Retraite Transmission d'entreprise : tous les patrons de plus de 55 ans vont être contactés par Bercy Bercy lance ce jeudi 23 avril « Objectif Reprises ». Le ministre Serge Papin dévoile un plan d'action inédit : l'État va contacter un par un les 500 000 dirigeants concernés par une transmission dans les dix ans. Le premier contact pourrait tomber dès cette année.

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Un patron sur quatre a aujourd'hui plus de 60 ans Le chiffre est tombé il y a quelques semaines et il donne le vertige : 500 000 chefs d'entreprise partiront à la retraite d'ici à dix ans. Et 350 000 entreprises doivent changer de mains dans les cinq prochaines années.



Ramené à l'échelle d'une génération, cela représente un dirigeant de PME, TPE ou ETI sur quatre qui va lever le pied avant 2036. Les plus de 60 ans représentent déjà 28 % des patrons, contre 15 % il y a dix ans à peine.



Voilà pourquoi Bercy décrète, ce jeudi 23 avril, la transmission d'entreprise "grande cause économique nationale". Et voilà pourquoi l'État change de méthode.

Pourquoi seulement 15 % anticipent leur départ Serge Papin a martelé le chiffre : seulement 15 % des dirigeants préparent leur succession plus de deux ans à l'avance. Or il en faut deux à trois pour une TPE, et jusqu'à cinq à six pour une structure plus importante.



Le résultat de cette impréparation est brutal. Selon la Banque de France, 42 % des projets de cession n'aboutissent pas faute de repreneur.



Et la proportion monte à 57 % dans certaines zones rurales. Derrière ces pourcentages, ce sont des entreprises qui ferment faute d'acquéreur.



Un boulanger de 64 ans qui baisse son rideau, un garage de 50 ans qui met la clé sous la porte, une PME industrielle dont les salariés se retrouvent sur le carreau.



En 2024, seulement 37 200 transmissions ont été recensées par la Direction générale des entreprises. À ce rythme, il faudrait tripler le volume pour répondre à la vague qui s'annonce.

Les quatre piliers du plan Papin Pilier 1 📞 Vous serez contacté ✅ Anticiper la transmission Contact individuel des 55 ans et plus pour sensibiliser au sujet Pilier 2 🎓 Formation 📝 Changer le regard des repreneurs Valoriser la reprise dans les écoles de commerce et cursus de management Pilier 3 🤝 Mise en relation ✅ Bourse unique de la transmission La plateforme Bpifrance (46 000 annonces) devient l'outil de référence national Pilier 4 💶 Financement ⚠️ Banques et fiscalité Mobilisation des banques publiques, piste "Dutreil salarié" à l'étude pour le PLF 2027

Pourquoi ce volontarisme soudain de l'État Le constat qui a poussé Bercy à agir est sans appel. La vague des départs concerne 3 millions d'emplois en TPE et PME, selon les projections de Bpifrance Le Lab, CMA France et CCI France à l'horizon 2030.



Ce n'est plus seulement une question économique, c'est une question de souveraineté industrielle et de vitalité des territoires. Quand un boulanger ne trouve pas de repreneur dans un village de 2 000 habitants, c'est tout un bassin de vie qui perd son commerce de proximité.



Serge Papin l'a répété plusieurs fois ces dernières semaines : "C'est la mère des batailles pour l'économie de proximité comme pour les PME". D'où la mobilisation inédite de plus de 500 acteurs économiques à Bercy ce jeudi.



Le ministre appelle également les banques publiques, BPI France et Banque des Territoires, à s'engager davantage. Il leur reproche ouvertement d'être "frileuses" et trop tournées vers la tech premium plutôt que vers l'économie de proximité.

Ce qu'il faut faire avant que Bercy ne vous contacte ne pas attendre le contact de Bercy pour démarrer votre réflexion.



Trois outils sont déjà opérationnels. D'abord la Bourse de la transmission gérée par Bpifrance, qui centralise aujourd'hui plus de 46 000 offres de cession et de reprise.



Elle est gratuite, actualisée quotidiennement et vous permet de déposer votre projet de cession ou de consulter les offres de reprise. Ensuite, le dispositif "Mon Pass Créa" propose un parcours personnalisé pour construire votre dossier.



L'ensemble des solutions Bpifrance pour la transmission est accessible en ligne.



Enfin, l'abattement fiscal de 500 000 euros sur la cession de fonds de commerce existe déjà. Sous-utilisé faute de visibilité, ce dispositif permet d'exonérer une large partie de la plus-value pour les cédants qui partent à la retraite.



Un dernier point mérite attention. La mission parlementaire sur la transmission, lancée en 2025, remet ses conclusions ce 23 avril.



Certaines mesures pourraient être intégrées au projet de loi de finances pour 2027. C'est notamment la piste d'un "Dutreil salarié" qui permettrait d'étendre aux salariés-repreneurs les avantages fiscaux réservés jusqu'ici aux transmissions familiales. Le plan gouvernemental va se déployer dans les semaines et mois qui viennent. L'essentiel est deTrois outils sont déjà opérationnels. D'abord lagérée par Bpifrance, qui centralise aujourd'hui plus de 46 000 offres de cession et de reprise.Elle est gratuite, actualisée quotidiennement et vous permet de déposer votre projet de cession ou de consulter les offres de reprise. Ensuite, le dispositif "Mon Pass Créa" propose un parcours personnalisé pour construire votre dossier.Enfin, l'sur la cession de fonds de commerce existe déjà. Sous-utilisé faute de visibilité, ce dispositif permet d'exonérer une large partie de la plus-value pour les cédants qui partent à la retraite.Un dernier point mérite attention. La mission parlementaire sur la transmission, lancée en 2025, remet ses conclusions ce 23 avril.Certaines mesures pourraient être intégrées au. C'est notamment la piste d'un "Dutreil salarié" qui permettrait d'étendre aux salariés-repreneurs les avantages fiscaux réservés jusqu'ici aux transmissions familiales.

Ce qu'il faut retenir

500 000 dirigeants partiront à la retraite d'ici 2036, 350 000 entreprises doivent changer de mains dans les 5 ans.

Bercy va contacter individuellement tous les patrons de plus de 55 ans pour les sensibiliser à l'anticipation de leur transmission.

42 % des projets de cession échouent faute de repreneur, jusqu'à 57 % en zone rurale.

Trois outils gratuits existent dès aujourd'hui : Bourse de la transmission Bpifrance (46 000 annonces), Mon Pass Créa, et l'abattement fiscal de 500 000 euros sur la cession de fonds de commerce.

Sources :

- Ministère de l'Économie, communiqué « Objectif Reprises », 21 avril 2026

- Cabinet de Serge Papin, briefing presse, 22 avril 2026

- Direction générale des entreprises, données transmissions 2024

- Banque de France, taux d'aboutissement des cessions

- Bpifrance, Plan Transmission et Bourse de la transmission, 2025-2026

Pour aller plus loin :



- Retraite des dirigeants : ce qu'il faut savoir avant de céder

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 23/04/2026 à 14:14



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