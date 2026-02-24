Argent et patrimoine

Ancienne secrétaire à 1 650 € de pension, elle pensait devoir payer l'impôt en 2026 : le double abattement qui efface sa facture fiscale

Le courrier des impôts arrivera en mars, et sa ligne "montant à payer" affichera zéro. Pourtant, avec une pension de 19 800 € par an, elle aurait dû passer à la caisse. Des millions de retraités ignorent que deux mécanismes se cumulent en silence pour alléger — voire effacer — leur facture fiscale.



Ce qu'il faut retenir

La loi de finances 2026, promulguée le 19 février, confirme le maintien intégral des deux abattements fiscaux pour les retraités Les montants et seuils sont revalorisés de 0,9 % cette année — certains retraités qui étaient imposables en 2025 ne le seront plus en 2026 Le cumul des deux dispositifs peut représenter jusqu'à 5 644 € de réduction sur le revenu imposable pour un couple éligible L'application est automatique — mais un contrôle sur votre avis d'imposition reste indispensable

Ce double avantage fiscal que la plupart des retraités ne vérifient jamais Chaque année, l'administration fiscale applique deux réductions distinctes sur les revenus des retraités avant de calculer leur impôt. La première est connue : c'est l'abattement de 10 % sur les pensions, qui s'applique à tous les retraités sans condition d'âge ni de revenus. En 2026, il est compris entre 454 € minimum par pensionné et 4 439 € maximum par foyer fiscal.



La seconde est bien plus discrète. Prévue par l'article 157 bis du Code Général des Impôts (CGI), elle accorde un abattement supplémentaire aux retraités de plus de 65 ans (au 31 décembre 2025, soit les personnes nées avant le 1er janvier 1961) et aux personnes en situation d'invalidité. Cet « abattement spécial » vient se retrancher directement du revenu global, après la déduction des 10 %.



C'est l'effet combiné de ces deux mécanismes qui peut faire basculer un retraité de "imposable" à "non imposable" — sans qu'il ait la moindre démarche à effectuer.

Des montants revalorisés et un projet de suppression abandonné 19 février 2026 et publiée au Journal officiel le 20 février 2026, met fin à plusieurs mois d'incertitude. Le gouvernement avait initialement prévu de remplacer l'abattement de 10 % par un forfait unique de 2 000 € par retraité — et de supprimer l'abattement spécial pour les plus de 65 ans, en ne le conservant que pour les personnes invalides.



L'Assemblée nationale a rejeté cette réforme le 13 novembre 2025, par 213 voix contre 17. Le gouvernement a dû faire machine arrière pour éviter la censure. Les deux abattements sont donc intégralement maintenus et revalorisés de 0,9 %, comme l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu.



Voici les nouveaux montants de l'abattement spécial applicables en 2026 (imposition des revenus de 2025) :

Tranche 1 Revenus modestes 💶 Revenu net global du foyer Inférieur ou égal à 17 670 € 👤 Abattement (1 personne éligible) 2 822 € 👥 Abattement (couple, 2 éligibles) 5 644 € Tranche 2 Revenus intermédiaires 💶 Revenu net global du foyer De 17 670 € à 28 430 € 👤 Abattement (1 personne éligible) 1 411 € 👥 Abattement (couple, 2 éligibles) 2 822 €

Au-delà de 28 430 € de revenu net global, aucun abattement spécial n'est accordé.



Ces seuils sont calculés sur le revenu net global du foyer (et non sur la pension seule). Ce revenu net global correspond au total de vos revenus après déduction de l'abattement de 10 % sur les pensions et des éventuels déficits ou charges déductibles. La loi de finances pour 2026, promulguée leet publiée au Journal officiel le, met fin à plusieurs mois d'incertitude. Le gouvernement avait initialement prévu de remplacer l'abattement de 10 % par un forfait unique depar retraité — et de supprimer l'abattement spécial pour les plus de 65 ans, en ne le conservant que pour les personnes invalides.L'Assemblée nationale a rejeté cette réforme le, par 213 voix contre 17. Le gouvernement a dû faire machine arrière pour éviter la censure.et revalorisés de, comme l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu.Voici les nouveaux montants de l'abattement spécial applicables en 2026 (imposition des revenus de 2025) :Ces seuils sont calculés sur le revenu net global du foyer (et non sur la pension seule). Ce revenu net global correspond au total de vos revenusdéduction de l'abattement de 10 % sur les pensions et des éventuels déficits ou charges déductibles.

Le cas concret : comment le cumul peut effacer l'impôt 1 650 € par mois, soit 19 800 € par an.



Sans le double abattement, voici ce qui se passe :

Sans Abattement spécial +65 ans 💶 Pension annuelle brute 19 800 € 📉 Après abattement 10 % (1 980 €) 17 820 € ⚠️ Résultat Imposable (au-dessus du seuil de ~17 604 €) Avec Double abattement cumulé 💶 Revenu net global après 10 % 17 820 € 📉 Abattement spécial +65 ans (tranche 2) – 1 411 € ✅ Revenu net global final 16 409 € → Non imposable

Résultat : grâce au cumul des deux abattements, cette retraitée ne paie pas un centime d'impôt sur le revenu en 2026. Sans l'abattement spécial, elle aurait été imposable.



