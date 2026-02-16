Épargne retraite : 12,7 millions de français ont un PER. Et vous ?

Le succès du PER ne doit pas masquer un tournant fiscal majeur. Depuis le 1er janvier 2026, plusieurs mesures changent la donne pour les 12,7 millions de titulaires, et pour ceux qui envisagent d'en ouvrir un.



👉 Première mauvaise nouvelle : la fin de l'avantage fiscal après 70 ans. Jusqu'à fin 2025, un retraité pouvait continuer à verser sur son PER après 70 ans et déduire ces sommes de ses impôts. C'est terminé. La loi de finances 2026 supprime cette possibilité. Les versements restent autorisés, mais ils ne réduisent plus l'impôt sur le revenu. L'objectif du gouvernement : recentrer le PER sur sa mission première, préparer sa retraite, et non servir d'outil de défiscalisation tardive.



👉 Deuxième changement : la hausse des prélèvements sociaux. La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur certains revenus du capital passe de 9,2 % à 10,6 %. Résultat : le total des prélèvements sociaux grimpe de 17,2 % à 18,6 %. Cette hausse, issue de la loi de financement de la Sécurité sociale promulguée le 30 décembre 2025 (article 12 de la loi n°2025-1403), concerne les gains des placements financiers. Le PER bancaire est clairement visé. Pour le PER assurantiel, dont le fonctionnement se rapproche de l'assurance-vie, la situation reste incertaine : il ne figure ni dans la liste des produits exclus, ni explicitement parmi les produits concernés. L'administration fiscale n'a pas encore tranché. L'assurance-vie, elle, est explicitement exclue de cette hausse.



Pour un PER bancaire ayant généré 20 000 € de gains, la facture supplémentaire représente 280 € de prélèvements en plus. Sur 50 000 € de gains, l'écart atteint 700 €. Les détenteurs d'un PER assurantiel devront attendre les précisions de l'administration fiscale.