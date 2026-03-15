Pension de réversion : le plafond 2026 qui peut tout faire basculer

- Le plafond de ressources a bougé au 1er janvier — mais certains revenus ont bougé plus vite
- Près de 4,5 millions de bénéficiaires sont concernés, et un revenu ignoré peut suffire à tout perdre
- La caisse ne contrôle pas vos revenus de la même façon selon que vous dépassez un seuil trimestriel précis
Comprendre les plafonds de ressources 2026 pour la pension de réversion et les pièges à éviter © SeniorActu
Un plafond revalorisé qui ne protège pas tout le monde
Depuis le 1er janvier 2026, les plafonds de ressources pour la pension de réversion du régime général ont été relevés. Une revalorisation mécanique, liée à l'évolution du SMIC. En apparence, c'est une bonne nouvelle.
Sauf que cette hausse ne concerne que le plafond. Pas vos revenus. Si vos ressources ont augmenté davantage — un loyer perçu revalorisé, des intérêts d'épargne plus élevés, une petite activité complémentaire — vous pouvez basculer au-dessus du seuil sans le savoir.
Et dans ce cas, la conséquence est immédiate : la pension de réversion est réduite, voire supprimée. Pas de délai de grâce. Pas de courrier d'avertissement préalable. La caisse de retraite applique le plafond au moment du contrôle.
Sauf que cette hausse ne concerne que le plafond. Pas vos revenus. Si vos ressources ont augmenté davantage — un loyer perçu revalorisé, des intérêts d'épargne plus élevés, une petite activité complémentaire — vous pouvez basculer au-dessus du seuil sans le savoir.
Et dans ce cas, la conséquence est immédiate : la pension de réversion est réduite, voire supprimée. Pas de délai de grâce. Pas de courrier d'avertissement préalable. La caisse de retraite applique le plafond au moment du contrôle.
Comment fonctionne le contrôle des ressources
Le mécanisme est simple en théorie. Redoutable en pratique.
Au moment de l'attribution — ou lors d'un contrôle — la caisse examine vos ressources des 3 mois civils précédant la date de référence. Si elles dépassent le quart du plafond annuel applicable, c'est la période des 12 mois civils précédents qui est retenue à la place.
Concrètement, le quart du plafond annuel pour une personne seule représente 6 250,40 € sur trois mois, soit environ 2 083,47 € par mois. Si vos revenus mensuels dépassent cette barre sur le trimestre contrôlé, la caisse élargit sa fenêtre d'observation à un an.
Cette double mécanique piège ceux qui ont un revenu ponctuel élevé — une prime, la vente d'un bien, un rachat d'assurance-vie partiel. Un seul trimestre au-dessus du seuil peut déclencher un contrôle annuel.
Au moment de l'attribution — ou lors d'un contrôle — la caisse examine vos ressources des 3 mois civils précédant la date de référence. Si elles dépassent le quart du plafond annuel applicable, c'est la période des 12 mois civils précédents qui est retenue à la place.
Concrètement, le quart du plafond annuel pour une personne seule représente 6 250,40 € sur trois mois, soit environ 2 083,47 € par mois. Si vos revenus mensuels dépassent cette barre sur le trimestre contrôlé, la caisse élargit sa fenêtre d'observation à un an.
Cette double mécanique piège ceux qui ont un revenu ponctuel élevé — une prime, la vente d'un bien, un rachat d'assurance-vie partiel. Un seul trimestre au-dessus du seuil peut déclencher un contrôle annuel.
Quels revenus comptent dans le calcul
Tous les revenus ne sont pas pris en compte. Mais ceux qui le sont peuvent surprendre.
La caisse intègre dans le calcul :
Le piège classique : un Livret A dont les intérêts annuels, cumulés à une petite retraite personnelle et à un loyer perçu, font dépasser le plafond de quelques centaines d'euros. Suffisant pour perdre tout ou partie de la réversion.
La caisse intègre dans le calcul :
- Vos pensions de retraite personnelles (base et complémentaire)
- Vos revenus professionnels éventuels
- Vos revenus de placements financiers et mobiliers
- Vos revenus fonciers (loyers perçus)
- Certaines prestations et aides
Le piège classique : un Livret A dont les intérêts annuels, cumulés à une petite retraite personnelle et à un loyer perçu, font dépasser le plafond de quelques centaines d'euros. Suffisant pour perdre tout ou partie de la réversion.
Les plafonds exacts en 2026
Voici les seuils à ne pas dépasser pour conserver la pension de réversion du régime général en 2026 :
Pour le régime complémentaire Agirc-Arrco, les règles sont différentes : le taux de réversion est de 60 % des droits du défunt, et aucune condition de ressources n'est exigée. En revanche, trois conditions cumulatives s'appliquent : avoir été marié avec le défunt, ne pas être remarié, et avoir au moins 55 ans (sauf invalidité ou présence de deux enfants à charge au moment du décès).
Le montant minimum garanti de la réversion de base est fixé à 334,92 € par mois pour une durée d'assurance d'au moins 60 trimestres. En dessous de 60 trimestres, ce minimum est réduit proportionnellement.
👤 Personne seule
Plafond annuel de ressources
25 001,60 €
Soit par mois environ
2 083,47 €
👥 Couple
Plafond annuel de ressources
40 002,56 €
Soit par mois environ
3 333,55 €
Pour le régime complémentaire Agirc-Arrco, les règles sont différentes : le taux de réversion est de 60 % des droits du défunt, et aucune condition de ressources n'est exigée. En revanche, trois conditions cumulatives s'appliquent : avoir été marié avec le défunt, ne pas être remarié, et avoir au moins 55 ans (sauf invalidité ou présence de deux enfants à charge au moment du décès).
