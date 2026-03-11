Cette hausse discrète touche l'épargne de millions de retraités depuis janvier

Une ponction passée inaperçue sur votre épargne
La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Pourtant, la plupart des retraités qui détiennent un Plan d'épargne retraite (PER), un PEA ou de l'épargne salariale n'en ont pas encore mesuré l'impact.
La CSG sur les revenus du capital est passée de 9,2 % à 10,6 %. Ce relèvement de 1,4 point, voté dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, fait grimper le taux global des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 % sur de nombreux placements financiers.
Concrètement, la flat tax, qui combinait 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, s'élève désormais à 31,4 % au lieu de 30 %. Un changement qui réduit mécaniquement le rendement net de votre épargne.
La CSG sur les revenus du capital est passée de 9,2 % à 10,6 %. Ce relèvement de 1,4 point, voté dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, fait grimper le taux global des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 % sur de nombreux placements financiers.
Concrètement, la flat tax, qui combinait 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, s'élève désormais à 31,4 % au lieu de 30 %. Un changement qui réduit mécaniquement le rendement net de votre épargne.
Pourquoi cette hausse ne concerne pas vos pensions
Il est essentiel de distinguer deux choses. La CSG sur les pensions de retraite n'a pas changé. Les taux appliqués à vos revenus de remplacement (8,3 %, 6,6 %, 3,8 % ou 0 % selon votre revenu fiscal de référence) restent identiques.
La hausse concerne uniquement la CSG sur les revenus du capital. C'est une contribution distincte, baptisée « contribution financière pour l'autonomie », dont le produit est fléché vers le financement de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des EHPAD.
L'impact se manifeste au moment où vous retirez de l'argent de votre PER, vendez des titres dans votre PEA, ou récupérez votre épargne salariale. Ce sont les plus-values et intérêts générés par ces placements qui subissent le nouveau taux.
La hausse concerne uniquement la CSG sur les revenus du capital. C'est une contribution distincte, baptisée « contribution financière pour l'autonomie », dont le produit est fléché vers le financement de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des EHPAD.
L'impact se manifeste au moment où vous retirez de l'argent de votre PER, vendez des titres dans votre PEA, ou récupérez votre épargne salariale. Ce sont les plus-values et intérêts générés par ces placements qui subissent le nouveau taux.
Les retraités épargnants sont en première ligne
Vous êtes concerné si vous détenez l'un des placements suivants :
- Plan d'épargne retraite (PER individuel, collectif, bancaire ou assurantiel) : selon plusieurs médias financiers spécialisés, tous les PER sont touchés, sans distinction de support.
- PEA (Plan d'épargne en actions) : les gains réalisés à la clôture ou lors d'un retrait sont désormais soumis aux prélèvements sociaux de 18,6 %.
- Épargne salariale (PEE, PERCO, PERECO) : même principe pour les plus-values lors du déblocage.
- Compte-titres : dividendes et plus-values mobilières concernés.
Combien cela coûte en plus, concrètement
Pour mesurer l'impact réel, voici la comparaison avant et après la réforme :
Sur 10 000 € de gains retirés de votre PER, vous payez désormais 3 140 € de prélèvements au lieu de 3 000 €. L'écart peut sembler modeste sur un retrait ponctuel. Mais sur plusieurs années de retraits réguliers, il pèse sur le rendement net de votre épargne.
Avant Jusqu'au 31/12/2025
Prélèvements sociaux sur le capital
17,2 %
Flat tax (PFU) totale
30 %
Après Depuis le 01/01/2026
Prélèvements sociaux sur le capital
18,6 %
Flat tax (PFU) totale
31,4 %
Surcoût sur 10 000 € de plus-values
+ 140 €
Sur 10 000 € de gains retirés de votre PER, vous payez désormais 3 140 € de prélèvements au lieu de 3 000 €. L'écart peut sembler modeste sur un retrait ponctuel. Mais sur plusieurs années de retraits réguliers, il pèse sur le rendement net de votre épargne.
