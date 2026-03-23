Retraite

Pension de réversion : 54 %, 60 % ou 50 % — le taux qui s'applique à votre cas dépend d'une règle méconnue

Près de quatre millions de veuves touchent chaque mois un montant qu'elles n'ont jamais vérifié. Le taux de réversion n'est pas unique. Il varie selon le régime de retraite du conjoint décédé — et l'écart entre les cas peut dépasser 200 euros par mois. Une asymétrie que la plupart des bénéficiaires ignorent complètement.



Le taux de réversion n'est pas 54 % pour tout le monde : trois taux coexistent selon le régime du défunt, et l'un d'eux est plus avantageux que vous ne le croyez. L'Agirc-Arrco verse 60 % des droits complémentaires sans aucune condition de ressources — une règle que des dizaines de milliers de veufs ne réclament jamais. Un abattement de 30 % sur les revenus d'activité peut rendre éligible quelqu'un qui se croyait exclu du régime de base. Le calcul mérite d'être refait.

Le taux que personne ne vérifie 4,4 millions de personnes perçoivent une pension de réversion en France. Parmi elles, une majorité n'a jamais calculé si le montant reçu correspond réellement aux droits auxquels elles ont droit.



Le taux de réversion n'est pas uniforme. Il existe trois taux principaux, qui s'appliquent selon le régime de retraite auquel cotisait le conjoint décédé. 54 % pour le régime général des salariés du privé (Carsat, CNAV, MSA). 60 % pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco. 50 % pour les fonctionnaires.



Ces taux ne s'excluent pas. Un salarié du privé a en général cotisé aux deux régimes : le régime de base et la complémentaire. Son conjoint survivant peut donc cumuler une réversion à 54 % sur la retraite de base et une réversion à 60 % sur la complémentaire. Le total peut dépasser largement ce que la plupart imaginent.



Exemple concret : si le défunt percevait 1 200 € de retraite de base et 800 € de complémentaire Agirc-Arrco, la réversion représente 648 € (54 % de 1 200 €) plus 480 € (60 % de 800 €), soit 1 128 € par mois. Pas 648 €.

La règle asymétrique que personne ne connaît plafond de ressources. Pour 2026, il est fixé à 25 001,60 € bruts par an pour une personne seule, soit environ 2 083 € par mois. Au-delà, la réversion est réduite ou supprimée.



L'Agirc-Arrco, elle, n'impose aucun plafond de ressources. La réversion complémentaire est versée quel que soit le niveau de revenus du conjoint survivant. C'est une exception majeure du système, que la majorité des veufs et veuves ignorent.



Conséquence directe : une personne dont les revenus dépassent le plafond du régime de base peut quand même percevoir la réversion Agirc-Arrco à 60 %. Elle ne touche rien sur la base, mais elle conserve intégralement ses droits sur la complémentaire. Cette logique à deux vitesses génère des situations où une demande incomplète — ou une non-demande — laisse des centaines d'euros sur la table chaque mois.

Salarié privé — régime général Carsat / CNAV 💶 Taux de réversion 54 % de la retraite de base du défunt ⚠️ Condition ressources Oui — 25 001,60 €/an (seul) / 40 002,56 €/an (couple) 📅 Âge minimum 55 ans Salarié privé — complémentaire Agirc-Arrco 💶 Taux de réversion 60 % des droits complémentaires du défunt ✅ Condition ressources Aucune — versé quel que soit le niveau de revenus 📅 Âge minimum 55 ans Fonctionnaire Régime spécial 💶 Taux de réversion 50 % de la pension de retraite du défunt ✅ Condition ressources Aucune condition de ressources dans la fonction publique 📅 Âge minimum Pas de condition d'âge pour les fonctionnaires C'est là que se cache la vraie différence. Le régime de base — celui de la Carsat — impose un. Pour 2026, il est fixé àpour une personne seule, soit environ 2 083 € par mois. Au-delà, la réversion est réduite ou supprimée.L'Agirc-Arrco, elle,. La réversion complémentaire est versée quel que soit le niveau de revenus du conjoint survivant. C'est une exception majeure du système, que la majorité des veufs et veuves ignorent.Conséquence directe : une personne dont les revenus dépassent le plafond du régime de base peut quand même percevoir la réversion Agirc-Arrco à 60 %. Elle ne touche rien sur la base, mais elle conserve intégralement ses droits sur la complémentaire. Cette logique à deux vitesses génère des situations où une demande incomplète — ou une non-demande — laisse des centaines d'euros sur la table chaque mois.

