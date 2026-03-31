Pension de réversion : cette majoration de 11,1 % après 67 ans que la CNAV oublie d'appliquer

- Un bonus de 11,1 % sur la pension de réversion existe dès 67 ans — mais une condition de plafond élimine silencieusement certains dossiers
- 4,4 millions de veuves et veufs perçoivent une réversion, et la majorité n'a jamais entendu parler de cette majoration
- La CNAV affirme l'appliquer automatiquement — à condition de disposer d'une information qu'elle n'a pas toujours
Un bonus que personne ne réclame
Sur 4,4 millions de bénéficiaires d'une pension de réversion en France, combien savent qu'un coup de pouce de 11,1 % les attend à partir de 67 ans ? Aucune statistique officielle ne mesure le taux de non-application. Mais le constat remonte d'un peu partout : forums de la CFDT Retraités, permanences des Carsat, courriers de réclamation. Des veuves découvrent, parfois plusieurs années après leur soixante-septième anniversaire, que leur pension de réversion n'a jamais été majorée.
Le mécanisme est pourtant inscrit dans le code de la Sécurité sociale depuis 2010. L'article L. 353-6 prévoit que la pension de réversion du régime de base est augmentée de 11,1 % lorsque le bénéficiaire remplit trois conditions simultanées. Le problème n'est pas la règle. C'est son application.
Le mécanisme est pourtant inscrit dans le code de la Sécurité sociale depuis 2010. L'article L. 353-6 prévoit que la pension de réversion du régime de base est augmentée de 11,1 % lorsque le bénéficiaire remplit trois conditions simultanées. Le problème n'est pas la règle. C'est son application.
Trois conditions, un plafond piège
La première condition est limpide : avoir atteint l'âge du taux plein automatique — 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955, entre 65 et 67 ans pour les générations antérieures.
Le total de toutes vos pensions — retraite personnelle de base, retraite complémentaire Agirc-Arrco, et pension de réversion — ne doit pas dépasser 3 020,07 € par trimestre, soit 1 006,69 € par mois. Ce plafond est fixé par la circulaire Cnav du 22 décembre 2025, applicable au 1er janvier 2026.
Concrètement : une veuve qui touche 600 € de retraite personnelle et 350 € de réversion est à 950 € par mois — sous le plafond. Sa majoration de 11,1 % sur la réversion lui rapporte 38,85 € de plus chaque mois, soit 466 € par an. Mais si ses pensions atteignent 1 010 €, la majoration est réduite voire supprimée. La frontière est à quelques euros près.
Le total de toutes vos pensions — retraite personnelle de base, retraite complémentaire Agirc-Arrco, et pension de réversion — ne doit pas dépasser 3 020,07 € par trimestre, soit 1 006,69 € par mois. Ce plafond est fixé par la circulaire Cnav du 22 décembre 2025, applicable au 1er janvier 2026.
Concrètement : une veuve qui touche 600 € de retraite personnelle et 350 € de réversion est à 950 € par mois — sous le plafond. Sa majoration de 11,1 % sur la réversion lui rapporte 38,85 € de plus chaque mois, soit 466 € par an. Mais si ses pensions atteignent 1 010 €, la majoration est réduite voire supprimée. La frontière est à quelques euros près.
Sous le plafond Majoration pleine
Total pensions ≤ 1 006,69 €/mois
+11,1 % sur la réversion
Proche du plafond Majoration réduite
Total pensions légèrement au-dessus
Majoration écrêtée au plafond
Au-dessus du plafond Aucune majoration
Total pensions > 1 006,69 €/mois
0 € de bonus
Pourquoi la CNAV ne l'applique pas toujours
Sur le papier, la Caisse nationale d'assurance vieillesse est formelle. Son propre site indique que la réversion est « automatiquement majorée de 11,1 % » lorsque les conditions sont remplies. La circulaire Cnav 2009-82 du 28 décembre 2009, qui a instauré le dispositif, confirme qu'il s'applique « sans aucune demande formelle ».
Le paradoxe est ailleurs. Pour vérifier que le plafond de 3 020,07 € par trimestre n'est pas dépassé, la Cnav doit connaître le montant exact de toutes vos pensions. Pas seulement celle qu'elle verse. Il lui faut aussi le montant de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'une éventuelle pension de la fonction publique, d'un régime de profession libérale. Or, ces données ne circulent pas toujours entre les caisses en temps réel.
Résultat : si votre dossier est incomplet ou si un régime complémentaire n'a pas transmis ses chiffres, la Cnav ne peut pas calculer la majoration. Elle ne la refuse pas — elle ne la déclenche tout simplement pas. Et aucun courrier ne vous prévient de l'absence.
Le paradoxe est ailleurs. Pour vérifier que le plafond de 3 020,07 € par trimestre n'est pas dépassé, la Cnav doit connaître le montant exact de toutes vos pensions. Pas seulement celle qu'elle verse. Il lui faut aussi le montant de votre retraite complémentaire Agirc-Arrco, d'une éventuelle pension de la fonction publique, d'un régime de profession libérale. Or, ces données ne circulent pas toujours entre les caisses en temps réel.
Résultat : si votre dossier est incomplet ou si un régime complémentaire n'a pas transmis ses chiffres, la Cnav ne peut pas calculer la majoration. Elle ne la refuse pas — elle ne la déclenche tout simplement pas. Et aucun courrier ne vous prévient de l'absence.
