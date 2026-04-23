Retraite Pension et enfants : ces 4 bonus empilables que les caisses n'appliquent pas d'office Les caisses de retraite promettent un calcul juste. Sur le relevé, plusieurs lignes manquent régulièrement à l'appel. Entre les trimestres MDA pour enfants nés avant 2010 et la prise en compte récente des indemnités de congé maternité antérieures à 2012, quatre dispositifs peuvent se cumuler. Encore faut-il les connaître, les déclarer et, parfois, les réclamer.

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Quatre dispositifs qui ne se déclenchent pas seuls Quand une mère consulte son relevé de carrière à 60 ans, elle voit en général apparaître quelques trimestres supplémentaires par enfant. Ce que le relevé ne montre pas, ce sont les trois à quatre leviers qui peuvent s'empiler par-dessus, chacun avec ses règles et ses démarches propres.



La Majoration de durée d'assurance pour enfants, la majoration de 10 % pour trois enfants dans le régime général, la majoration de 10 % dans la retraite complémentaire Agirc-Arrco et, depuis la réforme de 2023, une surcote parentale dès 63 ans. Quatre dispositifs qui existent bel et bien, mais qui ne coïncident pas toujours sur un même relevé.



Le point commun de ces quatre bonus ? Aucun ne tombe tout seul.



Certains sont attribués d'office par les caisses, d'autres supposent une déclaration dans un délai précis, quelques-uns n'apparaissent qu'à la demande explicite de l'assuré, voire après contestation.

Les trimestres enfants : 8 par enfant, mais pas automatiquement pour la mère huit trimestres de Majoration de durée d'assurance (MDA) : quatre au titre de la maternité ou de l'adoption, et quatre au titre de l'éducation sur les quatre premières années.



Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, ces huit trimestres sont attribués d'office à la mère. Pour les enfants nés à partir de cette date, les quatre trimestres d'éducation peuvent être partagés avec l'autre parent, à condition d'avoir déposé une déclaration conjointe dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant.



Sans déclaration, les quatre trimestres restent à la mère. Mais l'inverse est aussi vrai : un père qui revendique ces trimestres sans déclaration passée ne les obtiendra pas.



D'après Dans le régime général, chaque enfant né ou adopté donne droit à(MDA) : quatre au titre de la maternité ou de l'adoption, et quatre au titre de l'éducation sur les quatre premières années.Pour les enfants nés avant le, ces huit trimestres sont attribués d'office à la mère. Pour les enfants nés à partir de cette date, lespeuvent être partagés avec l'autre parent, à condition d'avoir déposé une déclaration conjointe dans lesde l'enfant.Sans déclaration, les quatre trimestres restent à la mère. Mais l'inverse est aussi vrai : un père qui revendique ces trimestres sans déclaration passée ne les obtiendra pas.D'après une étude de la DREES , 85 % des femmes nées en 1958 ont bénéficié de ces trimestres, et trois sur quatre voient leur pension effectivement augmenter grâce à eux. Les 25 % restantes avaient déjà validé leur durée requise par ailleurs, les MDA ne leur apportent donc rien de plus.

Comment s'empilent ces 4 bonus



La majoration de 10 % du régime général est définitive et s'applique dès la liquidation, à condition d'avoir élevé les trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Elle concerne aussi bien la mère que le père, pourvu qu'il en fasse la démonstration.



La majoration de 10 % de l'Agirc-Arrco porte uniquement sur les droits acquis à partir du 1er janvier 2019. Pour les points engrangés avant cette date, des règles différentes s'appliquent selon l'ancien régime Arrco ou Agirc, avec des taux variables.



Cette majoration complémentaire est par ailleurs plafonnée à 2 367,48 € par an pour les retraites versées à compter du 1er novembre 2025, d'après le barème officiel de l'Agirc-Arrco.



Le quatrième dispositif est moins connu.



Issu de la réforme de 2023, il s'agit d'une surcote parentale de 5 % par an dès 63 ans, accessible aux personnes ayant des MDA pour enfants et ayant validé leur durée requise avant l'âge d'ouverture des droits. Pour environ une femme sur six de la génération 1980, selon la DREES, cette surcote augmentera le taux de liquidation.

1. Trimestres MDA enfants ✅ Régime général 👤 Qui peut en bénéficier Un enfant ou plus, mère d'office avant 2010 📊 Gain concret Jusqu'à 8 trimestres par enfant 2. Majoration 10 % base ✅ Dès 3 enfants 👥 Condition 3 enfants élevés 9 ans avant 16 ans 📈 Gain concret + 10 % sur la pension, définitif 3. Majoration 10 % Agirc-Arrco ⚠️ Plafonnée 💶 Plafond 2025-2026 2 367,48 € par an maximum 📅 Période concernée Droits acquis depuis le 1er janvier 2019 4. Surcote parentale ⚠️ Réforme 2023 ⏱️ Déclenchement Dès 63 ans, 1 an avant l'âge légal 📈 Gain concret + 5 % par trimestre surcoté, jusqu'à + 20 %



