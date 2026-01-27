Retraite Pension de réversion : pourquoi des milliers de veufs divorcés perdent tout Chaque année, des veufs et veuves ayant divorcé puis refait leur vie découvrent qu'ils n'ont plus droit à la pension de réversion de leur ex-conjoint. Une condition stricte, qui s'applique même après des décennies de mariage.

Divorcé ne veut pas dire exclu Contrairement à une idée répandue, le divorce ne fait pas perdre le droit à la pension de réversion. Un ex-conjoint peut parfaitement prétendre à une partie de la retraite de son ancien époux décédé, même si des années ont passé depuis la séparation. C'est une bonne nouvelle pour les millions de Français concernés.



Mais attention : les règles varient considérablement d'un régime de retraite à l'autre, et certaines situations peuvent faire fondre drastiquement le montant perçu.

Le partage au prorata de la durée du mariage Prenons le cas le plus fréquent : un défunt qui a été marié deux fois au cours de sa vie. La pension de réversion est alors partagée entre le conjoint survivant actuel et le ou les ex-conjoints, au prorata de la durée de chaque mariage. Ce partage proportionnel s'applique dans tous les régimes.



Exemple concret : Jean a été marié 20 ans avec Marie, puis 10 ans avec Sophie. Au décès de Jean, la pension de réversion sera partagée ainsi : Marie recevra les deux tiers de la pension (20 ans sur 30) et Sophie un tiers (10 ans sur 30). Si la pension de réversion totale s'élève à 900 € par mois, Marie touchera 600 € et Sophie 300 €.



Cette règle mathématique s'applique même si l'un des conjoints s'est remarié entre-temps, du moins pour le régime de base.



Attention au piège du régime général : le partage est effectué entre tous les ex-conjoints qui ont existé, même ceux qui se sont remariés et qui ne remplissent plus les conditions pour percevoir effectivement leur part. Leur part est simplement "mise de côté" et ne vous revient pas automatiquement. En revanche, au décès de l'un des bénéficiaires potentiels, sa part est redistribuée aux autres conjoints survivants éligibles.

Remariage : des conséquences très différentes selon les régimes

✅ Régime général (Cnav, MSA) 💍 Impact du remariage Aucun - droits conservés ⚠️ Seul impact Ressources du couple comptées (plafond 40 002 €) ❌ Agirc-Arrco (complémentaire) 💍 Impact du remariage Perte DÉFINITIVE et irréversible ⚠️ Même si divorce ensuite Jamais récupérable ⏸️ Fonction publique 💍 Impact remariage/Pacs/concubinage Perte de la réversion ✅ Si nouvelle union prend fin Récupérable sur demande

Ces différences de traitement entre régimes créent des situations parfois absurdes. Une veuve de salarié du privé qui se remarie peut perdre 60 % de la pension de son défunt mari (la part Agirc-Arrco) tout en conservant les 54 % du régime de base. Une veuve de fonctionnaire qui vit en simple concubinage perd la totalité de sa réversion, mais peut la récupérer si la relation se termine.



Refaire sa vie a un coût financier très différent selon votre situation. Le remariage constitue le grand piège de la pension de réversion. Mais ses conséquences varient radicalement selon le régime de retraite concerné. Comprendre ces différences peut vous éviter de perdre des milliers d'euros sur le long terme.Ces différences de traitement entre régimes créent des situations parfois absurdes. Une veuve de salarié du privé qui se remarie peut perdrede son défunt mari (la part Agirc-Arrco) tout en conservant les 54 % du régime de base. Une veuve de fonctionnaire qui vit en simple concubinage perd la totalité de sa réversion, mais peut la récupérer si la relation se termine.

La question de la durée du mariage Autre subtilité méconnue concernant la durée du mariage :



Dans le régime général, il n'existe aucune durée minimale de mariage pour avoir droit à la réversion. Même un mariage d'un seul mois peut ouvrir des droits complets, sous réserve de remplir les autres conditions (âge, ressources).



En revanche, la fonction publique exige au minimum 4 ans de mariage (ou 2 ans si le mariage a eu lieu avant le départ à la retraite du fonctionnaire), sauf si un enfant est né de l'union. Cette condition peut exclure les mariages tardifs ou les unions de courte durée.



L'Agirc-Arrco n'impose pas non plus de durée minimale de mariage.

Ce qu'il faut faire avant toute décision plusieurs centaines d'euros par mois de pension complémentaire.



Pour certains veufs, le concubinage peut être préférable au mariage, car seul le mariage officiel fait perdre les droits Agirc-Arrco. C'est un calcul qu'il vaut mieux faire avant, plutôt qu'après.



Rassemblez soigneusement vos documents : actes de mariage et de divorce, jugements, livrets de famille. Ces pièces sont indispensables pour calculer la durée exacte de chaque union et donc votre part de réversion si votre ex-conjoint avait été marié plusieurs fois.



Utilisez le Avant toute décision de vie personnelle après un veuvage, prenez le temps d'évaluer l'impact financier précis. Un remariage peut vous faire perdre définitivementde pension complémentaire.Pour certains veufs, le concubinage peut être préférable au mariage, car seul le mariage officiel fait perdre les droits Agirc-Arrco. C'est un calcul qu'il vaut mieux faire avant, plutôt qu'après.Rassemblez soigneusement vos documents : actes de mariage et de divorce, jugements, livrets de famille. Ces pièces sont indispensables pour calculer la durée exacte de chaque union et donc votre part de réversion si votre ex-conjoint avait été marié plusieurs fois.Utilisez le simulateur officiel de réversion sur Info-Retraite pour estimer précisément vos droits selon votre situation personnelle. Et n'hésitez pas à contacter directement votre caisse de retraite pour obtenir une réponse adaptée à votre cas particulier avant de prendre toute décision.

Sources :

- Service-public.fr, fiche pension de réversion, mise à jour janvier 2026

- Agirc-Arrco, rubrique pension de réversion du conjoint, 2026

- L'Assurance retraite, conditions de la réversion, janvier 2026

📖 Notre guide de référence



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Pension de réversion 2026 : conditions, montant, plafond et démarches Retrouvez notre guide complet et actualité pour connaître vos droits, éviter les pièges et ne perdre aucun euro :

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 12/02/2026 à 11:49



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