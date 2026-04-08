Retraite : pourquoi votre pension vaut moins qu'il y a cinq ans malgré trois revalorisations

Pendant que le débat public se cristallise sur l'âge de départ (62 ans, 64 ans, 65 ans ?), un autre levier avance en silence. La Cour des comptes l'a chiffré dans son rapport du 20 février 2025 : sous-indexer les pensions d'un seul point par rapport à l'inflation rapporterait 2,9 milliards d'euros par an.



Et la Cour ne se contente pas de le chiffrer. Elle ajoute que l'effet négatif sur l'économie serait « relativement faible » compte tenu de la capacité d'épargne « en moyenne plus élevée » des retraités.



Autrement dit, vous pouvez encaisser. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, est allé plus loin en avril 2025 sur franceinfo : l'idée d'indexer systématiquement les pensions sur l'inflation n'est selon lui « pas la bonne ».



Car elle peut aboutir à ce que le niveau de vie des retraités augmente plus vite que celui des actifs. La Cour propose à la place une indexation sur les salaires, associée à un « facteur de soutenabilité » lié au ratio actifs/retraités.



Jugez-en plutôt : en juillet 2025, le Comité de suivi des retraites a recommandé de sous-indexer les pensions pendant cinq ans pour ramener le système à l'équilibre. Le gouvernement avait déjà tenté le gel total dans le PLFSS 2026 initial, rejeté par les députés en commission en novembre 2025.



Le mécanisme a été repoussé, pas abandonné. Car la sous-indexation n'a rien de théorique : elle a déjà été pratiquée en 2014, en 2019 et en 2020.



À chaque fois, le gouvernement en place a invoqué l'urgence budgétaire, et à chaque fois, la mesure est restée en place sans compensation ultérieure. L'IPP le rappelait en avril 2025 : si la productivité reste faible, la sous-indexation deviendra un outil permanent de pilotage, pas un ajustement temporaire.