Ce que la majoration change sur votre relevé
Prenons le cas le plus fréquent. Une veuve de 68 ans, ancienne salariée du privé, perçoit 550 € de retraite personnelle (base + Agirc-Arrco) et 420 € de pension de réversion du régime de base. Son total mensuel : 970 €. Elle est sous le plafond. La majoration de 11,1 % sur sa réversion lui ajoute 46,62 €. Sur un an : 559 € de revenus supplémentaires.
Ce n'est pas un montant négligeable. Pour un profil dont la pension totale tourne autour de 1 000 € par mois, 560 € annuels représentent un mois de courses alimentaires ou la moitié d'une facture annuelle d'énergie. Et ce bonus s'applique tous les mois, à vie, tant que le plafond n'est pas dépassé.
Autre cas : une veuve qui perçoit 480 € de réversion au minimum garanti (334,92 € + majorations antérieures). Sa majoration de 11,1 % porte sur le montant de la réversion, pas sur le minimum. Le calcul peut donc varier selon le montant effectivement liquidé. Dans tous les cas, la majoration est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Casa) — le net sera inférieur au brut.
Ce n'est pas un montant négligeable. Pour un profil dont la pension totale tourne autour de 1 000 € par mois, 560 € annuels représentent un mois de courses alimentaires ou la moitié d'une facture annuelle d'énergie. Et ce bonus s'applique tous les mois, à vie, tant que le plafond n'est pas dépassé.
Autre cas : une veuve qui perçoit 480 € de réversion au minimum garanti (334,92 € + majorations antérieures). Sa majoration de 11,1 % porte sur le montant de la réversion, pas sur le minimum. Le calcul peut donc varier selon le montant effectivement liquidé. Dans tous les cas, la majoration est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Casa) — le net sera inférieur au brut.
Comment vérifier et déclencher le réexamen
La première étape est de consulter votre relevé de carrière et de pensions sur lassuranceretraite.fr. Si vous avez 67 ans ou plus, que tous vos droits sont liquidés et que la ligne « majoration 11,1 % » n'apparaît nulle part, il y a un problème.
Depuis mars 2026, la Cnav envoie des formulaires préremplis pour certaines démarches liées à la réversion, en s'appuyant sur le Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM) qui croise les données fiscales et sociales. C'est un progrès, mais il ne couvre pas encore tous les cas.
Si la majoration manque, deux options. La première : contacter votre Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) par téléphone ou en agence, et demander explicitement un réexamen de vos droits à la majoration de l'article L. 353-6. Citez la référence : la Cnav sait exactement de quoi il s'agit. La deuxième : utiliser le simulateur multi-régimes sur info-retraite.fr, qui intègre désormais le calcul de la majoration et permet de repérer un éventuel écart entre le montant versé et le montant théorique.
Attention à un piège fréquent : si votre Agirc-Arrco a été revalorisée ou si un changement de taux de CSG a modifié votre net, votre total de pensions peut avoir franchi le plafond sans que vous le sachiez. La vérification doit porter sur les montants bruts, pas nets.
Depuis mars 2026, la Cnav envoie des formulaires préremplis pour certaines démarches liées à la réversion, en s'appuyant sur le Dispositif de Ressources Mensuelles (DRM) qui croise les données fiscales et sociales. C'est un progrès, mais il ne couvre pas encore tous les cas.
Si la majoration manque, deux options. La première : contacter votre Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) par téléphone ou en agence, et demander explicitement un réexamen de vos droits à la majoration de l'article L. 353-6. Citez la référence : la Cnav sait exactement de quoi il s'agit. La deuxième : utiliser le simulateur multi-régimes sur info-retraite.fr, qui intègre désormais le calcul de la majoration et permet de repérer un éventuel écart entre le montant versé et le montant théorique.
Attention à un piège fréquent : si votre Agirc-Arrco a été revalorisée ou si un changement de taux de CSG a modifié votre net, votre total de pensions peut avoir franchi le plafond sans que vous le sachiez. La vérification doit porter sur les montants bruts, pas nets.
Ce qu'il faut retenir
- La pension de réversion du régime de base peut être majorée de 11,1 % à partir de l'âge du taux plein automatique (65 à 67 ans selon votre année de naissance)
- La majoration est théoriquement automatique, mais elle n'est pas toujours appliquée lorsque la CNAV ne dispose pas du montant exact de toutes vos pensions
- Vérifiez votre relevé sur lassuranceretraite.fr — si la ligne « majoration 11,1 % » est absente, demandez un réexamen auprès de votre Carsat en citant l'article L. 353-6 du code de la Sécurité sociale
- Le gain peut atteindre plus de 550 € par an pour une veuve aux pensions modestes — un bonus à vie tant que le plafond n'est pas dépassé
Sources :
- Service-public.gouv.fr, "Pension de réversion de l'Assurance retraite", vérifié le 1er janvier 2026
- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025, revalorisation au 1er janvier 2026
- Lassuranceretraite.fr, "Droits en cas de décès — pension de réversion"
- Circulaire Cnav 2009-82 du 28 décembre 2009, création de la majoration 11,1 %
- Service-public.gouv.fr, "Pension de réversion de l'Assurance retraite", vérifié le 1er janvier 2026
- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025, revalorisation au 1er janvier 2026
- Lassuranceretraite.fr, "Droits en cas de décès — pension de réversion"
- Circulaire Cnav 2009-82 du 28 décembre 2009, création de la majoration 11,1 %
Pour aller plus loin :
- Pension de réversion : pourquoi certains veufs perdent jusqu'à 480 € par mois sans le savoir
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