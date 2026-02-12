Pension de réversion 2026 : conditions, montant, plafond et démarches

Sommaire
- Qu'est-ce que la pension de réversion ?
- Régime général : conditions d'éligibilité en 2026
- Montants 2026 : minimum, maximum et majorations
- Divorcés : comment fonctionne le partage de la réversion
- Remariage : les règles qui changent tout selon le régime
- Pension de réversion fonctionnaire : des règles à part
- Réversion Agirc-Arrco : la retraite complémentaire du privé
- Comparatif : régime général, Agirc-Arrco et fonction publique
- Démarches : comment demander votre pension de réversion
Qu'est-ce que la pension de réversion ?
La pension de réversion est la part de la retraite que percevait (ou aurait perçue) votre conjoint décédé, reversée au conjoint survivant ou à l'ex-conjoint. Le principe est simple : compenser la perte de revenus provoquée par le décès. Mais attention, ce droit n'est pas automatique. C'est à vous d'en faire la demande auprès des caisses de retraite concernées.
Seuls les couples mariés (ou ayant été mariés) sont éligibles. Le Pacs (Pacte civil de solidarité) et le concubinage ne donnent aucun droit à la réversion, quel que soit le régime. C'est l'une des différences majeures entre mariage et Pacs que beaucoup de couples ignorent encore.
Le montant et les conditions varient selon le régime du défunt : régime général (salariés du privé, indépendants, contractuels), retraite complémentaire Agirc-Arrco, fonction publique. Un même défunt peut avoir cotisé à plusieurs régimes. Dans ce cas, vous pouvez cumuler les réversions correspondantes.
Seuls les couples mariés (ou ayant été mariés) sont éligibles. Le Pacs (Pacte civil de solidarité) et le concubinage ne donnent aucun droit à la réversion, quel que soit le régime. C'est l'une des différences majeures entre mariage et Pacs que beaucoup de couples ignorent encore.
Le montant et les conditions varient selon le régime du défunt : régime général (salariés du privé, indépendants, contractuels), retraite complémentaire Agirc-Arrco, fonction publique. Un même défunt peut avoir cotisé à plusieurs régimes. Dans ce cas, vous pouvez cumuler les réversions correspondantes.
Régime général : conditions d'éligibilité en 2026
La pension de réversion du régime général (versée par la Carsat, c'est-à-dire la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail, ou par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, pour les agriculteurs) est soumise à trois conditions cumulatives.
Condition de mariage. Avoir été marié avec le défunt. Les partenaires de Pacs et les concubins en sont exclus. Aucune durée minimale de mariage n'est exigée.
Condition d'âge. Avoir au moins 55 ans. Ce seuil est abaissé à 51 ans si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009.
Condition de ressources. Vos ressources personnelles ne doivent pas dépasser un plafond réévalué chaque année en fonction du Smic. En 2026, les plafonds sont les suivants :
Si vous travaillez, seuls 70 % de vos revenus d'activité sont pris en compte dans le calcul.
Point crucial : si vos ressources dépassent le plafond, la pension de réversion n'est pas forcément supprimée. Elle est réduite du montant du dépassement. Ce mécanisme de plafonnement progressif permet de conserver une partie de la réversion même en cas de léger dépassement.
Condition de mariage. Avoir été marié avec le défunt. Les partenaires de Pacs et les concubins en sont exclus. Aucune durée minimale de mariage n'est exigée.
Condition d'âge. Avoir au moins 55 ans. Ce seuil est abaissé à 51 ans si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009.
Condition de ressources. Vos ressources personnelles ne doivent pas dépasser un plafond réévalué chaque année en fonction du Smic. En 2026, les plafonds sont les suivants :
Solo Personne vivant seule
Plafond annuel de ressources brutes
25 001,60 €
Soit par mois
2 083,47 €
Duo Personne vivant en couple
Plafond annuel de ressources brutes
40 002,56 €
Soit par mois
3 333,55 €
Si vous travaillez, seuls 70 % de vos revenus d'activité sont pris en compte dans le calcul.
