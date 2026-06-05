Pension de retraite : l'inflation repart et votre hausse de janvier 2027 pourrait dépasser 1,6 %

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En 2019, l'inflation sur la période de référence s'établissait à environ. La formule légale aurait dû donner une revalorisation équivalente.Le gouvernement a décidé autrement : les pensions de base n'ont été revalorisées que de, première sous-indexation depuis la création du mécanisme d'ajustement automatique. En 2020, même scénario, même amputation.Sur ces deux années, le manque à gagner cumulé pour une pension de base dedépassait 250 euros par an, définitifs, jamais rattrapés. Votre relevé de pension n'affiche pas ces lignes manquantes.Le précédent est d'autant plus éclairant qu'en décembre 2025, le gouvernement a tenté undans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le Parlement l'a rejeté et la formule légale a été appliquée (d'où le +0,9 % de janvier 2026).Or le déficit de la Sécurité sociale est passé de 19,4 milliards projetés à, selon le même rapport de la CCSS. La Cour des comptes a confirmé le 27 mai un déficit de, le plus élevé depuis 2012 hors années Covid.Avec un déficit qui s'aggrave et une inflation qui remonte, le PLFSS pour 2027 pourrait reprendre l'idée d'une sous-indexation., ministre des PME et du Pouvoir d'achat, a d'ailleurs testé le 29 mai sur RMC l'hypothèse d'un gel des pensions au-dessus de 3 000 euros.Je couvre ces arbitrages depuis vingt-deux ans et la mécanique ne change pas : un ministre teste une idée en fin de semaine, les médias la relaient, et six mois plus tard le budget de la Sécu l'intègre en variante adoucie. En 2019, c'est exactement ce qui s'est passé.Votre hausse de janvier 2027 dépend donc de deux forces qui jouent en sens inverse : l'inflation qui monte et qui pousse le taux vers le haut, et la contrainte budgétaire qui pourrait amener le gouvernement à rogner le résultat.