Parcours en trois étapes pour récupérer les bonus pension liés aux enfants : vérifier le relevé de carrière, déclarer les droits manquants, contester avant la liquidation. RÉCUPÉRER LES BONUS ENFANTS Source : DREES, Agirc-Arrco, CNAV 2025 1 Vérifier le relevé Sur info-retraite.fr, contrôler les trimestres MDA et la déclaration conjointe. À faire dès 55 ans 2 Déclarer les manques Trimestres d'éducation, IJ congé maternité avant 2012, répartition post-2010 des parents. Délai : 6 mois après 4 ans 3 Contester avant liquidation Recours gracieux auprès de la commission amiable. Délai : 2 mois après notif. La majoration la plus puissante + 10 % sur la pension, à vie, dès 3 enfants élevés © SeniorActu.com Les trimestres MDA représentent le premier levier. Les trois suivants interviennent sur le montant même de la pension, à la condition souvent méconnue d'avoir eu ou élevé au moins trois enfants.Laest définitive et s'applique dès la liquidation, à condition d'avoir élevé les trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Elle concerne aussi bien la mère que le père, pourvu qu'il en fasse la démonstration.Laporte uniquement sur les droits acquis à partir du. Pour les points engrangés avant cette date, des règles différentes s'appliquent selon l'ancien régime Arrco ou Agirc, avec des taux variables.Cette majoration complémentaire est par ailleurs plafonnée àpour les retraites versées à compter du 1er novembre 2025, d'après le barème officiel de l'Agirc-Arrco.Le quatrième dispositif est moins connu.Issu de la réforme de 2023, il s'agit d'unedès 63 ans, accessible aux personnes ayant des MDA pour enfants et ayant validé leur durée requise avant l'âge d'ouverture des droits. Pour environde la génération 1980, selon la DREES, cette surcote augmentera le taux de liquidation.

Congé maternité avant 2012 : la ligne que la CNAV peine encore à appliquer



Les indemnités journalières de congé maternité perçues avant 2012 entrent désormais dans le calcul du salaire annuel moyen, comme les IJ postérieures à cette date.



Pour certaines mères, cela signifie que leurs années de congé maternité entrent dans les 25 meilleures années retenues pour calculer la pension. Avec des revenus pendant ces mois-là qui peuvent s'ajouter au lieu d'être remplacés par zéro.



La



En pratique, d'après une analyse de Que Choisir publiée en mars 2026, les dossiers buttent souvent sur les documents. Les caisses réclament des décomptes d'indemnités que les assurées ne peuvent plus produire vingt ou trente ans après.



Résultat : sans ces pièces, les demandes de régularisation sont régulièrement refusées, au détriment des femmes concernées.

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Pension de réversion : cette majoration de 11,1 % après 67 ans que la CNAV oublie d'appliquer Attention à ne pas confondre : la date de 2010 concerne le partage des trimestres MDA entre parents, pas les indemnités journalières. La réforme des retraites de 2023 a ajouté un élément technique distinct, longtemps invisible aux femmes concernées.Lesentrent désormais dans le calcul du salaire annuel moyen, comme les IJ postérieures à cette date.Pour certaines mères, cela signifie que leurs années de congé maternité entrent dans lesretenues pour calculer la pension. Avec des revenus pendant ces mois-là qui peuvent s'ajouter au lieu d'être remplacés par zéro.La circulaire CNAV du 28 mars 2025 en a précisé les modalités : une base forfaitaire déterminée à partir du salaire médian l'année précédant le congé, majorée de 125 %.En pratique, d'après une analyse de Que Choisir publiée en mars 2026, les dossiers buttent souvent sur les documents. Les caisses réclament des décomptes d'indemnités que les assurées ne peuvent plus produire vingt ou trente ans après.Résultat : sans ces pièces, les demandes de régularisation sont régulièrement refusées, au détriment des femmes concernées.

Vérifier, déclarer, contester : les 3 démarches avant liquidation La première démarche consiste à consulter le relevé de carrière sur info-retraite.fr ou sur le site de l'Assurance retraite.



Les trimestres MDA y figurent, mais la majoration de 10 % n'apparaît qu'à la liquidation, pas avant.



Pour les parents d'enfants nés à partir de 2010, il est encore temps de vérifier qu'une éventuelle déclaration conjointe a été bien enregistrée. Passé les 4 ans et demi de l'enfant, la répartition des trimestres d'éducation est définitivement figée.



Pour la prise en compte des IJ congé maternité antérieures à 2012, la démarche se fait auprès de la caisse d'Assurance maladie ayant versé les indemnités, puis auprès de l'Assurance retraite.



En cas de refus d'une majoration qui paraît due, un recours gracieux est possible devant la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois suivant la notification. Une fois la pension liquidée, les marges de manœuvre se réduisent drastiquement.

Ce qu'il faut retenir

Quatre bonus pour enfants peuvent s'empiler sur une même pension : MDA, + 10 % régime général, + 10 % Agirc-Arrco plafonnée à 2 367,48 € par an, et surcote parentale de 5 % par an dès 63 ans.

Deux dates réglementaires à ne pas confondre : 2010 pour le partage des trimestres MDA entre parents, 2012 pour la prise en compte des indemnités journalières de congé maternité dans le salaire annuel moyen.

La prise en compte des IJ maternité antérieures à 2012, actée par la réforme 2023 et la circulaire CNAV du 28 mars 2025, reste mal appliquée faute de justificatifs d'époque.

Vérifier son relevé sur info-retraite.fr, déclarer les droits manquants et, en cas de refus, saisir la commission de recours amiable dans les deux mois qui suivent la notification.

Sources :

- DREES, Études et Résultats N°1283, octobre 2023

- Agirc-Arrco, barème majorations enfants, novembre 2025

- Service-public.gouv.fr, fiche retraite complémentaire Agirc-Arrco, 1er janvier 2026

- Circulaire CNAV du 28 mars 2025 relative aux IJ maternité antérieures à 2012

- Info-retraite.fr, droits liés aux enfants, 2026

Pour aller plus loin :



- Budget 2026 : retraites, CSG, réversion — ce qui change pour vous

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 23/04/2026 à 12:14



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