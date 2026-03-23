Retraite

Revalorisation Agirc-Arrco 2026 : le blocage se confirme, votre pension ne bougera pas avant cette date

La mi-mars est passée. La réunion entre partenaires sociaux au Medef n'a débouché sur aucune avancée concrète pour les retraités du privé. Le dossier de la revalorisation des pensions Agirc-Arrco reste verrouillé. Aucune hausse n'interviendra avant le 1er novembre 2026, au plus tôt.



La réunion de mi-mars n'a pas rouvert le dossier de la revalorisation — le gel du point à 1,4386 € se prolonge depuis seize mois 14 millions de retraités du privé devront attendre l'automne 2026 pour connaître l'issue — trois scénarios sont sur la table En cas de nouvel échec, les syndicats préparent une action en justice inédite pour forcer un rattrapage rétroactif

Seizième mois de gel : la pension complémentaire ne bouge pas La valeur du point Agirc-Arrco est figée à 1,4386 euro depuis le 1er novembre 2024. Elle n'a pas bougé au 1er novembre 2025, faute d'accord entre syndicats et patronat lors du conseil d'administration du 17 octobre. Elle ne bougera pas non plus dans les mois qui viennent.



Le gel atteint désormais son seizième mois consécutif sans la moindre perspective de sortie anticipée. Pour les 14 millions de retraités du privé, le constat est limpide : la pension complémentaire qui tombe chaque mois sur leur compte restera strictement identique au moins jusqu'à l'automne. Le régime traverse sa première année blanche depuis la fusion Agirc-Arrco en 2019. Et probablement la plus longue période de gel depuis une trentaine d'années.

Janvier, février, mars : trois rendez-vous manqués Le scénario que beaucoup espéraient ne s'est pas produit. Fin janvier, les syndicats avaient posé la réouverture du dossier Agirc-Arrco comme condition préalable à toute avancée sur l'assurance chômage et l'emploi des jeunes. Le ton semblait avoir changé. Certains responsables patronaux — côté U2P, CFTC — s'étaient dits prêts à bouger. Le président de la CFTC avait même déclaré être « assez optimiste sur le fait que la revalorisation ne reste pas à zéro ».



Mais le 12 février, une lettre du patronat a coupé court : pas de réouverture des discussions sur les pensions cette année. Les organisations patronales renvoient au calendrier habituel, c'est-à-dire aux négociations d'automne.



La réunion de mi-mars n'a pas renversé cette position. Les échanges ont porté sur le calendrier de l'agenda social — assurance chômage, emploi des jeunes, modèle productif — sans que la revalorisation des complémentaires revienne formellement sur la table. Les syndicats n'ont pas obtenu la réunion spécifique qu'ils réclamaient sur la hausse des pensions. Le sujet est désormais officiellement renvoyé à l'automne 2026.

L'accord existe, mais personne ne l'applique accord national interprofessionnel signé en octobre 2023 prévoit une formule claire : la revalorisation annuelle suit l'inflation hors tabac, diminuée de 0,4 point. L'inflation 2025 mesurée par l'Insee s'est établie autour de 0,9 %. La formule aurait dû donner une hausse d'environ 0,5 %. Elle n'a pas été appliquée.



Le gel total constitue, selon les syndicats, une rupture avec l'esprit de l'accord. Le régime, lui, affiche une santé financière record : 85,6 milliards d'euros de réserves, soit 10,5 mois de prestations versées — presque le double du minimum de 6 mois exigé. L'excédent global atteignait 4,6 milliards en 2024. L'argent est là. La décision de ne pas le redistribuer est politique, pas comptable.

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Retraite Agirc-Arrco : 85 milliards de réserves dans les caisses pendant que votre pension reste gelée Concrètement, que signifie ce blocage prolongé pour votre relevé de pension ? L'signé en octobre 2023 prévoit une formule claire : la revalorisation annuelle suit l', diminuée de 0,4 point. L'inflation 2025 mesurée par l'Insee s'est établie autour de. La formule aurait dû donner une hausse d'environ. Elle n'a pas été appliquée.Le gel total constitue, selon les syndicats, une rupture avec l'esprit de l'accord. Le régime, lui, affiche une santé financière record :, soit 10,5 mois de prestations versées — presque le double du minimum de 6 mois exigé. L'excédent global atteignaiten 2024. L'argent est là. La décision de ne pas le redistribuer est politique, pas comptable.

Ce que le gel vous coûte selon votre niveau de pension 600 euros de complémentaire par mois le manque à gagner d'une revalorisation de 0,5 % représente 36 euros sur un an. À 900 euros, la perte annuelle atteint 54 euros. À 1 200 euros, elle monte à 72 euros.



Ces montants paraissent modestes pris isolément. Mais le gel dure depuis seize mois. En cumulé, un retraité à 600 euros de complémentaire a déjà perdu entre 40 et 50 euros de pouvoir d'achat réel depuis novembre 2024, selon les estimations syndicales. L'inflation n'attend pas les négociations. Elle grignote chaque mois le reste à vivre, centimètre par centimètre.

600 €/mois Pension moyenne 📉 Manque à gagner annuel (revalo. 0,5 %) – 36 €/an 900 €/mois Ancien cadre 📉 Manque à gagner annuel (revalo. 0,5 %) – 54 €/an 1 200 €/mois Cadre supérieur 📉 Manque à gagner annuel (revalo. 0,5 %) – 72 €/an Pour un retraité qui perçoitpar mois le manque à gagner d'une revalorisation de 0,5 % représente. À 900 euros, la perte annuelle atteint 54 euros. À 1 200 euros, elle monte à 72 euros.Ces montants paraissent modestes pris isolément. Mais le gel dure depuis seize mois. En cumulé, un retraité à 600 euros de complémentaire a déjà perdu entredepuis novembre 2024, selon les estimations syndicales. L'inflation n'attend pas les négociations. Elle grignote chaque mois le reste à vivre, centimètre par centimètre.

