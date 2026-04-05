Monte-escalier : le crédit d'impôt a disparu, mais une aide peut couvrir 70 % de la facture

Revenus très modestes 💶 Taux de prise en charge 70 % du montant HT 📊 Aide maximale 15 400 € Revenus modestes 💶 Taux de prise en charge 50 % du montant HT 📊 Aide maximale 11 000 €

Le dispositif qui prend le relais s'appelle. Géré par l'Agence nationale de l'habitat, il finance entre 50 et 70 % du montant hors taxes de vos travaux d'adaptation, dans la limite de. Le monte-escalier en fait explicitement partie, aux côtés des douches de plain-pied, des rampes d'accès et des volets motorisés.Le taux dépend de vos revenus. Si vous êtes classé enselon le barème ANAH, la prise en charge atteint 70 %, soit jusqu'àd'aide. Pour les, le taux descend à 50 %, ce qui représente tout de même jusqu'à 11 000 euros.Trois portes d'entrée ouvrent l'accès à MaPrimeAdapt'. La première : avoir, sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. La deuxième : avoir entre 60 et 69 ans avec un classement GIR 1 à 6 sur la grille AGGIR. La troisième : présenter unreconnu par la MDPH. Dans tous les cas, le logement doit être votre résidence principale, et vous devez faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage agréé par l'ANAH.Le guichet de dépôt avait été suspendu entre le 1er janvier et le 23 février 2026, faute de budget voté. Il est désormais rouvert, mais les délais d'instruction s'en ressentent : comptez trois à six mois entre le dépôt du dossier et le versement de l'aide.