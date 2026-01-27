Retraite Votre retraite dépasse ce seuil ? Ce qui change pour votre impôt 2026 En 2026, un seuil de revenus précis détermine si votre pension est imposable ou non, et des milliers de retraités l'ignorent. Un calcul simple, mais dont l'impact peut atteindre plusieurs centaines d'euros par an.

Ce que change le barème 2026 pour les retraités Le 23 janvier 2026, après le rejet des deux motions de censure, le barème de l'impôt sur le revenu a été définitivement adopté via l'article 49.3. Bonne nouvelle pour les retraités : contrairement aux craintes initiales, le barème n'a pas été gelé. Il est revalorisé de 0,9 % pour tenir compte de l'inflation mesurée par l'Insee au cours de l'année écoulée.



Cette revalorisation, bien que modeste, permet d'éviter une hausse mécanique de l'impôt pour les contribuables dont les revenus ont suivi l'inflation en 2025. Concrètement, les seuils de chaque tranche d'imposition ont été relevés, ce qui décale légèrement vers le haut les paliers à partir desquels on commence à payer. Sans cette indexation, de nombreux retraités auraient vu leur impôt augmenter sans véritable gain de pouvoir d'achat.



Autre soulagement majeur : l'abattement de 10 % sur les pensions est maintenu dans sa forme actuelle, avec un plafond inchangé de 4 399 € par foyer fiscal. Le gouvernement avait initialement prévu de le remplacer par un forfait de 2 000 €, ce qui aurait pénalisé de nombreux retraités aux revenus intermédiaires. Cette mesure a été massivement rejetée par l'Assemblée nationale (213 voix contre 17), puis abandonnée dans la version finale du budget adoptée par 49.3. Les 17 millions de retraités français peuvent souffler.



L'abattement spécial pour les plus de 65 ans est également conservé et revalorisé de 0,9 %. Il peut atteindre jusqu'à 2 820 € par personne pour les revenus les plus modestes. Cet avantage fiscal méconnu permet à de nombreux retraités seniors de passer sous le seuil d'imposition ou d'alléger significativement leur facture fiscale. Il concerne les personnes nées avant le 1er janvier 1961.

Les seuils précis pour ne pas payer d'impôt en 2026 situation familiale et de votre nombre de parts fiscales. Grâce à la revalorisation du barème et au maintien des abattements, voici les montants exacts à ne pas dépasser sur l'année 2025 pour échapper totalement à l'impôt en 2026 :



Solo Retraité seul (1 part) 💶 Revenu imposable annuel maximum 17 593 € 🧓 Pension nette mensuelle maximum 1 629 €/mois Duo Couple retraités (2 parts) 💶 Revenu imposable annuel maximum 32 866 € 👥 Pensions nettes mensuelles cumulées 3 043 €/mois



Ces montants correspondent aux revenus nets déclarés, après application de l'abattement de 10 %. En pratique, si votre pension brute annuelle ne dépasse pas environ 19 500 € pour un célibataire ou 36 500 € pour un couple, vous avez de grandes chances de rester non imposable après application de tous les abattements. Un calcul précis reste nécessaire car chaque situation est particulière.



Attention : ces seuils s'appliquent au revenu net imposable, c'est-à-dire après l'abattement automatique de 10 % sur vos pensions. Si vous percevez d'autres revenus (intérêts de livrets taxables comme le PEL ou le compte à terme, revenus fonciers, pensions alimentaires reçues), ils s'ajoutent à vos pensions de retraite pour le calcul de votre revenu global. Une pension modeste combinée à des revenus locatifs peut ainsi vous faire basculer dans l'imposition. Le seuil de non-imposition dépend de votreet de votre. Grâce à la revalorisation du barème et au maintien des abattements, voici les montants exacts à ne pas dépasser sur l'année 2025 pour échapper totalement à l'impôt en 2026 :Ces montants correspondent aux revenus nets déclarés, après application de l'abattement de 10 %. En pratique, si votre pension brute annuelle ne dépasse pas environpour un célibataire oupour un couple, vous avez de grandes chances de rester non imposable après application de tous les abattements. Un calcul précis reste nécessaire car chaque situation est particulière.: ces seuils s'appliquent au, c'est-à-dire après l'abattement automatique de 10 % sur vos pensions. Si vous percevez d'autres revenus (intérêts de livrets taxables comme le PEL ou le compte à terme, revenus fonciers, pensions alimentaires reçues), ils s'ajoutent à vos pensions de retraite pour le calcul de votre revenu global. Une pension modeste combinée à des revenus locatifs peut ainsi vous faire basculer dans l'imposition.

Le nouveau barème 2026 en détail barème progressif suivant sur vos revenus 2025. Chaque tranche correspond à un taux différent. C'est le principe de l'impôt progressif : seule la part de vos revenus qui dépasse le seuil d'une tranche est imposée au taux correspondant, pas l'ensemble de vos revenus. Vous n'êtes jamais perdant si vos revenus augmentent.