Le piège du plafond et comment l'éviter plafond de ressources du régime général inquiète beaucoup de veufs qui pensent y être soumis. Mais le calcul est souvent mal réalisé, et des droits sont perdus pour de mauvaises raisons.



Premier point : les revenus d'activité bénéficient d'un abattement de 30 % pour les personnes de 55 ans et plus. Concrètement, si vous exercez encore une activité à temps partiel, seuls 70 % de vos revenus professionnels sont pris en compte dans le calcul. Cette règle fait basculer de nombreux dossiers du côté de l'éligibilité.



Second point : certains revenus ne sont pas comptabilisés. Les pensions d'invalidité, l'allocation de veuvage, l'AAH — ces montants ne s'ajoutent pas à vos ressources pour le test du plafond. Beaucoup pensent dépasser le seuil en additionnant l'ensemble de leurs entrées d'argent, alors que la base de calcul est plus étroite.



Troisième point : la caisse se base d'abord sur les ressources des trois mois civils précédant la date d'attribution. Si ces trois mois ne sont pas représentatifs, elle prend en compte les douze mois précédents. C'est l'option la plus favorable qui s'applique.

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Pension de réversion : le plafond 2026 qui peut tout faire basculer Ledu régime général inquiète beaucoup de veufs qui pensent y être soumis. Mais le calcul est souvent mal réalisé, et des droits sont perdus pour de mauvaises raisons.Premier point : lespour les personnes de 55 ans et plus. Concrètement, si vous exercez encore une activité à temps partiel, seuls 70 % de vos revenus professionnels sont pris en compte dans le calcul. Cette règle fait basculer de nombreux dossiers du côté de l'éligibilité.Second point : certains revenus ne sont pas comptabilisés. Les pensions d'invalidité, l'allocation de veuvage, l'AAH — ces montants ne s'ajoutent pas à vos ressources pour le test du plafond. Beaucoup pensent dépasser le seuil en additionnant l'ensemble de leurs entrées d'argent, alors que la base de calcul est plus étroite.Troisième point : la caisse se base d'abord sur les ressources desla date d'attribution. Si ces trois mois ne sont pas représentatifs, elle prend en compte les douze mois précédents. C'est l'option la plus favorable qui s'applique.

La demande que la plupart oublient de faire



La réversion du régime de base (Carsat) et celle de l'Agirc-Arrco sont deux dispositifs distincts. Une demande déposée auprès de la Carsat n'entraîne pas automatiquement l'ouverture des droits à la complémentaire. Il faut contacter l'Agirc-Arrco séparément, ou utiliser la plateforme



La demande n'est jamais automatique. Le conjoint survivant doit en prendre l'initiative. Et le délai compte : si la demande est déposée dans l'année suivant le décès, la réversion peut être versée rétroactivement à compter du 1er jour du mois suivant le décès. Passé ce délai d'un an, la date d'effet est celle du dépôt. Des mois de pension perdus, irréversiblement.



Le minimum garanti, pour mémoire, est fixé à 334,92 € par mois en 2026 — à condition que le défunt ait cotisé au moins 60 trimestres au régime général. En dessous de cette durée, le montant est calculé au prorata. L'erreur la plus coûteuse n'est pas de mal calculer son plafond. C'est de ne déposer qu'une seule demande quand il en faut deux.La réversion du(Carsat) et celle de l'sont deux dispositifs distincts. Une demande déposée auprès de la Carsat n'entraîne pas automatiquement l'ouverture des droits à la complémentaire. Il faut contacter l'Agirc-Arrco séparément, ou utiliser la plateforme info-retraite.fr qui permet désormais une demande unifiée pour le régime de base et la complémentaire Agirc-Arrco dans un seul formulaire.La demande n'est jamais automatique. Le conjoint survivant doit en prendre l'initiative. Et le délai compte : si la demande est déposée dans l'année suivant le décès, la réversion peut être versée rétroactivement à compter du 1er jour du mois suivant le décès. Passé ce délai d'un an, la date d'effet est celle du dépôt. Des mois de pension perdus, irréversiblement.Le minimum garanti, pour mémoire, est fixé àen 2026 — à condition que le défunt ait cotisé au moins 60 trimestres au régime général. En dessous de cette durée, le montant est calculé au prorata.