Point crucial : si vos ressources dépassent le plafond, la pension de réversion n'est pas forcément supprimée. Elle est réduite du montant du dépassement. Ce mécanisme de plafonnement progressif permet de conserver une partie de la réversion même en cas de léger dépassement.
Montants 2026 : minimum, maximum et majorations
Le calcul de la réversion du régime général obéit à une règle claire : elle correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait perçue le conjoint décédé, hors majorations.
En 2026, la pension de réversion est encadrée par un plancher et un plafond. Le minimum garanti est de 334,92 € par mois (soit 4 019,13 € par an) si le défunt totalisait au moins 60 trimestres (15 ans de cotisations) au régime général. Si sa carrière était plus courte, ce minimum est réduit proportionnellement. Le montant maximum est plafonné à 1 081,35 € par mois (soit 12 976,20 € par an).
Des majorations peuvent s'ajouter. Si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, votre réversion est majorée de 10 %. Si vous avez un enfant à charge et n'avez pas encore fait valoir votre retraite personnelle, une majoration forfaitaire de 113,59 € par mois et par enfant s'applique.
Enfin, une majoration de 11,1 % existe si vous remplissez trois conditions : avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein (c'est-à-dire la retraite complète, entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance), avoir fait valoir tous vos droits à retraite, et que le total de vos pensions ne dépasse pas 1 006,69 € par mois (soit 3 020,07 € par trimestre).
En 2026, la pension de réversion est encadrée par un plancher et un plafond. Le minimum garanti est de 334,92 € par mois (soit 4 019,13 € par an) si le défunt totalisait au moins 60 trimestres (15 ans de cotisations) au régime général. Si sa carrière était plus courte, ce minimum est réduit proportionnellement. Le montant maximum est plafonné à 1 081,35 € par mois (soit 12 976,20 € par an).
Des majorations peuvent s'ajouter. Si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, votre réversion est majorée de 10 %. Si vous avez un enfant à charge et n'avez pas encore fait valoir votre retraite personnelle, une majoration forfaitaire de 113,59 € par mois et par enfant s'applique.
Enfin, une majoration de 11,1 % existe si vous remplissez trois conditions : avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein (c'est-à-dire la retraite complète, entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance), avoir fait valoir tous vos droits à retraite, et que le total de vos pensions ne dépasse pas 1 006,69 € par mois (soit 3 020,07 € par trimestre).
Divorcés : comment fonctionne le partage de la réversion
Si le défunt a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints, proportionnellement à la durée de chaque mariage.
Prenons un exemple concret. Si le défunt a été marié 20 ans avec un premier conjoint, puis 10 ans avec un second, le premier reçoit deux tiers de la réversion et le second un tiers. Si l'un des bénéficiaires décède, sa part est redistribuée aux autres.
Point essentiel : aucune durée minimale de mariage n'est requise au régime général. Même un mariage de quelques mois ouvre droit à la réversion, au prorata de sa durée.
Autre piège fréquent : si un ex-conjoint ne réclame pas sa part, elle ne revient pas automatiquement au conjoint survivant. Les caisses ne recherchent pas activement les ex-conjoints. C'est à chaque bénéficiaire potentiel de faire sa propre demande.
Prenons un exemple concret. Si le défunt a été marié 20 ans avec un premier conjoint, puis 10 ans avec un second, le premier reçoit deux tiers de la réversion et le second un tiers. Si l'un des bénéficiaires décède, sa part est redistribuée aux autres.
Point essentiel : aucune durée minimale de mariage n'est requise au régime général. Même un mariage de quelques mois ouvre droit à la réversion, au prorata de sa durée.
Autre piège fréquent : si un ex-conjoint ne réclame pas sa part, elle ne revient pas automatiquement au conjoint survivant. Les caisses ne recherchent pas activement les ex-conjoints. C'est à chaque bénéficiaire potentiel de faire sa propre demande.
