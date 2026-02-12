Pension de réversion 2026 : conditions, montant, plafond et démarches

Le calcul de la réversion du régime général obéit à une règle claire : elle correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait perçue le conjoint décédé, hors majorations.



En 2026, la pension de réversion est encadrée par un plancher et un plafond. Le minimum garanti est de 334,92 € par mois (soit 4 019,13 € par an) si le défunt totalisait au moins 60 trimestres (15 ans de cotisations) au régime général. Si sa carrière était plus courte, ce minimum est réduit proportionnellement. Le montant maximum est plafonné à 1 081,35 € par mois (soit 12 976,20 € par an).



Des majorations peuvent s'ajouter. Si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, votre réversion est majorée de 10 %. Si vous avez un enfant à charge et n'avez pas encore fait valoir votre retraite personnelle, une majoration forfaitaire de 113,59 € par mois et par enfant s'applique.



Enfin, une majoration de 11,1 % existe si vous remplissez trois conditions : avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein (c'est-à-dire la retraite complète, entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance), avoir fait valoir tous vos droits à retraite, et que le total de vos pensions ne dépasse pas 1 006,69 € par mois (soit 3 020,07 € par trimestre).