Ce que les montants masquent vraiment



C'est une situation fréquente : un conjoint décède avant l'âge de la retraite, ou avec une carrière incomplète. Dans ce cas, la caisse reconstitue une pension théorique — ce qu'il aurait touché s'il était parti à la retraite — et applique le taux de réversion sur cette base reconstituée. Le résultat est souvent inférieur à ce que le survivant attendait.



Par ailleurs, des majorations peuvent s'ajouter au montant de base. Une majoration de 11,1 % est accordée automatiquement dès que le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite à taux plein (65 à 67 ans selon la date de naissance), à condition que l'ensemble de ses pensions de retraite (base, complémentaire et réversion comprises) ne dépasse pas un plafond de 1 006,69 € par mois. Une majoration de 10 % s'ajoute si vous avez élevé au moins trois enfants. Ces bonifications sont cumulables — et souvent ignorées.



Le simulateur officiel disponible sur Les taux — 54 %, 60 %, 50 % — ne donnent qu'une partie de l'image. Le montant final dépend de ce que le défunt percevait ou aurait perçu. Et cette base de calcul peut être réduite si le défunt est décédé avant d'avoir liquidé ses droits à taux plein.C'est une situation fréquente : un conjoint décède avant l'âge de la retraite, ou avec une carrière incomplète. Dans ce cas, la caisse reconstitue une pension théorique — ce qu'il aurait touché s'il était parti à la retraite — et applique le taux de réversion sur cette base reconstituée. Le résultat est souvent inférieur à ce que le survivant attendait.Par ailleurs, despeuvent s'ajouter au montant de base. Une majoration deest accordée automatiquement dès que le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite à taux plein (65 à 67 ans selon la date de naissance), à condition que l'ensemble de ses(base, complémentaire et réversion comprises) ne dépasse pas un plafond de. Une majoration des'ajoute si vous avez élevé au moins trois enfants. Ces bonifications sont cumulables — et souvent ignorées.Le simulateur officiel disponible sur info-retraite.fr permet d'estimer précisément ses droits selon sa situation, en intégrant tous les régimes concernés.

Ce qu'il faut retenir

Le taux de réversion n'est pas unique : 54 % pour le régime de base des salariés du privé (Carsat), 60 % pour la complémentaire Agirc-Arrco, 50 % pour les fonctionnaires. L'Agirc-Arrco verse 60 % des droits complémentaires sans aucune condition de ressources — même si vos revenus dépassent le plafond du régime général. Si votre conjoint était salarié du privé, il faut déposer deux demandes distinctes : une auprès de la Carsat pour la base, une auprès de l'Agirc-Arrco pour la complémentaire. La demande unique sur info-retraite.fr couvre désormais les deux. Les revenus d'activité bénéficient d'un abattement de 30 % pour les 55 ans et plus dans le calcul du plafond du régime général. Recalculer avant de s'estimer inéligible. Deux majorations peuvent s'ajouter : +11,1 % à l'âge de la retraite à taux plein, sous condition que l'ensemble des pensions de retraite (base, complémentaire et réversion) ne dépasse pas 1 006,69 € par mois — et +10 % pour avoir élevé au moins trois enfants. Ces bonifications ne sont pas automatiquement appliquées.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, janvier 2026

- Cnav, circulaire du 22 décembre 2025 (plafonds et minimum garanti 2026)

- Toutsurmesfinances.com, Pension de réversion : conditions, montant, calendrier de versement, février 2026

- Meilleurtaux Placement, Réversion : plafond 2026 revalorisé et minimum garanti, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Pension de réversion : le plafond 2026 qui peut tout faire basculer