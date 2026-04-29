Retraite Épargne retraite inutile ? Ce que la prophétie d'Elon Musk oublie de vous dire... Imaginez un homme de 62 ans qui a passé sa vie à mettre de côté chaque mois sur une assurance-vie et un PEL. Il vient de partir à la retraite, sa pension complémentaire vient d'arriver, il commence à respirer. C'est précisément à ce moment-là qu'Elon Musk lui explique sur les podcasts américains qu'économiser pour la retraite est devenu inutile. Selon lui, l'intelligence artificielle va créer une telle abondance que la notion même d'épargne perdrait son sens d'ici dix ou vingt ans.

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Une prophétie qui s'écoute mal en France



Le raisonnement repose sur un pari technologique. L'IA et la robotique, conjuguées au robot humanoïde Optimus que produit Tesla, vont selon lui générer un "tsunami supersonique" de productivité.



Le coût de tout ce que nous consommons s'effondrerait au point de rendre la rareté obsolète. La conséquence logique de ce scénario, ce serait l'instauration d'un "revenu universel élevé" versé directement par l'État.



Plus besoin de cotiser, d'épargner, ni même de travailler. La déclaration date du podcast (en anglais) Moonshots with Peter Diamandis , où le patron de Tesla et xAI a livré sa prédiction sans détour. Sa formule exacte tient en une phrase : "Ne vous souciez pas d'économiser pour votre retraite dans 10 ou 20 ans, cela n'aura plus d'importance".Le raisonnement repose sur un pari technologique. L'IA et la robotique, conjuguées au robot humanoïde Optimus que produit Tesla, vont selon lui générer un "tsunami supersonique" de productivité.Le coût de tout ce que nous consommons s'effondrerait au point de rendre la rareté obsolète. La conséquence logique de ce scénario, ce serait l'instauration d'un "revenu universel élevé" versé directement par l'État.Plus besoin de cotiser, d'épargner, ni même de travailler.

Le revenu universel, mécanisme fantôme Le problème de la prophétie tient en un mot : le financement.



Évidemment, aucune des déclarations de Musk ne précise comment ce revenu universel élevé serait financé, par quel mécanisme fiscal, à partir de quels prélèvements.



Le site américain Nasdaq, repris par le magazine Fortune, l'a souligné avec une précision rare. Aucun plan de taxation, aucun mécanisme de redistribution globale, aucun cadre de gouvernance n'a été présenté pour expliquer comment la richesse générée par les robots atterrirait dans les poches des citoyens.



Or sans cette mécanique, le raisonnement s'effondre.



Si l'IA produit effectivement des biens en abondance mais que les bénéfices restent concentrés dans les mains des entreprises propriétaires des robots, la promesse d'abondance pour tous se transforme en concentration de richesse pour quelques-uns.



Une étude du National Bureau of Economic Research a justement testé l'effet d'un revenu garanti sur l'emploi : la participation au marché du travail a baissé de 3,9 points de pourcentage chez les bénéficiaires.



Le revenu universel ne crée pas l'abondance. Il redistribue de la rareté.

Ce que l'épargne des seniors finance vraiment



Selon l'enquête Histoire de vie et Patrimoine 2023-2024, le patrimoine brut médian d'un ménage dont la personne de référence a entre 60 et 69 ans s'élève à 245 000 €. La moitié des seniors français se situe en dessous de ce montant.



Plus parlant encore, 10 % des personnes âgées de 60 à 69 ans possèdent moins de 4 000 € d'économies selon l'Observatoire des inégalités.



Quatre mille euros, c'est ce que rapporte un Livret A bien rempli, pas un coussin de retraite. Cette épargne sert à des choses très concrètes que Musk ne semble pas avoir intégrées.



Elle finance les frais d'Ehpad qui dépassent souvent 2 500 € par mois, les adaptations du logement quand vient l'heure de la perte d'autonomie.



Elle paie aussi les aides aux enfants, les héritages anticipés, les coups durs familiaux qui ne préviennent pas.



Renoncer à cette épargne sur la promesse d'un revenu étatique généreux qui n'existe pas encore, c'est parier votre confort de vieillesse sur une ligne de tweet.