Automne 2026 : les trois scénarios possibles



Le premier scénario : les partenaires sociaux trouvent un accord sur une revalorisation modérée, entre 0,5 et 1 %, appliquée au 1er novembre. C'est le scénario de base. Il redonnerait un peu d'air sans entamer significativement les réserves. Le coût d'une hausse de 1 % représenterait environ 1 milliard d'euros par an — moins d'un quart de l'excédent 2024.



Le deuxième scénario : un accord incluant un rattrapage partiel pour compenser les seize mois d'année blanche. Les syndicats le réclament. Le patronat le refuse catégoriquement à ce stade. La CFE-CGC a pourtant demandé l'activation des mécanismes de correction prévus par l'ANI lorsque l'estimation d'inflation se révèle inexacte.



Le troisième scénario : un nouvel échec. Dans ce cas, les syndicats ont prévenu qu'ils passeraient à l'action judiciaire. La CGT et la CFDT étudient déjà une assignation devant le tribunal judiciaire, fondée sur l'interprétation de l'ANI 2023. L'objectif : contraindre le régime à verser un rattrapage rétroactif des sommes non revalorisées.

Scénario 1 Accord modéré 📈 Revalorisation au 1er novembre +0,5 à +1 % — pas de rattrapage Scénario 2 Accord + rattrapage 💶 Revalorisation + compensation Hausse + rattrapage partiel des 16 mois Scénario 3 Nouvel échec ⚖️ Blocage prolongé Action en justice des syndicats Trois issues se dessinent pour l'automne.Le premier scénario : les partenaires sociaux trouvent un accord sur une, entre 0,5 et 1 %, appliquée au 1er novembre. C'est le scénario de base. Il redonnerait un peu d'air sans entamer significativement les réserves. Le coût d'une hausse de 1 % représenterait environ— moins d'un quart de l'excédent 2024.Le deuxième scénario : un accord incluant unpour compenser les seize mois d'année blanche. Les syndicats le réclament. Le patronat le refuse catégoriquement à ce stade. La CFE-CGC a pourtant demandé l'activation desprévus par l'ANI lorsque l'estimation d'inflation se révèle inexacte.Le troisième scénario : un. Dans ce cas, les syndicats ont prévenu qu'ils passeraient à l'. La CGT et la CFDT étudient déjà une assignation devant le, fondée sur l'interprétation de l'ANI 2023. L'objectif : contraindre le régime à verser un rattrapage rétroactif des sommes non revalorisées.

Vérifiez votre net : le gel n'est pas le seul piège montant brut de leur complémentaire. En revanche, un point de vigilance s'impose sur le montant net.



Le recalcul des prélèvements sociaux intervenu en janvier 2026 a fait basculer certains retraités dans une tranche de CSG supérieure, provoquant une baisse du net versé alors même que le brut restait identique. L'effet est d'autant plus brutal qu'il s'ajoute au gel.



Connectez-vous à votre taux de CSG sur votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024). Si le franchissement de seuil résulte d'un revenu exceptionnel — prime de départ, retrait d'assurance-vie, plus-value immobilière —, votre taux reviendra automatiquement à la normale l'année suivante. Ce n'est pas une consolation, mais c'est une information qui permet d'anticiper. En attendant l'automne, les retraités ne disposent d'aucun levier individuel pour faire bouger lede leur complémentaire. En revanche, un point de vigilance s'impose sur leLe recalcul desintervenu en janvier 2026 a fait basculer certains retraités dans une, provoquant une baisse du net versé alors même que le brut restait identique. L'effet est d'autant plus brutal qu'il s'ajoute au gel.Connectez-vous à votre espace personnel sur agirc-arrco.fr , comparez vos relevés de décembre et de janvier, et vérifiez votresur votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024). Si le franchissement de seuil résulte d'un revenu exceptionnel — prime de départ, retrait d'assurance-vie, plus-value immobilière —, votre taux reviendra automatiquement à la normale l'année suivante. Ce n'est pas une consolation, mais c'est une information qui permet d'anticiper.

Ce qu'il faut retenir

La valeur du point Agirc-Arrco reste gelée à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024 — seizième mois consécutif sans revalorisation La réunion de mi-mars au Medef n'a pas rouvert le dossier — le patronat renvoie aux négociations d'automne 2026 Trois scénarios pour novembre : accord modéré (+0,5 à 1 %), accord avec rattrapage, ou nouvel échec suivi d'une action en justice Le manque à gagner annuel varie de 36 € à 72 € selon le niveau de pension, et il s'accumule depuis seize mois Vérifiez votre taux de CSG sur votre espace Agirc-Arrco : un changement de tranche peut amplifier la perte de pouvoir d'achat

Sources :

- Agirc-Arrco, communiqué officiel du 17 octobre 2025

- Force Ouvrière, « Le patronat refuse d'étudier une revalorisation des pensions en 2026 », 23 février 2026

- Agirc-Arrco, résultats financiers 2024, communiqué du 27 mars 2025

- Service-public.gouv.fr, « Retraite complémentaire dans le privé : Agirc-Arrco », mis à jour le 1er janvier 2026

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