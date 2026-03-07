Argent et patrimoine

Retraités : pourquoi vous payez peut-être trop d'impôt sur votre retraite sans le savoir

Par Fabrice Crozier | Publié le 07/03/2026 à 10:09 | mis à jour le 11/03/2026 à 13:58

L'abattement de 10 % sur les pensions est connu. Celui réservé aux plus de 65 ans l'est beaucoup moins. Ensemble, ils peuvent effacer plusieurs milliers d'euros de votre revenu imposable.



Deux abattements, un seul réflexe à avoir Le budget 2026, publié au Journal officiel le 20 février, a confirmé le maintien intégral de l'abattement de 10 % sur les pensions de retraite. Le projet de remplacement par un forfait de 2 000 € a été abandonné. Mais ce n'est pas tout. Un second abattement, prévu par l'article 157 bis du Code général des impôts, reste lui aussi en vigueur. Il concerne les retraités de 65 ans et plus aux revenus modestes. Ces deux dispositifs se cumulent. Et c'est précisément ce cumul que la majorité des retraités ne vérifie pas sur leur déclaration.

Comment fonctionnent ces deux mécanismes Le premier abattement est automatique. Le fisc déduit 10 % du montant brut de vos pensions avant de calculer votre impôt. En 2026, pour les revenus perçus en 2025, le minimum est fixé à 454 € par pensionné. Le plafond atteint 4 439 € par foyer fiscal. Ces montants sont revalorisés de 0,9 % par rapport à l'an dernier.



Le second abattement est moins connu. Il s'applique après le premier, sur votre revenu net global. Si ce revenu ne dépasse pas 17 667 €, vous bénéficiez d'une déduction de 2 820 €. Entre 17 667 € et 28 423 €, la déduction est réduite à 1 411 €. Au-delà, vous n'y avez plus droit.



Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : le fisc applique d'abord les 10 % sur vos pensions, puis déduit l'abattement 65+ de votre revenu global. Les deux se cumulent automatiquement. Mais une erreur sur le montant pré-rempli de vos pensions fausse toute la chaîne de calcul.

Qui peut cumuler les deux abattements Le premier abattement s'applique à tous les retraités, sans condition d'âge ni de ressources. Si vous percevez une pension, vous en bénéficiez.



Le second est réservé à deux profils. D'abord, les contribuables âgés de 65 ans ou plus au 31 décembre 2025. Ensuite, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 %, ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ». Aucune condition d'âge n'est requise dans ce cas.



Si les deux membres d'un couple remplissent les conditions, l'abattement est doublé. C'est là que l'avantage devient significatif.

Ce que représente le cumul en euros Solo Personne seule 📊 Abattement 10 % (plafond foyer) Jusqu'à 4 439 € 👤 Abattement 65+ (RNG < 17 667 €) 2 820 € 💶 Cumul maximum de déductions Jusqu'à 7 259 € Duo Couple (2 éligibles) 📊 Abattement 10 % (plafond foyer) Jusqu'à 4 439 € 👥 Abattement 65+ doublé (RNG < 17 667 €) 5 640 € 💶 Cumul maximum de déductions Jusqu'à 10 079 €



Un retraité seul percevant 15 000 € de pension annuelle voit son revenu imposable passer à 10 680 € après les deux abattements (15 000 € - 1 500 € au titre des 10 % - 2 820 € au titre du 157 bis). Ce montant peut suffire à le rendre non imposable.



Pour un couple modeste percevant 30 000 € de pensions, le cumul des deux dispositifs peut retrancher plus de 10 000 € de la base imposable. La différence entre payer l'impôt et ne pas le payer se joue parfois à quelques euros de revenu. Un retraité seul percevant 15 000 € de pension annuelle voit son revenu imposable passer à 10 680 € après les deux abattements (15 000 € - 1 500 € au titre des 10 % - 2 820 € au titre du 157 bis). Ce montant peut suffire à le rendre non imposable.Pour un couple modeste percevant 30 000 € de pensions, le cumul des deux dispositifs peut retrancher plus de 10 000 € de la base imposable. La différence entre payer l'impôt et ne pas le payer se joue parfois à quelques euros de revenu.

Ce qu'il faut faire avant la déclaration



Vérifiez d'abord les montants pré-remplis en case 1AS ou 1BS de votre déclaration. Ils sont transmis par vos caisses de retraite, mais des erreurs existent. Un montant gonflé augmente votre revenu imposable et peut vous faire perdre le bénéfice de l'abattement 65+.



Contrôlez ensuite votre revenu net global sur votre dernier avis d'imposition. S'il est proche du seuil de 17 670 € ou de 28 430 €, chaque euro compte. Une pension revalorisée en 2025 peut suffire à vous faire basculer au-dessus du plafond.



En cas de doute, utilisez le La déclaration de revenus 2026 (sur les revenus 2025) ouvrira en avril. Voici les vérifications à effectuer dès maintenant.Vérifiez d'abord les montants pré-remplis en case 1AS ou 1BS de votre déclaration. Ils sont transmis par vos caisses de retraite, mais des erreurs existent. Un montant gonflé augmente votre revenu imposable et peut vous faire perdre le bénéfice de l'abattement 65+.Contrôlez ensuite votre revenu net global sur votre dernier avis d'imposition. S'il est proche du seuil de 17 670 € ou de 28 430 €, chaque euro compte. Une pension revalorisée en 2025 peut suffire à vous faire basculer au-dessus du plafond.En cas de doute, utilisez le simulateur disponible sur impots.gouv.fr pour estimer l'impact des deux abattements sur votre situation.

Le piège du revenu net global L'abattement 65+ ne dépend pas de vos seules pensions. Il se calcule sur votre revenu net global. Cela inclut les revenus fonciers, les plus-values, les dividendes et tout autre revenu déclaré.



Un retraité aux pensions modestes peut perdre le bénéfice de l'abattement 65+ à cause d'un revenu locatif ponctuel ou d'une plus-value exceptionnelle. Le seuil de 17 667 € est un couperet. Un euro au-dessus, et vous passez de 2 820 € à 1 411 € de déduction. Un euro au-dessus de 28 423 €, et vous perdez tout.



C'est pourquoi il est essentiel de simuler votre situation avant la déclaration. Et de vérifier, ligne par ligne, que le fisc a bien appliqué les deux abattements auxquels vous avez droit.

Ce qu'il faut retenir

L'abattement de 10 % sur les pensions est maintenu en 2026, avec un minimum de 454 € et un plafond de 4 439 € par foyer. L'abattement 65+ (article 157 bis) atteint 2 820 € pour un revenu net global inférieur à 17 667 €, doublé pour un couple éligible. Les deux abattements se cumulent et peuvent retrancher jusqu'à 10 079 € du revenu imposable d'un couple. Vérifiez les montants pré-remplis de vos pensions et simulez votre impôt avant la déclaration d'avril 2026. Attention au revenu net global : un revenu locatif ou une plus-value peut faire sauter l'abattement 65+.

Sources



- impots.gouv.fr, Pensions de retraite

- service-public.fr, Impôt sur le revenu – Calcul de l'impôt, avril 2025

- Loi de finances pour 2026, publiée au Journal officiel le 20 février 2026

- Note : les montants de l'abattement 65+ sont calculés sur la base de la revalorisation de +0,9 % du barème. Les montants définitifs seront confirmés par le BOFiP lors de la campagne déclarative 2026.