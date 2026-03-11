Cette hausse discrète touche l'épargne de millions de retraités depuis janvier

Première chose : identifiez les placements que vous détenez et qui sont soumis au nouveau taux. Si votre épargne est principalement en livrets réglementés (Livret A, LEP, LDDS), vous n'êtes pas concerné : ces produits sont totalement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux. L'assurance-vie reste elle aussi épargnée, avec des prélèvements sociaux maintenus à 17,2 %.



Si vous détenez un PER et que vous envisagez un retrait en capital, sachez que la flat tax s'applique uniquement sur les plus-values, pas sur les versements que vous avez effectués (à condition d'avoir déduit ces versements de votre revenu imposable à l'entrée).



Pensez également à réévaluer votre stratégie d'arbitrage entre PER et assurance-vie. L'écart de fiscalité entre ces deux enveloppes s'est creusé avec cette réforme. L'assurance-vie, exclue de la hausse, conserve son avantage après huit ans de détention.