Ce mécanisme concerne des millions de retraités dont la pension se situe entre 1 500 € et 2 000 € par mois. Selon l'UFC-Que Choisir, l'abandon de la réforme évite une hausse d'impôt pour tous les retraités percevant plus de 20 000 € par an, et le cumul des deux abattements protège le pouvoir d'achat des plus modestes.



Comment vérifier que l'abattement spécial a bien été appliqué ? Rendez-vous sur votre Prenons le profil d'une retraitée de 68 ans, ancienne secrétaire, vivant seule avec une pension de, soitSans le double abattement, voici ce qui se passe :Sans l'abattement spécial, elle aurait été imposable.Ce mécanisme concerne des millions de retraités dont la pension se situe entre. Selon l'UFC-Que Choisir, l'abandon de la réforme évite une hausse d'impôt pour tous les retraités percevant plus de 20 000 € par an, et le cumul des deux abattements protège le pouvoir d'achat des plus modestes.Rendez-vous sur votre espace Finances publiques sur impots.gouv.fr . Dans le détail du calcul de votre impôt, recherchez la ligne « abattement pour personnes âgées ou invalides ». Si cette ligne est absente alors que vous remplissez les conditions, vous pouvez demander une rectification via votre messagerie sécurisée.

Qui peut en bénéficier et quelles conditions remplir



L'abattement de 10 % sur les pensions s'applique à tous les retraités, sans condition d'âge ni de revenus. Il est automatique et concerne les pensions de retraite de base, complémentaires, d'invalidité et les pensions alimentaires. Il est plafonné à 4 439 € par foyer et ne peut être inférieur à 454 € par pensionné.



L'abattement spécial pour les plus de 65 ans et les invalides est soumis à trois conditions cumulatives :

Être âgé de plus de 65 ans au 31 décembre 2025 (né avant le 1er janvier 1961) — ou être titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40 %, ou d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « invalidité »

(né avant le 1er janvier 1961) — ou être titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40 %, ou d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « invalidité » Être domicilié fiscalement en France

Avoir un revenu net global inférieur à 28 430 € (après déduction de l'abattement de 10 %) Deux points à retenir :



1. L'abattement est automatique. Vous n'avez aucune case à cocher ni formulaire à remplir. L'administration fiscale le déduit directement lors du calcul de votre impôt.



2. Si les deux membres d'un couple marié ou pacsé remplissent les conditions (âge ou invalidité), l'abattement est doublé. Un couple de retraités de plus de 65 ans avec un revenu net global de 16 000 € bénéficie donc de 5 644 € d'abattement, en plus des 10 % sur les pensions.



Enfin, la revalorisation de 0,9 % des seuils signifie que certains retraités qui dépassaient de peu les plafonds en 2025 peuvent désormais y avoir droit en 2026. Si votre revenu net global se situe autour de 17 500 à 17 700 € ou de 28 200 à 28 500 €, vérifiez attentivement : vous pourriez basculer du bon côté du seuil cette année.



Pour toute question, contactez votre centre des Finances publiques ou consultez la page dédiée sur Les deux abattements ne fonctionnent pas de la même manière :s'applique à, sans condition d'âge ni de revenus. Il est automatique et concerne les pensions de retraite de base, complémentaires, d'invalidité et les pensions alimentaires. Il est plafonné àet ne peut être inférieur àest soumis àL'abattement est. Vous n'avez aucune case à cocher ni formulaire à remplir. L'administration fiscale le déduit directement lors du calcul de votre impôt.Si les deux membres d'un couple marié ou pacsé remplissent les conditions (âge ou invalidité), l'abattement est. Un couple de retraités de plus de 65 ans avec un revenu net global de 16 000 € bénéficie donc de, en plus des 10 % sur les pensions.Enfin, la revalorisation dedes seuils signifie que certains retraités qui dépassaient de peu les plafonds en 2025 peuvent désormais y avoir droit en 2026. Si votre revenu net global se situe autour deou de, vérifiez attentivement : vous pourriez basculer du bon côté du seuil cette année.Pour toute question, contactez votre centre des Finances publiques ou consultez la page dédiée sur service-public.gouv.fr

Sources :

- Loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel le 20 février 2026

- BOFiP, BOI-IR-BASE-40, mis à jour le 14 avril 2025 (montants revenus 2024)

- UFC-Que Choisir, "Impôts 2026 — Les avantages fiscaux des retraités sont maintenus", 17 février 2026

- Service-public.gouv.fr, "Déclarer les sommes liées à l'invalidité", mis à jour le 20 février 2026

- Economie.gouv.fr, "Loi de finances 2026 : ce qui change pour les particuliers", février 2026

Pour aller plus loin :



- Retraités : cet avantage fiscal ignoré vous fait perdre jusqu'à 5 640 €

- Budget 2026 adopté : les 4 mesures qui concernent votre pension