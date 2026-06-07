Retraites : au RN, Bardella et Le Pen ne sont plus d'accord sur votre âge de départ

Bardella a ouvert un autre front en évoquant « l'introduction d'une part de capitalisation dans le système de retraites ». Jusqu'en 2024, ce mot était un interdit de vocabulaire au RN, réservé aux adversaires libéraux du parti.



Éric Ciotti, allié de Bardella au sein de l'Union des droites pour la République, avait présenté en mai 2025 un plan concret : prélever trois points de cotisation sur les 28 % que versent aujourd'hui un salarié et son employeur pour les placer sur un compte individuel, au lieu d'alimenter le pot commun de la répartition. Édouard Philippe défend, de son côté, que 15 % du financement des retraites soit assuré par la capitalisation.



Bardella a confirmé le 29 mai que l'avis de Ciotti sur ce sujet « va compter ». Le rapprochement ne passe pas inaperçu au sein du parti.



Pour un retraité du régime par répartition, la capitalisation signifie qu'une fraction de ce qui finance sa pension aujourd'hui irait, demain, sur les marchés financiers. Le rendement dépendrait alors des cours de Bourse, pas de la solidarité entre générations.



C'est exactement la philosophie que Marine Le Pen combattait depuis 2011 en se positionnant comme gardienne de la répartition intégrale. En quelques semaines, son propre successeur à la tête du parti l'a balayée d'un revers de main.