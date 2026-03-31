Pension de réversion : cette majoration de 11,1 % après 67 ans que la CNAV oublie d'appliquer

Prenons le cas le plus fréquent. Une veuve de 68 ans, ancienne salariée du privé, perçoit 550 € de retraite personnelle (base + Agirc-Arrco) et 420 € de pension de réversion du régime de base. Son total mensuel : 970 €. Elle est sous le plafond. La majoration de 11,1 % sur sa réversion lui ajoute 46,62 €. Sur un an : 559 € de revenus supplémentaires.



Ce n'est pas un montant négligeable. Pour un profil dont la pension totale tourne autour de 1 000 € par mois, 560 € annuels représentent un mois de courses alimentaires ou la moitié d'une facture annuelle d'énergie. Et ce bonus s'applique tous les mois, à vie, tant que le plafond n'est pas dépassé.



Autre cas : une veuve qui perçoit 480 € de réversion au minimum garanti (334,92 € + majorations antérieures). Sa majoration de 11,1 % porte sur le montant de la réversion, pas sur le minimum. Le calcul peut donc varier selon le montant effectivement liquidé. Dans tous les cas, la majoration est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Casa) — le net sera inférieur au brut.