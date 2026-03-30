Argent et patrimoine

Aide à domicile : ce crédit d'impôt de 7 500 € que la déclaration préremplie ne réclame pas à votre place

La déclaration de revenus ouvre le 9 avril. Trois cases, en bas de formulaire, attendent un chiffre que le fisc ne pré-remplira pas. Derrière elles : un crédit d'impôt de 50 % sur vos dépenses d'aide à domicile, plafonné à 6 000 € pour la plupart des foyers — et jusqu'à 7 500 € pour les couples de plus de 65 ans.



Sommaire

Les plafonds selon votre profil Les trois cases à remplir — et ce que le fisc ne fait pas pour vous L'avance immédiate : payer moitié prix toute l'année Deux erreurs qui font perdre des milliers d'euros Ce crédit d'impôt a failli disparaître — ce qu'il faut surveiller

Les plafonds selon votre profil



Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile rembourse 50 % de vos dépenses, que vous soyez imposable ou non. C'est un crédit, pas une réduction : si vous ne payez pas d'impôt, le fisc vous verse la différence par virement. Mais le montant dépend d'un plafond annuel de dépenses qui varie selon votre situation.

Retraité seul Cas général 👤 Plafond de dépenses 12 000 € / an 💶 Crédit d'impôt maximum 6 000 € / an Couple +65 ans Majoré 👥 Plafond de dépenses 15 000 € / an 💶 Crédit d'impôt maximum 7 500 € / an Invalidité CMI / Pension 3e cat. 👤 Plafond de dépenses 20 000 € / an 💶 Crédit d'impôt maximum 10 000 € / an



Le mécanisme de majoration est le point que la plupart des seniors ignorent. Le plafond de base de 12 000 € est majoré de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Un couple où les deux conjoints ont plus de 65 ans atteint donc automatiquement le plafond de 15 000 € — mais encore faut-il que les dépenses déclarées soient suffisantes pour en profiter. Et si un membre du foyer est titulaire de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou perçoit une pension d'invalidité de 3e catégorie, le plafond grimpe à 20 000 €, sans majoration supplémentaire possible. Vous payez une aide ménagère, un jardinier, une auxiliaire de vie ou une assistante informatique à domicile ? Combien pouvez-vous réellement récupérer sur votre déclaration 2026 ?Lerembourse, que vous soyez imposable ou non. C'est un crédit, pas une réduction : si vous ne payez pas d'impôt, le fisc vous verse la différence par virement. Mais le montant dépend d'un plafond annuel de dépenses qui varie selon votre situation.Le mécanisme de majoration est le point que la plupart des seniors ignorent. Le plafond de base deest majoré de. Un couple où les deux conjoints ont plus de 65 ans atteint donc automatiquement le plafond de 15 000 € — mais encore faut-il que les dépenses déclarées soient suffisantes pour en profiter. Et si un membre du foyer est titulaire de laou perçoit une, le plafond grimpe à 20 000 €, sans majoration supplémentaire possible.

Les trois cases que le fisc ne remplit pas pour vous aucune information sur vos dépenses d'emploi à domicile. C'est à vous de les déclarer — et si vous ne le faites pas, vous perdez l'intégralité du crédit d'impôt.

Étape 1 Case 7DB 📝 Montant total des dépenses Salaires + charges versés en 2025 Étape 2 Case 7DR ⚠️ Aides perçues à déduire APA, PCH, CESU préfinancé Étape 3 Case 7DQ ✅ Première année ? Cochez pour le plafond majoré à 15 000 €



La case 7DB est la plus importante. Vous y inscrivez le montant total de vos dépenses : salaire net versé à votre employé, charges sociales, frais de gestion si vous passez par un organisme agréé. Le chiffre figure sur votre attestation fiscale CESU ou sur la facture annuelle de votre prestataire.



La case 7DR est le piège le plus fréquent. Vous devez y déclarer les aides publiques que vous avez perçues pour financer ce service : allocation personnalisée d'autonomie, prestation de compensation du handicap, CESU préfinancé par votre ancienne entreprise ou votre mutuelle. Le crédit d'impôt ne s'applique que sur le reste à charge, pas sur la totalité de la facture. Oublier cette case, c'est risquer un redressement.



La case 7DQ est à cocher si c'est la première année où vous employez quelqu'un à domicile. Elle fait passer le plafond de dépenses de 12 000 à 15 000 € (18 000 € avec majorations), un bonus que vous ne retrouverez pas les années suivantes.



Concrètement, pour accéder à ces cases, vous devez cocher la rubrique "Services à la personne : emploi d'un salarié à domicile" dans les étapes de votre déclaration en ligne sur Sur le même sujet :

