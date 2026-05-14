Retraite 10 meilleures raisons d'ouvrir un PER en gestion pilotée en 2926 ? Pourquoi ouvrir un PER en gestion pilotée en 2026 ? Par Régis Mayer | Publié le 14/05/2026 à 09:49 Fiscalité, gestion simplifiée, rendement : découvrez 10 raisons concrètes d'ouvrir un PER en gestion pilotée en 2026 pour préparer votre retraite sereinement.

Réduire immédiatement son impôt sur le revenu



Concrètement, plus votre niveau d'imposition est élevé, plus cet avantage est intéressant. Avec la gestion pilotée, cette optimisation se fait simplement, sans avoir à gérer les détails techniques.



Autre point pratique : si vous n'utilisez pas tout votre plafond, vous pouvez le reporter pour les années suivantes. L'un des principaux avantages du PER gestion pilotée , c'est son impact direct sur vos impôts. Les sommes que vous versez peuvent être déduites de vos revenus imposables, dans la limite des plafonds en vigueur.Concrètement, plus votre niveau d'imposition est élevé, plus cet avantage est intéressant. Avec la gestion pilotée, cette optimisation se fait simplement, sans avoir à gérer les détails techniques.si vous n'utilisez pas tout votre plafond, vous pouvez le reporter pour les années suivantes.

​Déléguer ses investissements à des experts financiers



Avec la gestion pilotée, vous confiez cette mission à des professionnels des marchés financiers. Ils définissent une stratégie adaptée à votre profil et ajustent les investissements au fil du temps.



Cela évite de prendre des décisions dans la précipitation ou de faire des erreurs. À la différence d'une gestion libre, vous êtes accompagné en continu, sans avoir à suivre les marchés au quotidien. De plus en plus de Français ont un PER , et pour cause, gérer soi-même ses placements demande du temps, des connaissances et une certaine discipline.Avec la gestion pilotée, vous confiez cette mission à des professionnels des marchés financiers. Ils définissent une stratégie adaptée à votre profil et ajustent les investissements au fil du temps.Cela évite de prendre des décisions dans la précipitation ou de faire des erreurs. À la différence d'une gestion libre, vous êtes accompagné en continu, sans avoir à suivre les marchés au quotidien.

​Adapter automatiquement son allocation au fil du temps Dans une gestion pilotée, votre épargne évolue naturellement dans le temps. Au début, elle est investie sur des supports dynamiques pour faire grandir votre capital.



Puis, à mesure que la retraite approche, elle est sécurisée progressivement, et ce, sans besoin d'intervention de votre part.



C'est un mécanisme particulièrement rassurant, surtout pour ceux qui ne souhaitent pas suivre les marchés au quotidien.

​Accéder à des supports d'investissement diversifiés Un PER donne accès à une large palette de supports. Fonds en euros, unités de compte, immobilier, obligations ou actions : la diversification est au cœur du dispositif.



Cette diversité permet de ne pas tout miser sur un seul type d'investissement tout en équilibrant les opportunités.



Accéder à autant d'options, avec une sélection pertinente, est rarement simple en gestion individuelle.

​Profiter du potentiel de rendement des unités de compte Contrairement aux supports garantis, les unités de compte offrent un potentiel de rendement plus élevé sur le long terme.



En revanche, elles sont aussi plus sensibles aux variations des marchés. La gestion pilotée permet justement de mieux gérer cette part de risque. Des experts sélectionnent les supports et les ajustent en fonction des conditions économiques.



Ainsi, il est possible de viser un meilleur rendement, tout en gardant un certain contrôle sur les risques.

​Gagner du temps dans la gestion de son épargne retraite Suivre ses placements, comprendre les marchés, faire les bons choix… cela demande du temps et peut vite devenir chronophage.



Avec un PER en gestion pilotée, ces tâches sont entièrement automatisées. Vous définissez votre profil, puis les experts s'occupent du reste.



Cette simplicité d'utilisation séduit particulièrement les actifs qui souhaitent préparer leur retraite efficacement, sans y consacrer du temps au quotidien.

​Anticiper la baisse de revenus à la retraite Le passage à la retraite s'accompagne généralement d'une baisse de revenus. Le PER aide à s'y préparer en construisant progressivement un capital.



Plus l'épargne commence tôt, plus le capital a le temps de grandir. Face aux incertitudes des systèmes de retraite et aux évolutions des règles du PER, il reste toutefois essentiel de bien s'informer avant de définir sa stratégie.

​Bénéficier d'une fiscalité avantageuse à la sortie Même au moment de la retraite, le PER reste intéressant sur le plan fiscal. L'imposition varie selon la façon dont vous choisissez de récupérer votre épargne.



Il est aussi possible de débloquer les fonds plus tôt dans certains cas précis, comme pour l'achat d'une résidence principale.



Cette flexibilité permet d'adapter la stratégie en fonction de sa situation personnelle, et c'est justement tout l'intérêt du PER.

​Choisir entre sortie en capital ou en rente Le PER laisse une liberté appréciable au moment de récupérer son épargne. Vous pouvez choisir de percevoir un capital, en une ou plusieurs fois, ou opter pour une rente versée à vie.



Le capital est souvent privilégié pour des projets ponctuels, tandis que la rente sécurise un revenu dans la durée. À chacun d'adapter selon sa situation.

​Protéger ses proches grâce aux options de transmission Le PER ne sert pas uniquement à préparer sa retraite, il permet aussi d'organiser la transmission de son épargne.



En cas de décès, le capital est transmis aux personnes que vous avez choisies, selon des règles fiscales propres à ce produit. Cette transmission peut offrir des conditions intéressantes par rapport à d'autres solutions d'épargne.



Elle permet ainsi de préparer l'avenir de ses proches tout en conservant la gestion de son épargne.





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