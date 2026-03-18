Argent et patrimoine

Impôts 2026 : cette case oubliée sur votre déclaration peut vous coûter des centaines d'euros

Depuis janvier 2026, la flat tax a grimpé à 31,4 %. Mais une case discrète de votre déclaration permet d'annuler cette surtaxe — et des millions de retraités oublient de la cocher chaque année.



Depuis janvier, vos placements sont taxés à 31,4 % au lieu de 30 % — et ce n'est pas le pire Tous les retraités imposés dans les deux premières tranches sont concernés Une erreur fréquente sur cette case rend le choix irrévocable — sauf si vous connaissez l'exception

Une surtaxe silencieuse sur votre épargne depuis janvier Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est passé de 30 % à 31,4 %. La hausse vient d'une augmentation de 1,4 point de la CSG sur les revenus du capital. Concrètement, si vous ne faites rien, vos intérêts, dividendes et plus-values sont automatiquement ponctionnés à ce nouveau taux.



Mais une case de votre déclaration de revenus permet d'échapper à ce mécanisme. Elle s'appelle case 2OP. Et chaque année, des millions de contribuables passent à côté.

Ce que change exactement la case 2OP Par défaut, tous vos revenus d'épargne subissent la flat tax à 31,4 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux. Ce taux s'applique automatiquement, sans que vous ayez rien à faire.



En cochant la case 2OP, vous renoncez à ce taux forfaitaire. Vos revenus de placement sont alors intégrés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si vous êtes non imposable ou dans la tranche à 11 %, vous payez donc bien moins que les 12,8 % du PFU.



Autre avantage : le barème progressif ouvre droit à un abattement de 40 % sur les dividendes et permet de déduire 6,8 % de CSG de votre revenu imposable l'année suivante. Deux leviers invisibles avec la flat tax.

Êtes-vous concerné par cette économie ? Si vous êtes retraité et que votre taux marginal d'imposition est de 0 % ou 11 %, la case 2OP vous est presque certainement favorable. C'est le cas de la majorité des retraités dont la pension nette imposable ne dépasse pas 29 579 € par part.



Vous percevez des intérêts de livrets fiscalisés, des dividendes d'actions, des coupons d'obligations ou des gains sur un compte-titres ? Tous ces revenus sont concernés.



En revanche, si votre tranche marginale est à 30 % ou plus, le PFU reste généralement plus avantageux. Le seuil de basculement se situe autour de la tranche à 30 %, soit un revenu imposable par part supérieur à 29 579 €.

Combien pouvez-vous récupérer concrètement

0 % Non imposable 💶 Taux IR sur vos placements avec la flat tax 12,8 % ✅ Taux IR avec la case 2OP cochée 0 % → remboursement intégral 11 % Tranche intermédiaire 💶 Taux IR sur vos placements avec la flat tax 12,8 % ✅ Taux IR avec la case 2OP cochée 11 % + abattements → économie nette 30 % Tranche supérieure 💶 Taux IR sur vos placements avec la flat tax 12,8 % ⚠️ Taux IR avec la case 2OP cochée 30 % → flat tax plus avantageuse



Prenons un exemple concret. Un retraité non imposable perçoit 1 500 € d'intérêts sur un compte à terme. Sans la case 2OP, il paie 192 € d'impôt (12,8 %). En cochant la case, ce montant tombe à zéro. Le trop-perçu lui est remboursé par le fisc sous forme de crédit d'impôt. L'écart entre la flat tax et le barème progressif peut représenter plusieurs centaines d'euros par an. Tout dépend de votre tranche d'imposition et du montant de vos revenus de placement.Prenons un exemple concret. Un retraité non imposable perçoitsur un compte à terme. Sans la case 2OP, il paie(12,8 %). En cochant la case, ce montant tombe à. Le trop-perçu lui est remboursé par le fisc sous forme de crédit d'impôt.

La marche à suivre avant le 9 avril 9 avril 2026 sur



La case se trouve en page 3 de la déclaration n° 2042, dans la rubrique « revenus des valeurs et capitaux mobiliers ». Elle porte la mention : « Vous optez pour l'imposition au barème de l'ensemble de vos revenus et gains mobiliers ».



Si vous l'aviez cochée l'an dernier, elle apparaît pré-cochée cette année. Vérifiez que c'est toujours pertinent. Si votre situation a changé (héritage, vente de titres, nouveaux revenus), le calcul peut s'inverser. La campagne de déclaration des revenus 2025 ouvre lesur impots.gouv.fr . Avant de valider votre déclaration, faites deux simulations : une avec la case 2OP cochée, une sans.La case se trouve en, dans la rubrique « revenus des valeurs et capitaux mobiliers ». Elle porte la mention : « Vous optez pour l'imposition au barème de l'ensemble de vos revenus et gains mobiliers ».Si vous l'aviez cochée l'an dernier, elle apparaîtcette année. Vérifiez que c'est toujours pertinent. Si votre situation a changé (héritage, vente de titres, nouveaux revenus), le calcul peut s'inverser.

Un détail que la plupart laissent passer Attention : le choix de la case 2OP est global. Il s'applique à tous vos revenus de placement sans exception. Vous ne pouvez pas choisir la flat tax pour vos intérêts et le barème pour vos dividendes. C'est l'un ou l'autre, pour tout.



Autre point crucial : pour la déclaration de printemps 2026, l'option reste irrévocable. Si vous cochez 2OP et que le barème se révèle défavorable, vous ne pourrez pas revenir en arrière. La loi de finances 2026 supprime cette irrévocabilité, mais seulement à partir de la déclaration de 2027.



Dernier détail souvent ignoré : opter pour le barème fait monter votre revenu fiscal de référence. Ce RFR conditionne l'accès à certaines exonérations (taxe foncière, CSG réduite). Avant de cocher, vérifiez que votre RFR ne franchira pas un seuil qui vous ferait perdre un avantage plus important que l'économie réalisée.

Ce qu'il faut retenir

La flat tax est passée à 31,4 % en 2026 : si vous ne faites rien, vos placements sont automatiquement taxés à ce taux La case 2OP (page 3, déclaration 2042) permet d'opter pour le barème progressif — avantageux si votre TMI est à 0 % ou 11 % Faites deux simulations sur impots.gouv.fr avant de valider : une avec 2OP, une sans Le choix est global et irrévocable pour cette campagne — vérifiez l'impact sur votre revenu fiscal de référence La déclaration ouvre le 9 avril 2026 : préparez votre IFU bancaire dès maintenant

Sources :

- Service Public Entreprendre, « Évolution du taux du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) », février 2026

- Service-public.gouv.fr, « Impôt sur le revenu : tranches et taux d'imposition 2026 », mars 2026

- Economie.gouv.fr, « Comment calculer votre impôt d'après le barème de l'impôt sur le revenu », 2026

- Boursorama, « Impôts sur les revenus du capital : quoi de neuf pour le PFU en 2026 ? », mars 2026

Pour aller plus loin :



- Cette hausse discrète touche l'épargne de millions de retraités depuis janvier

- Votre retraite dépasse ce seuil ? Ce qui change pour votre impôt 2026