Ce qu'il faut vérifier dès maintenant
Première chose : identifiez les placements que vous détenez et qui sont soumis au nouveau taux. Si votre épargne est principalement en livrets réglementés (Livret A, LEP, LDDS), vous n'êtes pas concerné : ces produits sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux. L'assurance-vie reste elle aussi épargnée, avec des prélèvements sociaux maintenus à 17,2 %.
Si vous détenez un PER et que vous envisagez un retrait en capital, sachez que la flat tax s'applique uniquement sur les plus-values, pas sur les versements que vous avez effectués (à condition d'avoir déduit ces versements de votre revenu imposable à l'entrée).
Pensez également à réévaluer votre stratégie d'arbitrage entre PER et assurance-vie. L'écart de fiscalité entre ces deux enveloppes s'est creusé avec cette réforme. L'assurance-vie, exclue de la hausse, conserve son avantage après huit ans de détention.
Si vous détenez un PER et que vous envisagez un retrait en capital, sachez que la flat tax s'applique uniquement sur les plus-values, pas sur les versements que vous avez effectués (à condition d'avoir déduit ces versements de votre revenu imposable à l'entrée).
Pensez également à réévaluer votre stratégie d'arbitrage entre PER et assurance-vie. L'écart de fiscalité entre ces deux enveloppes s'est creusé avec cette réforme. L'assurance-vie, exclue de la hausse, conserve son avantage après huit ans de détention.
L'ironie : cette taxe finance les EHPAD que vous fréquenterez peut-être
Un détail mérite attention. Les recettes de cette hausse de CSG ne vont pas dans le budget général de l'État. Elles sont intégralement affectées à la branche autonomie de la Sécurité sociale : financement des EHPAD, aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes.
Autrement dit, les retraités épargnants financent un dispositif dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier. Une logique de solidarité intergénérationnelle, mais qui reste difficile à accepter quand elle s'applique sans avertissement clair.
Autre point à surveiller : les revenus du patrimoine perçus en 2025 (plus-values mobilières, dividendes) sont eux aussi soumis au nouveau taux de 18,6 %, de manière rétroactive, lors de la déclaration de revenus au printemps 2026. Une mauvaise surprise supplémentaire pour ceux qui n'ont pas anticipé.
Autrement dit, les retraités épargnants financent un dispositif dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier. Une logique de solidarité intergénérationnelle, mais qui reste difficile à accepter quand elle s'applique sans avertissement clair.
Autre point à surveiller : les revenus du patrimoine perçus en 2025 (plus-values mobilières, dividendes) sont eux aussi soumis au nouveau taux de 18,6 %, de manière rétroactive, lors de la déclaration de revenus au printemps 2026. Une mauvaise surprise supplémentaire pour ceux qui n'ont pas anticipé.
Ce qu'il faut retenir
- La CSG sur les revenus du capital passe de 9,2 % à 10,6 % depuis le 1er janvier 2026, portant les prélèvements sociaux à 18,6 % et la flat tax à 31,4 %.
- Tous les PER (bancaires et assurantiels), PEA, comptes-titres et épargne salariale sont concernés. Les livrets réglementés (totalement exonérés), l'assurance-vie (maintenue à 17,2 %) et les revenus fonciers sont épargnés.
- La hausse ne touche pas la CSG sur les pensions de retraite. Seuls les gains issus de vos placements financiers sont impactés.
- Les plus-values réalisées en 2025 seront elles aussi taxées au nouveau taux lors de la déclaration de printemps 2026.
- Le produit de cette hausse finance la branche autonomie (EHPAD, aide à domicile pour personnes âgées dépendantes).
Sources :
- UFC-Que Choisir, « Hausse de la CSG – Vos revenus sont-ils concernés ? », janvier 2026
- La finance pour tous, « Fiscalité : nouveautés 2026 pour les particuliers », février 2026
- Service Public, « Impôt sur le revenu : tranches et taux d'imposition 2026 », février 2026
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026
- UFC-Que Choisir, « Hausse de la CSG – Vos revenus sont-ils concernés ? », janvier 2026
- La finance pour tous, « Fiscalité : nouveautés 2026 pour les particuliers », février 2026
- Service Public, « Impôt sur le revenu : tranches et taux d'imposition 2026 », février 2026
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026