Droits et aides sociales Réversion : ce que la caisse sait de votre Livret A et de votre patrimoine Pour calculer la pension de réversion, la caisse de retraite ne se limite pas à vos revenus déclarés et prend en compte des ressources que beaucoup de veufs ignorent. Un contrôle large, qui peut réduire voire supprimer les droits.

Le piège des ressources "invisibles" Chaque année, des milliers de veuves et veufs voient leur demande de pension de réversion refusée ou leur montant réduit. La raison ? Ils ont dépassé le plafond de ressources sans même s'en rendre compte, parfois à cause de revenus qu'ils n'imaginaient pas devoir déclarer. Sur les 4,4 millions de Français qui perçoivent aujourd'hui une pension de réversion, près de 90 % sont des femmes. Pour beaucoup, cette aide représente un véritable filet de sécurité après le décès du conjoint.



Car contrairement à ce que beaucoup pensent, la caisse de retraite ne se limite pas à examiner vos revenus d'activité. Elle passe au crible l'ensemble de vos ressources : allocations chômage, patrimoine immobilier, placements financiers... Même des sommes que vous n'avez jamais touchées concrètement peuvent être comptabilisées sous forme de revenus fictifs. Cette subtilité administrative piège des milliers de demandeurs chaque année et leur fait perdre tout ou partie de leurs droits.



En 2026, pour prétendre à la pension de réversion du régime général, vos ressources annuelles brutes ne doivent pas dépasser 25 001,60 € si vous vivez seul, ou 40 002,56 € si vous vivez en couple (remariage, Pacs ou concubinage). Un seul euro au-dessus de ces seuils, et c'est la réduction ou la suppression de vos droits. Le calcul est implacable.

Les 6 ressources que vous devez déclarer Voici la liste des revenus et ressources que la Cnav prend en compte pour calculer votre éligibilité à la pension de réversion.



1. Vos revenus d'activité professionnelle : salaires, revenus d'indépendant, honoraires. Bonne nouvelle : si vous avez 55 ans ou plus, un abattement de 30 % s'applique automatiquement. Seuls 70 % de vos revenus professionnels sont donc comptabilisés dans le plafond. Un avantage non négligeable si vous continuez à travailler.



2. Vos allocations de remplacement : allocations chômage (ARE), indemnités journalières maladie, indemnités accident du travail. Attention, aucun abattement ne s'applique ici. Ces sommes sont comptées intégralement dans vos ressources.



3. Vos pensions de retraite personnelles : toutes vos retraites de base (régime général, MSA, régimes spéciaux) et certaines pensions d'invalidité entrent dans le calcul. Un cumul qui peut vite faire grimper le total.



4. Vos biens immobiliers (hors résidence principale) : même si votre appartement locatif n'est pas loué ou si votre résidence secondaire reste fermée, la caisse considère qu'il vous rapporte un revenu fictif équivalent à 3 % de sa valeur vénale par an. Exemple concret : un bien estimé à 150 000 € ajoute automatiquement 4 500 € à vos ressources déclarées, même si vous ne touchez pas un centime de loyer.



5. Votre épargne et placements : Livret A, assurance-vie, PEA, comptes à terme, SICAV, obligations... Un revenu fictif de 3 % de leur valeur totale est retenu par la caisse, quel que soit le rendement réel de ces placements. Un Livret A de 20 000 € compte donc pour 600 € de ressources annuelles.



6. Les donations récentes : si vous avez donné un bien à vos enfants ou petits-enfants il y a moins de 5 ans, il compte encore à 3 % de sa valeur dans vos ressources. Entre 5 et 10 ans après la donation, c'est 1,5 %. Au-delà de 10 ans seulement, le bien donné n'est plus comptabilisé.

Les ressources qui n'entrent pas dans le calcul

✅ Ressources exclues du calcul 🏠 Résidence principale Jamais comptabilisée 💶 Réversions complémentaires Agirc-Arrco, Ircantec exclues 📄 Allocation veuvage N'entre pas dans le plafond 💰 Patrimoine du défunt Biens hérités ou de la communauté 🧑‍🦽 AAH et RSA Minima sociaux exclus

Précision importante : contrairement à une idée répandue véhiculée par certains sites, l'AAH (allocation adulte handicapé) et le RSA ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources pour la pension de réversion. Cette exclusion est confirmée par une réponse parlementaire officielle du Sénat et par la circulaire Cnav 2006/37. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de ces minima sociaux qui craignaient de perdre leurs droits à la réversion.



Attention : cette liste d'exclusions ne vaut que pour le régime général de l'Assurance retraite. Chaque régime (fonction publique, régimes spéciaux, professions libérales) applique ses propres règles, parfois plus souples, parfois plus strictes. Heureusement, certaines ressources sont explicitement exclues du calcul par la réglementation. Les connaître peut vous éviter de vous croire inéligible à tort, ou de déclarer des sommes qui ne sont pas requises.: contrairement à une idée répandue véhiculée par certains sites, l'AAH (allocation adulte handicapé) et le RSApris en compte dans le calcul des ressources pour la pension de réversion. Cette exclusion est confirmée par une réponse parlementaire officielle du Sénat et par la circulaire Cnav 2006/37. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de ces minima sociaux qui craignaient de perdre leurs droits à la réversion.Attention : cette liste d'exclusions ne vaut que pour le régime général de l'Assurance retraite. Chaque régime (fonction publique, régimes spéciaux, professions libérales) applique ses propres règles, parfois plus souples, parfois plus strictes.

Comment éviter le piège du dépassement 3 derniers mois civils précédant votre demande. Mais elle peut aussi retenir les 12 derniers mois si ce calcul vous est plus favorable.

👤 Personne seule 💶 Plafond annuel 2026 25 001,60 € bruts 📅 Soit par mois ~2 083 € 👥 Couple 💶 Plafond annuel 2026 40 002,56 € bruts 📅 Soit par mois ~3 333 €

Si vous dépassez légèrement le plafond, votre pension de réversion n'est pas forcément supprimée : elle est réduite du montant exact du dépassement. Mais un dépassement important peut vous priver totalement de ce droit, parfois définitivement si vous êtes déjà retraité.



Pour éviter les mauvaises surprises, utilisez le Avant de déposer votre demande de réversion, faites un point précis et exhaustif de vos ressources. La caisse examine en priorité lesprécédant votre demande. Mais elle peut aussi retenir lessi ce calcul vous est plus favorable.Si vous dépassez légèrement le plafond, votre pension de réversion n'est pas forcément supprimée : elle est réduite du montant exact du dépassement. Mais un dépassement important peut vous priver totalement de ce droit, parfois définitivement si vous êtes déjà retraité.Pour éviter les mauvaises surprises, utilisez le simulateur officiel de réversion sur Info-Retraite . Cet outil gratuit vous permet d'estimer vos droits à la pension de réversion auprès de tous les régimes avant de déposer votre dossier. Une précaution indispensable.

Sources :

- Service-public.fr, fiche pension de réversion, mise à jour janvier 2026

- Réponse parlementaire du Sénat, Question N° 11438, 2023

- Circulaire Cnav n°2006/37 du 8 juin 2006

- L'Assurance retraite, rubrique réversion/veuvage, janvier 2026

📖 Notre guide de référence



Retrouvez notre guide complet et actualité pour connaître vos droits, éviter les pièges et ne perdre aucun euro :

Pension de réversion 2026 : conditions, montant, plafond et démarches Retrouvez notre guide complet et actualité pour connaître vos droits, éviter les pièges et ne perdre aucun euro :

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 10:46 | mis à jour le 12/02/2026 à 11:50



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