0% Exonération 💶 Revenus par part jusqu'à 11 600 € 11% Tranche intermédiaire 💶 Revenus par part de 11 601 € à 29 579 € 30% Tranche supérieure 💶 Revenus par part de 29 580 € à 84 577 €



Les tranches à 41 % (de 84 578 € à 181 917 €) et 45 % (au-delà) concernent très peu de retraités. Pour la grande majorité des seniors, c'est la tranche à 11 % qui s'applique sur la partie de leurs revenus dépassant 11 600 €. La tranche à 30 % ne concerne que les foyers dont le revenu par part dépasse 29 580 €, soit des pensions très confortables dépassant 2 400 € net par mois pour un célibataire. Pour calculer votre impôt, l'administration fiscale applique lesuivant sur vos revenus 2025. Chaque tranche correspond à un taux différent. C'est le principe de l'impôt progressif : seule la part de vos revenus qui dépasse le seuil d'une tranche est imposée au taux correspondant, pas l'ensemble de vos revenus. Vous n'êtes jamais perdant si vos revenus augmentent.Les tranches à 41 % (de 84 578 € à 181 917 €) et 45 % (au-delà) concernent très peu de retraités. Pour la grande majorité des seniors, c'est laqui s'applique sur la partie de leurs revenus dépassant 11 600 €. La tranche à 30 % ne concerne que les foyers dont le revenu par part dépasse 29 580 €, soit des pensions très confortables dépassantpour un célibataire.

Les erreurs à éviter pour rester non imposable Première erreur à éviter absolument : confondre pension brute et revenu imposable. L'abattement de 10 % s'applique automatiquement sur vos pensions, avec un minimum de 450 € par personne. Un retraité qui perçoit 1 800 € brut par mois (21 600 € par an) aura un revenu imposable de seulement 19 440 € après abattement. C'est ce montant réduit qui est comparé au seuil de non-imposition et soumis au barème. Mais attention, avec 19 440 € de revenu imposable, ce retraité dépasse le seuil de 17 593 € et sera donc imposable, même si la somme à payer reste modeste grâce au mécanisme de la décote.



Deuxième erreur courante : oublier les autres revenus. Les intérêts de placements (hors Livret A et LDDS qui sont exonérés), les revenus fonciers issus d'une location, ou une pension de réversion s'ajoutent à votre pension de base pour former votre revenu global imposable. Ils peuvent vous faire basculer dans l'imposition même si votre retraite principale seule est modeste. Pensez à faire vos calculs en additionnant toutes vos sources de revenus avant de vous croire à l'abri.



Troisième erreur fréquente : négliger l'abattement spécial pour les plus de 65 ans prévu à l'article 157 bis du Code général des impôts. Si vous avez plus de 65 ans au 31 décembre 2025 et des revenus modestes (revenu net global inférieur à environ 17 680 €), vous bénéficiez d'un abattement supplémentaire pouvant atteindre 2 820 €. Cet abattement s'applique automatiquement lors du calcul de votre impôt et peut vous faire passer sous le seuil d'imposition ou réduire votre facture de plusieurs centaines d'euros. Il est doublé si les deux membres du couple remplissent les conditions d'âge et de revenus.



Pour vérifier votre situation exacte, utilisez le avril 2026, avec des échéances différentes selon votre département de résidence. Anticiper permet d'éviter les mauvaises surprises. : confondre pension brute et revenu imposable. L'abattement de 10 % s'applique automatiquement sur vos pensions, avec un minimum de 450 € par personne. Un retraité qui perçoit(21 600 € par an) aura un revenu imposable de seulement 19 440 € après abattement. C'est ce montant réduit qui est comparé au seuil de non-imposition et soumis au barème. Mais attention, avec 19 440 € de revenu imposable, ce retraité dépasse le seuil de 17 593 € et sera donc imposable, même si la somme à payer reste modeste grâce au mécanisme de la décote.: oublier les autres revenus. Les intérêts de placements (hors Livret A et LDDS qui sont exonérés), les revenus fonciers issus d'une location, ou une pension de réversion s'ajoutent à votre pension de base pour former votre revenu global imposable. Ils peuvent vous faire basculer dans l'imposition même si votre retraite principale seule est modeste. Pensez à faire vos calculs en additionnant toutes vos sources de revenus avant de vous croire à l'abri.: négliger l'abattement spécial pour les plus de 65 ans prévu à l'article 157 bis du Code général des impôts. Si vous avez plus de 65 ans au 31 décembre 2025 et des revenus modestes (revenu net global inférieur à environ 17 680 €), vous bénéficiez d'unpouvant atteindre 2 820 €. Cet abattement s'applique automatiquement lors du calcul de votre impôt et peut vous faire passer sous le seuil d'imposition ou réduire votre facture de plusieurs centaines d'euros. Il est doublé si les deux membres du couple remplissent les conditions d'âge et de revenus.Pour vérifier votre situation exacte, utilisez le simulateur officiel disponible sur le site Service-public.fr . Il intègre tous les abattements et la décote automatique qui s'applique aux petits contribuables. La campagne de déclaration des revenus 2025 ouvrira en, avec des échéances différentes selon votre département de résidence. Anticiper permet d'éviter les mauvaises surprises.

Sources :

- Service-public.fr, janvier 2026

- Vie-publique.fr, 26 janvier 2026

- Direction générale des Finances publiques (DGFiP), janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 17:49 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:42



La rédaction vous conseille < > Épargne retraite inutile ? Ce que la prophétie d'Elon Musk oublie de vous dire... Transmission d'entreprise : tous les patrons de plus de 55 ans vont être contactés par Bercy