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Mutuelles santé : 98,5 % des organismes ont augmenté les tarifs malgré le gel légal Pendant que Musk théorise l'abondance, l' Insee mesure la réalité française Selon l'enquête, le patrimoine brut médian d'un ménage dont la personne de référence a entre 60 et 69 ans s'élève à. La moitié des seniors français se situe en dessous de ce montant.Plus parlant encore, 10 % des personnes âgées de 60 à 69 ans possèdent moins ded'économies selon l'Observatoire des inégalités.Quatre mille euros, c'est ce que rapporte un Livret A bien rempli, pas un coussin de retraite. Cette épargne sert à des choses très concrètes que Musk ne semble pas avoir intégrées.Elle finance les frais d'Ehpad qui dépassent souvent 2 500 € par mois, les adaptations du logement quand vient l'heure de la perte d'autonomie.Elle paie aussi les aides aux enfants, les héritages anticipés, les coups durs familiaux qui ne préviennent pas.Renoncer à cette épargne sur la promesse d'un revenu étatique généreux qui n'existe pas encore, c'est parier votre confort de vieillesse sur une ligne de tweet.

Les vendeurs de l'IA vendent aussi le remède Il y a une autre dimension qu'il faut regarder en face avec lucidité : le patron de Tesla et xAI vend exactement ce qu'il propose comme solution !



Tesla vient de présenter Optimus comme "le plus important produit de tous les temps". SpaceX, qui détient xAI, prépare l'entrée en Bourse la plus importante de l'Histoire selon ses analystes.



Plus l'imaginaire d'une économie sans travail s'installe, plus la valorisation des entreprises de Musk grimpe.



La revue libérale française Contrepoints a relevé le paradoxe sans détour. Sam Altman d'OpenAI, Jack Dorsey de Twitter, Chris Hughes de Facebook : les mêmes qui poussent l'idée d'un revenu universel pour compenser les pertes d'emplois liées à l'IA sont aussi ceux qui détruisent ces emplois.



Quand on vend une crainte, on facilite la vente d'une promesse de protection. Le magazine Fortune a d'ailleurs prévenu ses lecteurs.



Si l'IA met plus de temps que prévu à porter ses fruits, ceux qui auront cessé d'épargner se retrouveront dans une situation catastrophique.

Trois manières de se positionner

Profil prudent ✅ Recommandé 💶 Stratégie Maintenir l'épargne actuelle 📊 Logique L'IA progressera, mais à des rythmes inconnus Profil mixte ⚖️ À débattre 📈 Stratégie Conserver le socle, alléger les versements neufs ⚠️ Logique Pari partiel, à pondérer selon votre patrimoine Profil croyant ⚠️ À risque 📉 Stratégie Cesser tout versement, consommer l'épargne ⚠️ Logique Vingt ans de vie misés sur une promesse non financée Reste la question pratique : que faire quand on a 60 ou 65 ans et qu'on entend une telle prédiction relayée partout ? Je crois qu'il y a trois manières de se positionner face à cette annonce.

Le détail que Musk lui-même a glissé Avant de quitter cette histoire, il faut s'attarder sur un détail souvent occulté dans les reprises françaises. Musk lui-même a glissé un avertissement entre deux phrases optimistes.



Il a reconnu qu'un revenu universel élevé pourrait s'accompagner de "troubles sociaux" et provoquer chez les gens "une crise de sens plus profonde".



Sa propre formule mérite d'être relue : "Si vous obtenez tout ce que vous voulez, est-ce vraiment l'avenir que vous désirez ?".



Cette interrogation finale en dit long sur la nature de la promesse. Le milliardaire ne nous propose pas un paradis paisible. Il nous décrit un monde où l'argent perd son sens mais où le sens même de la vie devient incertain.



Pour les seniors français, ce monde-là, s'il advient un jour, ne sera pas pour demain. Selon l'Insee, le taux d'épargne des ménages a atteint 18,3 % du revenu disponible brut en moyenne sur 2025, son plus haut niveau hors période Covid depuis 1979.



La défiance plutôt que la confiance, voilà ce que les Français manifestent face à l'avenir.



Il n'en reste pas moins que Musk peut avoir raison sur un point au moins : il pose une vraie question, à quoi servirait un patrimoine dans un monde sans rareté ?



Le sujet est passionnant mais la réponse n'est pas simple. Vous avez 2h pour traiter le sujet. . ;-)

Sources :

- Insee, Les montants de patrimoine détenus par les ménages en 2024 (Insee Focus n°371), décembre 2025

- Observatoire des inégalités, Le patrimoine selon l'âge, données Insee 2024

- Podcast Moonshots with Peter Diamandis, intervention Elon Musk, janvier 2026

- Magazine Fortune et site Nasdaq, analyses critiques janvier-mars 2026

- Contrepoints, L'illusion du revenu universel face à l'intelligence artificielle, août 2025

- Insee, taux d'épargne des ménages 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 29/04/2026 à 08:39



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