Le montant minimum garanti de la réversion de base est fixé à 334,92 € par mois pour une durée d'assurance d'au moins 60 trimestres. En dessous de 60 trimestres, ce minimum est réduit proportionnellement.
Ce qu'il faut vérifier maintenant
Si vous percevez une pension de réversion, ou si vous envisagez d'en faire la demande, une vérification s'impose dès maintenant.
- Faites le total de vos ressources des 3 derniers mois : pensions personnelles, revenus locatifs, intérêts de placements, éventuels revenus d'activité
- Comparez ce total au quart du plafond annuel : 6 250,40 € pour une personne seule, 10 000,64 € pour un couple
- Si vous êtes au-dessus, refaites le calcul sur 12 mois et comparez au plafond annuel
- Si vous êtes proche du plafond, identifiez le revenu qui fait basculer
Ce que beaucoup confondent entre régime de base et complémentaire
Le vrai danger de la pension de réversion ne vient pas du plafond lui-même. Il vient de son évolution silencieuse.
Chaque année, le plafond est revalorisé. Mais vos revenus évoluent aussi — parfois plus vite. Une revalorisation de votre propre retraite de base, une hausse du taux du Livret A qui augmente vos intérêts, un loyer indexé sur l'IRL : chaque micro-hausse vous rapproche du seuil.
Et la caisse ne prévient pas. Elle contrôle. Puis elle ajuste — à la baisse. Certains bénéficiaires découvrent la réduction ou la suppression de leur réversion en consultant leur relevé bancaire. Sans courrier préalable dans de nombreux cas.
Autre point de confusion fréquent : les règles sur le remariage diffèrent radicalement selon le régime. Dans le régime général, un remariage ne supprime pas la pension de réversion. En revanche, les ressources du nouveau ménage sont prises en compte : si elles dépassent le plafond de 40 002,56 € par an, la réversion est réduite ou supprimée.
À l'Agirc-Arrco, la règle est inverse et bien plus stricte. Le remariage éteint définitivement le droit à la réversion complémentaire — même si cette nouvelle union se termine par un divorce ou un décès. Et pour y avoir droit, trois conditions cumulatives s'appliquent : avoir été marié avec le défunt, ne pas être remarié, et avoir au moins 55 ans (sauf invalidité ou présence de deux enfants à charge).
Rappel souvent oublié : le PACS et le concubinage ne donnent droit à aucune réversion, quel que soit le régime. Seul le mariage ouvre ce droit.
Si vous êtes proche du plafond ou si vous envisagez un remariage, un rendez-vous avec votre caisse de retraite — ou un passage sur votre espace personnel en ligne — peut éviter une mauvaise surprise au prochain contrôle.
Chaque année, le plafond est revalorisé. Mais vos revenus évoluent aussi — parfois plus vite. Une revalorisation de votre propre retraite de base, une hausse du taux du Livret A qui augmente vos intérêts, un loyer indexé sur l'IRL : chaque micro-hausse vous rapproche du seuil.
Et la caisse ne prévient pas. Elle contrôle. Puis elle ajuste — à la baisse. Certains bénéficiaires découvrent la réduction ou la suppression de leur réversion en consultant leur relevé bancaire. Sans courrier préalable dans de nombreux cas.
Autre point de confusion fréquent : les règles sur le remariage diffèrent radicalement selon le régime. Dans le régime général, un remariage ne supprime pas la pension de réversion. En revanche, les ressources du nouveau ménage sont prises en compte : si elles dépassent le plafond de 40 002,56 € par an, la réversion est réduite ou supprimée.
À l'Agirc-Arrco, la règle est inverse et bien plus stricte. Le remariage éteint définitivement le droit à la réversion complémentaire — même si cette nouvelle union se termine par un divorce ou un décès. Et pour y avoir droit, trois conditions cumulatives s'appliquent : avoir été marié avec le défunt, ne pas être remarié, et avoir au moins 55 ans (sauf invalidité ou présence de deux enfants à charge).
Rappel souvent oublié : le PACS et le concubinage ne donnent droit à aucune réversion, quel que soit le régime. Seul le mariage ouvre ce droit.
Si vous êtes proche du plafond ou si vous envisagez un remariage, un rendez-vous avec votre caisse de retraite — ou un passage sur votre espace personnel en ligne — peut éviter une mauvaise surprise au prochain contrôle.
Ce qu'il faut retenir
- Le plafond de ressources 2026 pour la réversion du régime général est de 25 001,60 € (personne seule) et 40 002,56 € (couple)
- La revalorisation concerne le plafond, mais vos revenus peuvent avoir augmenté davantage
- La caisse contrôle vos ressources sur 3 mois — et passe à 12 mois si le seuil trimestriel est dépassé
- Le minimum garanti est de 334,92 €/mois pour 60 trimestres cotisés par le défunt
- Dans le régime général, le remariage ne supprime pas la réversion — mais les ressources du nouveau ménage sont réévaluées
- L'Agirc-Arrco verse 60 % sans condition de ressources — mais exige de ne pas être remarié et d'avoir au moins 55 ans
Sources :
- service-public.gouv.fr, Pension de réversion du régime général, mise à jour 2026
- L'Assurance retraite (CNAV), Conditions et plafonds de la pension de réversion, janvier 2026
- Agirc-Arrco, Pension de réversion complémentaire, 2026
- service-public.gouv.fr, Pension de réversion du régime général, mise à jour 2026
- L'Assurance retraite (CNAV), Conditions et plafonds de la pension de réversion, janvier 2026
- Agirc-Arrco, Pension de réversion complémentaire, 2026