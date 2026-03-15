Pension de réversion : le plafond 2026 qui peut tout faire basculer

Depuis le 1er janvier 2026, les plafonds de ressources pour la pension de réversion du régime général ont été relevés. Une revalorisation mécanique, liée à l'évolution du SMIC. En apparence, c'est une bonne nouvelle.



Sauf que cette hausse ne concerne que le plafond. Pas vos revenus. Si vos ressources ont augmenté davantage — un loyer perçu revalorisé, des intérêts d'épargne plus élevés, une petite activité complémentaire — vous pouvez basculer au-dessus du seuil sans le savoir.



Et dans ce cas, la conséquence est immédiate : la pension de réversion est réduite, voire supprimée. Pas de délai de grâce. Pas de courrier d'avertissement préalable. La caisse de retraite applique le plafond au moment du contrôle.