Remariage : les règles qui changent tout selon le régime
C'est l'un des points les plus mal compris du système de réversion. Les règles changent radicalement d'un régime à l'autre, et une erreur peut coûter très cher.
Régime général : le remariage ne supprime pas la réversion. Vous conservez votre droit. Cependant, si vous vivez en couple, les ressources du nouveau ménage sont prises en compte. Si elles dépassent 40 002,56 € par an, votre réversion peut être réduite ou suspendue.
Agirc-Arrco : le remariage supprime définitivement la réversion complémentaire. Même si vous divorcez ensuite de votre nouveau conjoint, vous ne retrouverez jamais vos droits. C'est l'un des pièges les plus coûteux pour les conjoints survivants qui envisagent de refaire leur vie. En revanche, le Pacs et le concubinage ne suppriment pas cette réversion.
Fonction publique : le remariage, le Pacs ou le concubinage suppriment la réversion. Mais si vous mettez fin à cette nouvelle union, vous pouvez récupérer vos droits.
Base Régime général
Impact du remariage
Réversion MAINTENUE
Attention
Ressources du couple prises en compte
Arrco Agirc-Arrco
Impact du remariage
Suppression DÉFINITIVE
Attention
Irréversible même après divorce
FP Fonction publique
Impact du remariage/Pacs/concubinage
Suppression temporaire
Récupérable ?
Oui, si fin de la nouvelle union
Régime général : le remariage ne supprime pas la réversion. Vous conservez votre droit. Cependant, si vous vivez en couple, les ressources du nouveau ménage sont prises en compte. Si elles dépassent 40 002,56 € par an, votre réversion peut être réduite ou suspendue.
Agirc-Arrco : le remariage supprime définitivement la réversion complémentaire. Même si vous divorcez ensuite de votre nouveau conjoint, vous ne retrouverez jamais vos droits. C'est l'un des pièges les plus coûteux pour les conjoints survivants qui envisagent de refaire leur vie. En revanche, le Pacs et le concubinage ne suppriment pas cette réversion.
Fonction publique : le remariage, le Pacs ou le concubinage suppriment la réversion. Mais si vous mettez fin à cette nouvelle union, vous pouvez récupérer vos droits.
Pension de réversion fonctionnaire : des règles à part
La réversion dans la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) obéit à des règles très différentes du secteur privé.
Le taux est de 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire décédé (contre 54 % au régime général).
Pas de condition de ressources. Contrairement au régime général, aucun plafond de revenus n'est exigé. Le conjoint survivant touche la réversion quel que soit son niveau de revenus personnels.
Pas de condition d'âge. La réversion fonctionnaire peut être versée dès le décès, sans attendre 55 ans.
Condition de durée de mariage. En revanche, une durée de mariage est exigée. Il faut remplir au moins une des conditions suivantes : le mariage a duré au moins 4 ans, ou le mariage a été contracté au moins 2 ans avant la cessation des services du fonctionnaire (c'est-à-dire avant son départ en retraite), ou au moins un enfant est issu du mariage.
Si le fonctionnaire a été marié plusieurs fois, la réversion est partagée entre tous les ayants droit au prorata de la durée de chaque mariage. Si l'un des bénéficiaires décède ou perd ses droits (remariage), sa part est redistribuée.
Le taux est de 50 % de la pension de retraite du fonctionnaire décédé (contre 54 % au régime général).
Pas de condition de ressources. Contrairement au régime général, aucun plafond de revenus n'est exigé. Le conjoint survivant touche la réversion quel que soit son niveau de revenus personnels.
Pas de condition d'âge. La réversion fonctionnaire peut être versée dès le décès, sans attendre 55 ans.
Condition de durée de mariage. En revanche, une durée de mariage est exigée. Il faut remplir au moins une des conditions suivantes : le mariage a duré au moins 4 ans, ou le mariage a été contracté au moins 2 ans avant la cessation des services du fonctionnaire (c'est-à-dire avant son départ en retraite), ou au moins un enfant est issu du mariage.
