (nom, statut, nature de la relation).
- 5,15 millions de foyers sont concernés, pour un crédit d'impôt moyen de 1 226 € par an.
- Un oubli peut retarder le remboursement de votre crédit d'impôt prévu à l'été 2026.
- Le document à préparer : l'attestation fiscale annuelle de l'Urssaf ou de votre prestataire, envoyée avant le 31 mars.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, "Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile", mis à jour 20 février 2026
- Impots.gouv.fr, rubrique "Emploi à domicile", 2026
- Direction générale des Finances publiques, données déclaration 2025 (5,15 millions de foyers, 1 226 € de crédit moyen)
- Info.gouv.fr, "Impôt 2026 : quelles nouveautés pour la déclaration des revenus 2025", 10 avril 2026
- Loi de finances pour 2026, Journal officiel du 20 février 2026
- Service-public.gouv.fr, "Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile", mis à jour 20 février 2026
- Impots.gouv.fr, rubrique "Emploi à domicile", 2026
- Direction générale des Finances publiques, données déclaration 2025 (5,15 millions de foyers, 1 226 € de crédit moyen)
- Info.gouv.fr, "Impôt 2026 : quelles nouveautés pour la déclaration des revenus 2025", 10 avril 2026
- Loi de finances pour 2026, Journal officiel du 20 février 2026