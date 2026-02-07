Retraite Vous avez un PER ? Les règles de 2026 changent tout après 70 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 07/02/2026 à 16:54 Des millions d'épargnants découvrent que leur Plan d'Épargne Retraite ne fonctionne plus comme avant. Une loi de finances adoptée dans la discrétion, deux mesures fiscales en embuscade.

Ce qu'il faut retenir

Les versements sur un PER effectués après 70 ans ne sont plus déductibles des impôts depuis le 1er janvier 2026 Les prélèvements sociaux sur les gains du PER passent de 17,2 % à 18,6 %, soit un prélèvement forfaitaire total de 31,4 % au lieu de 30 % Le PER n'a jamais autant collecté : 21,4 milliards d'euros en 2024 (+10 %), selon la DREES Le report des plafonds de déduction non utilisés passe de 3 à 5 ans, un assouplissement pour les épargnants de moins de 70 ans L'assurance-vie, elle, est exclue de la hausse de la CSG : un arbitrage qui change la donne pour les seniors

Épargne retraite : le double coup dur du budget 2026 Le Plan d'Épargne Retraite (PER) — ce produit d'épargne créé en 2019 pour compléter sa pension — n'a jamais autant séduit les Français. Selon les données publiées le 3 février 2026 par la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), les cotisations versées sur des contrats de retraite supplémentaire ont atteint 21,4 milliards d'euros en 2024, en hausse de 10 % en euros constants par rapport à l'année précédente. Un record qui dépasse le pic de 2021.



Le PER concentre désormais 77 % de l'ensemble des cotisations de retraite supplémentaire, contre 75 % en 2023 et 69 % en 2022. Côté bénéficiaires, 2,7 millions de personnes percevaient fin 2024 des prestations issues de ces contrats, dont 2,4 millions sous forme de rentes viagères — soit plus de 13 % des retraités des régimes obligatoires.



Mais ce succès coïncide avec un tournant fiscal inattendu. Le budget 2026, définitivement adopté le lundi 2 février après le rejet des motions de censure, modifie en profondeur les règles du jeu pour les détenteurs de PER. Deux mesures, votées dans les dernières semaines du marathon budgétaire, passent largement sous les radars.

Qui est touché par ces nouvelles règles fiscales Première mesure : la fin de l'avantage fiscal après 70 ans. Jusqu'au 31 décembre 2025, les versements volontaires sur un PER étaient déductibles du revenu imposable quel que soit l'âge du titulaire. Depuis le 1er janvier 2026, cette déduction disparaît pour toute personne ayant atteint 70 ans. Concrètement, un retraité de 72 ans qui versait 4 000 € par an sur son PER et déduisait cette somme de ses revenus ne bénéficie plus d'aucune réduction d'impôt sur ce versement.



Le PER reste ouvert et les versements restent possibles. Mais sans déductibilité, l'intérêt fiscal qui justifiait ces versements tardifs s'évapore. Selon l'exposé des motifs du texte, le législateur considère qu'au-delà de 70 ans, les versements sur un PER relèvent davantage d'une stratégie patrimoniale que de la préparation de la retraite.



Seconde mesure : la hausse des prélèvements sociaux. La loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée en décembre 2025, a relevé la Contribution Sociale Généralisée (CSG) — un prélèvement social appliqué sur les revenus du capital — de 9,2 % à 10,6 %. Résultat : les prélèvements sociaux sur les gains du PER passent de 17,2 % à 18,6 %. Le prélèvement forfaitaire unique, souvent appelé « flat tax », grimpe lui de 30 % à 31,4 %.



Tous les détenteurs de PER sont potentiellement concernés par cette seconde mesure, quel que soit leur âge. Des précisions de l'administration fiscale sont toutefois attendues sur le sort des PER dits « assurantiels », qui constituent la majorité des contrats et dont le traitement n'est pas encore tranché.

Ce que ces changements coûtent concrètement aux épargnants Avant Jusqu'au 31/12/2025 💶 Versement annuel déductible du revenu imposable OUI (quel que soit l'âge) 📊 Prélèvements sociaux sur les gains à la sortie 17,2 % 📉 Prélèvement forfaitaire unique (flat tax) sur les gains 30 % Après À partir du 01/01/2026 💶 Versement déductible du revenu imposable après 70 ans NON (supprimé) 📊 Prélèvements sociaux sur les gains à la sortie 18,6 % 📉 Prélèvement forfaitaire unique (flat tax) sur les gains 31,4 %

En parallèle, le budget 2026 comporte une mesure qui peut profiter aux épargnants de moins de 70 ans : le report des plafonds de déduction non utilisés passe de 3 à 5 ans. Jusqu'ici, un salarié qui n'avait pas utilisé tout son plafond de déduction les années précédentes pouvait rattraper les trois dernières années. Il peut désormais remonter jusqu'à cinq ans. Ce mécanisme bénéficie particulièrement aux personnes qui souscrivent tardivement un PER, autour de la cinquantaine.