Si le fonctionnaire a été marié plusieurs fois, la réversion est partagée entre tous les ayants droit au prorata de la durée de chaque mariage. Si l'un des bénéficiaires décède ou perd ses droits (remariage), sa part est redistribuée.
Réversion Agirc-Arrco : la retraite complémentaire du privé
La retraite complémentaire Agirc-Arrco (obligatoire pour tous les salariés du privé) verse une pension de réversion distincte de celle du régime de base. Les deux se cumulent.
Le taux est de 60 % des droits complémentaires acquis par le défunt, c'est-à-dire 60 % des points de retraite qu'il avait accumulés.
Pas de condition de ressources. Contrairement au régime général, vos revenus personnels n'entrent pas en ligne de compte. Même si vous percevez une retraite confortable, vous avez droit à la réversion Agirc-Arrco.
Âge minimum : 55 ans (pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2019). Exceptions : pas de condition d'âge si vous êtes reconnu invalide ou si vous avez au moins 2 enfants à charge au moment du décès.
Pas de durée minimale de mariage. Mais le Pacs et le concubinage n'ouvrent aucun droit.
Remariage interdit. Si vous vous remariez, la pension Agirc-Arrco est définitivement supprimée. Le Pacs et le concubinage, eux, ne suppriment pas cette réversion.
Une majoration de 10 % pour enfants est prévue si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leurs 16 ans.
Le taux est de 60 % des droits complémentaires acquis par le défunt, c'est-à-dire 60 % des points de retraite qu'il avait accumulés.
Pas de condition de ressources. Contrairement au régime général, vos revenus personnels n'entrent pas en ligne de compte. Même si vous percevez une retraite confortable, vous avez droit à la réversion Agirc-Arrco.
Âge minimum : 55 ans (pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2019). Exceptions : pas de condition d'âge si vous êtes reconnu invalide ou si vous avez au moins 2 enfants à charge au moment du décès.
Pas de durée minimale de mariage. Mais le Pacs et le concubinage n'ouvrent aucun droit.
Remariage interdit. Si vous vous remariez, la pension Agirc-Arrco est définitivement supprimée. Le Pacs et le concubinage, eux, ne suppriment pas cette réversion.
Une majoration de 10 % pour enfants est prévue si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leurs 16 ans.
Comparatif : régime général, Agirc-Arrco et fonction publique
Les règles de la pension de réversion varient fortement d'un régime à l'autre. Voici un récapitulatif des différences essentielles en 2026 :
Un ancien salarié du privé peut ouvrir des droits à la fois au régime général et à l'Agirc-Arrco. Le conjoint survivant peut donc percevoir 54 % de la retraite de base + 60 % de la complémentaire. Ces deux pensions se cumulent sans condition particulière.
54 % Régime général (Carsat)
Taux de réversion
54 % de la retraite de base
Condition de ressources
Oui : 25 001 €/an (seul)
Âge minimum
55 ans
Remariage
Réversion maintenue
60 % Agirc-Arrco
Taux de réversion
60 % des points acquis
Condition de ressources
Aucune
Âge minimum
55 ans
Remariage
Suppression définitive
50 % Fonction publique
Taux de réversion
50 % de la pension
Condition de ressources
Aucune
Âge minimum
Aucun
Remariage/Pacs/concubinage
Suppression réversible
Un ancien salarié du privé peut ouvrir des droits à la fois au régime général et à l'Agirc-Arrco. Le conjoint survivant peut donc percevoir 54 % de la retraite de base + 60 % de la complémentaire. Ces deux pensions se cumulent sans condition particulière.
Démarches : comment demander votre pension de réversion
La pension de réversion n'est jamais versée automatiquement. C'est à vous d'en faire la demande, même si la caisse de retraite est informée du décès. On estime que près d'un veuf sur dix ne réclame jamais sa réversion, par méconnaissance ou découragement face aux démarches.