Impôts 2026 : cette case oubliée sur votre déclaration peut vous coûter des centaines d'euros La déclaration préremplie contient vos pensions, vos revenus de capitaux, votre prélèvement à la source. Mais elle ne contient. C'est à vous de les déclarer — et si vous ne le faites pas, vous perdez l'intégralité du crédit d'impôt.Laest la plus importante. Vous y inscrivez le montant total de vos dépenses : salaire net versé à votre employé, charges sociales, frais de gestion si vous passez par un organisme agréé. Le chiffre figure sur votre attestation fiscale CESU ou sur la facture annuelle de votre prestataire.Laest le piège le plus fréquent. Vous devez y déclarer les aides publiques que vous avez perçues pour financer ce service :, prestation de compensation du handicap, CESU préfinancé par votre ancienne entreprise ou votre mutuelle. Le crédit d'impôt ne s'applique que sur le, pas sur la totalité de la facture. Oublier cette case, c'est risquer un redressement.Laest à cocher si c'est la première année où vous employez quelqu'un à domicile. Elle fait passer le plafond de dépenses de 12 000 à(18 000 € avec majorations), un bonus que vous ne retrouverez pas les années suivantes.Concrètement, pour accéder à ces cases, vous devez cocher la rubriquedans les étapes de votre déclaration en ligne sur impots.gouv.fr . Si vous ne cochez pas cette rubrique, les cases n'apparaissent tout simplement pas. C'est la raison principale pour laquelle des millions de contribuables passent à côté.

L'avance immédiate : comment payer moitié prix sans attendre un an Le crédit d'impôt classique fonctionne avec un décalage d'un an. Vous payez en 2025, vous déclarez en 2026, vous êtes remboursé à l'été 2026. Pour limiter ce décalage, deux mécanismes coexistent.



Le premier est l'acompte de 60 % versé en janvier. Si vous avez déclaré des dépenses d'emploi à domicile l'année précédente, la Direction générale des finances publiques vous verse automatiquement 60 % du crédit d'impôt. Le solde est régularisé à l'été.



Le second est l'avance immédiate via CESU+ de l'Urssaf. Au lieu de payer 750 € net par mois et d'attendre un an pour récupérer 375 €, vous ne payez que 375 € dès le mois en cours. L'Urssaf avance la différence en temps réel. Pour en bénéficier, activez l'option "avance immédiate" sur votre espace CESU en ligne. Le service est gratuit.

Deux erreurs qui coûtent des milliers d'euros chaque année La première erreur est de valider la déclaration préremplie sans rien ajouter. Près de 11 millions de foyers sont éligibles à la déclaration automatique en 2026. Si vous en faites partie et que vous ne modifiez rien avant la date limite de votre département — 21 mai pour les départements 01 à 19, 28 mai pour les 20 à 54, 4 juin pour les 55 et au-delà —, la déclaration se valide tacitement. Et vos dépenses de services à la personne ne seront tout simplement pas prises en compte.



La seconde erreur est de ne pas déduire les aides perçues en case 7DR. Si vous touchez l'APA et que vous déclarez en 7DB le montant brut de la facture sans soustraire la prise en charge du département, le fisc détectera l'incohérence. Le résultat : un recalcul, un remboursement réduit, voire une demande de restitution du trop-perçu. Pour éviter cela, une règle simple : le montant en 7DB doit correspondre à votre reste à charge réel, c'est-à-dire la facture totale moins les aides inscrites en 7DR.



Rappel important : la déclaration exige d'indiquer le nom de l'organisme prestataire de votre service à domicile. Cette obligation, déjà en vigueur depuis la campagne précédente, vise à renforcer les contrôles contre la fraude. Si vous passez par un organisme agréé, préparez le nom exact et le numéro SIRET avant de commencer votre déclaration.

Ce crédit d'impôt a failli disparaître — ce qu'il faut surveiller Selon les données reprises lors des débats parlementaires, ce dispositif représente environ 7 milliards d'euros par an pour l'État. La commission des finances du Sénat estimait que près de la moitié de cette dépense bénéficiait aux foyers les plus aisés.



Le texte final, considéré comme définitivement adopté le 2 février 2026 après engagement du 49.3 et rejet des motions de censure, puis validé par le Conseil constitutionnel le 19 février, a écarté toutes ces mesures. Le crédit d'impôt reste à 50 %, le plafond reste à 12 000 €, et toutes les activités de services à la personne — y compris ménage et jardinage — restent éligibles.



Mais le sursis pourrait être temporaire. Le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles dès 2026 et le débat budgétaire reprendra à l'automne. Profiter pleinement du dispositif cette année, c'est aussi se prémunir contre un éventuel durcissement futur. La campagne ouvre le 9 avril : la première chose à faire ce jour-là sera de cocher la rubrique "Services à la personne" avant de valider quoi que ce soit.

Ce qu'il faut retenir

Le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile (50 %) est intégralement maintenu en 2026 — les projets de réduction ont été écartés. Le plafond de dépenses est de 12 000 €, majoré de 1 500 € par personne de plus de 65 ans dans le foyer (maximum 15 000 €) et porté à 20 000 € en cas d'invalidité. Trois cases à remplir vous-même : 7DB (dépenses), 7DR (aides à déduire) et 7DQ (première année). La déclaration préremplie ne contient aucune de ces informations. L'avance immédiate via CESU+ permet de ne payer que 50 % de la facture chaque mois, sans attendre le remboursement un an plus tard.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, "Impôt sur le revenu — Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile", vérifié le 20 février 2026

- Impots.gouv.fr, "Emploi à domicile", mis à jour janvier 2026

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, "Les aides fiscales pour l'aide à domicile", consulté le 30 mars 2026

- Boursorama, "Crédit d'impôt service à la personne maintenu dans le Budget 2026", 28 janvier 2026

Pour aller plus loin :



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