Point essentiel pour les seniors qui comparent leurs options : l'assurance-vie est explicitement exclue de la hausse de la CSG. Les gains des contrats d'assurance-vie restent soumis à l'ancien taux de 17,2 % de prélèvements sociaux. Un arbitrage législatif qui crée un écart de traitement inédit entre les deux produits d'épargne les plus populaires chez les retraités.



Pour rappel, les 10,1 milliards d'euros de cotisations en 2024, suivi du PER d'entreprise collectif (3,6 milliards) et du PER obligatoire (2,8 milliards). En parallèle, le budget 2026 comporte une mesure qui peut profiter aux épargnants de moins de 70 ans : le report des plafonds de déduction non utilisés passe de. Jusqu'ici, un salarié qui n'avait pas utilisé tout son plafond de déduction les années précédentes pouvait rattraper les trois dernières années. Il peut désormais remonter jusqu'à cinq ans. Ce mécanisme bénéficie particulièrement aux personnes qui souscrivent tardivement un PER, autour de la cinquantaine.Point essentiel pour les seniors qui comparent leurs options :. Les gains des contrats d'assurance-vie restent soumis à l'ancien taux de 17,2 % de prélèvements sociaux. Un arbitrage législatif qui crée un écart de traitement inédit entre les deux produits d'épargne les plus populaires chez les retraités.Pour rappel, les données complètes de la DREES montrent que le PER individuel a capté à lui seulde cotisations en 2024, suivi du PER d'entreprise collectif (3,6 milliards) et du PER obligatoire (2,8 milliards).

Ce qu'il faut vérifier sur votre PER dès maintenant



Si vous avez moins de 70 ans, vous conservez l'avantage fiscal sur vos versements. Pensez à vérifier votre plafond de déduction disponible sur votre dernier avis d'imposition. Avec l'extension à 5 ans du report, vous disposez potentiellement d'un plafond cumulé plus important que les années précédentes.



Si vous avez 70 ans ou plus, les versements sur votre PER ne réduiront plus vos impôts. En revanche, les versements effectués avant 2026 conservent leur régime fiscal initial. Il peut être judicieux de faire le point avec un conseiller pour évaluer si le PER reste le meilleur support pour votre épargne, ou si une réorientation vers l'assurance-vie mérite d'être étudiée.



Pour tous les détenteurs de PER, surveillez les clarifications que l'administration fiscale doit encore apporter sur l'application exacte de la hausse des prélèvements sociaux aux PER assurantiels — les contrats les plus courants.



Le détail des règles applicables au PER est consultable sur Plusieurs réflexes s'imposent selon votre situation., vous conservez l'avantage fiscal sur vos versements. Pensez à vérifier votre plafond de déduction disponible sur votre dernier avis d'imposition. Avec l'extension à 5 ans du report, vous disposez potentiellement d'un plafond cumulé plus important que les années précédentes., les versements sur votre PER ne réduiront plus vos impôts. En revanche, les versements effectués avant 2026 conservent leur régime fiscal initial. Il peut être judicieux de faire le point avec un conseiller pour évaluer si le PER reste le meilleur support pour votre épargne, ou si une réorientation vers l'assurance-vie mérite d'être étudiée., surveillez les clarifications que l'administration fiscale doit encore apporter sur l'application exacte de la hausse des prélèvements sociaux aux PER assurantiels — les contrats les plus courants.Le détail des règles applicables au PER est consultable sur la fiche dédiée de Service-Public.fr , mise à jour au 1er janvier 2026.

Sources :

- DREES, données ouvertes sur la retraite supplémentaire 2024, 3 février 2026

- Vie-publique.fr, fiche du projet de loi de finances pour 2026, 6 février 2026

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026, article 12

- Service-Public.fr, fiche Plan d'Épargne Retraite, 1er janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Hausse CSG 2026 : votre PER va perdre jusqu'à 4 000 € quand l'assurance-vie y échappe





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