La demande unique en ligne. Depuis le site info-retraite.fr, vous pouvez déposer une seule demande de réversion valable auprès de tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé (régime de base, complémentaire, fonction publique). C'est la méthode la plus simple et la plus rapide.
Les pièces justificatives principales : acte de décès, livret de famille (ou acte de mariage), pièce d'identité, relevé d'identité bancaire (RIB), avis d'imposition ou de non-imposition, justificatifs de ressources des 3 ou 12 derniers mois. La liste complète dépend de votre situation. L'outil Mes justificatifs sur le site de l'Assurance retraite vous indique précisément les documents nécessaires à votre dossier.
Le délai compte. Si vous déposez votre demande dans les 12 mois suivant le décès, la réversion peut prendre effet dès le premier jour du mois suivant le décès. Au-delà de ce délai, elle ne prend effet qu'au premier jour du mois suivant votre demande. Chaque mois perdu est un mois de pension non rattrapable.
Attention aux révisions. Tant que votre situation financière peut évoluer (emploi en cours, retraite personnelle non encore liquidée), la caisse peut réviser le montant de votre réversion à la hausse ou à la baisse. Une fois que vous avez fait valoir tous vos droits à retraite personnelle, la réversion du régime général est définitivement fixée après un délai de 3 mois.
Simulez vos droits avant de demander. Le simulateur officiel multi-régimes est accessible sur info-retraite.fr. En quelques minutes, il vous indique si vous êtes éligible et dans quels régimes. Si la simulation est concluante, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Demander ma réversion.
La demande unique en ligne. Depuis le site info-retraite.fr, vous pouvez déposer une seule demande de réversion valable auprès de tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé (régime de base, complémentaire, fonction publique). C'est la méthode la plus simple et la plus rapide.
Les pièces justificatives principales : acte de décès, livret de famille (ou acte de mariage), pièce d'identité, relevé d'identité bancaire (RIB), avis d'imposition ou de non-imposition, justificatifs de ressources des 3 ou 12 derniers mois. La liste complète dépend de votre situation. L'outil Mes justificatifs sur le site de l'Assurance retraite vous indique précisément les documents nécessaires à votre dossier.
Le délai compte. Si vous déposez votre demande dans les 12 mois suivant le décès, la réversion peut prendre effet dès le premier jour du mois suivant le décès. Au-delà de ce délai, elle ne prend effet qu'au premier jour du mois suivant votre demande. Chaque mois perdu est un mois de pension non rattrapable.
Attention aux révisions. Tant que votre situation financière peut évoluer (emploi en cours, retraite personnelle non encore liquidée), la caisse peut réviser le montant de votre réversion à la hausse ou à la baisse. Une fois que vous avez fait valoir tous vos droits à retraite personnelle, la réversion du régime général est définitivement fixée après un délai de 3 mois.
Simulez vos droits avant de demander. Le simulateur officiel multi-régimes est accessible sur info-retraite.fr. En quelques minutes, il vous indique si vous êtes éligible et dans quels régimes. Si la simulation est concluante, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Demander ma réversion.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, fiche « Pension de réversion de l'Assurance retraite », vérifiée le 01/01/2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « Pension de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire », vérifiée le 01/01/2026
- Agirc-Arrco.fr, « La pension de réversion du conjoint ou ex-conjoint », 2026
- Lassuranceretraite.fr, « Droits en cas de décès » et « Demander une retraite de réversion », 2026
- Circulaire Cnav du 22/12/2025, plafonds et minimum garanti 2026
- CNRACL, « Ma pension de réversion », plafonds 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « Pension de réversion de l'Assurance retraite », vérifiée le 01/01/2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « Pension de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire », vérifiée le 01/01/2026
- Agirc-Arrco.fr, « La pension de réversion du conjoint ou ex-conjoint », 2026
- Lassuranceretraite.fr, « Droits en cas de décès » et « Demander une retraite de réversion », 2026
- Circulaire Cnav du 22/12/2025, plafonds et minimum garanti 2026
- CNRACL, « Ma pension de réversion », plafonds 2026