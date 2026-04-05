Monte-escalier : le crédit d'impôt a disparu, mais une aide peut couvrir 70 % de la facture

Combien coûte vraiment un monte-escalier
Vous vivez dans une maison à étage depuis trente ans, et l'escalier commence à poser un vrai problème. La question n'est pas de savoir si un monte-escalier vous serait utile, mais combien il va coûter.
Pour un escalier droit, comptez entre 2 500 et 5 000 euros, pose comprise. C'est le modèle le plus courant et le plus rapide à installer : une demi-journée suffit en général. Dès que l'escalier tourne, le prix grimpe. Un monte-escalier tournant nécessite un rail cintré fabriqué sur mesure, et la facture se situe entre 5 000 et 10 000 euros.
Pour un escalier en colimaçon, le devis peut atteindre 12 000 euros. Ces montants incluent la fourniture, la pose et la mise en service. Pas l'entretien annuel, qui oscille entre 200 et 400 euros selon le contrat.
Pour un escalier droit, comptez entre 2 500 et 5 000 euros, pose comprise. C'est le modèle le plus courant et le plus rapide à installer : une demi-journée suffit en général. Dès que l'escalier tourne, le prix grimpe. Un monte-escalier tournant nécessite un rail cintré fabriqué sur mesure, et la facture se situe entre 5 000 et 10 000 euros.
Pour un escalier en colimaçon, le devis peut atteindre 12 000 euros. Ces montants incluent la fourniture, la pose et la mise en service. Pas l'entretien annuel, qui oscille entre 200 et 400 euros selon le contrat.
Le crédit d'impôt de 25 % : c'est fini
Si vous avez comme moi entendu parler du crédit d'impôt pour l'adaptation du logement, sachez qu'il a pris fin le 31 décembre 2025. L'article 200 quater A du code général des impôts est catégorique : seules les dépenses payées avant cette date ouvrent encore droit à l'avantage fiscal de 25 %.
En clair, si vous faites installer votre monte-escalier en 2026, vous ne pourrez pas déduire un centime sur votre déclaration de revenus au titre de ce dispositif. Le plafond de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple n'a plus cours. C'est la page officielle de service-public.gouv.fr, mise à jour le 20 février 2026, qui le confirme sans ambiguïté.
Or de nombreux sites continuent d'afficher ce crédit d'impôt comme disponible en 2026. Si un artisan ou un commercial vous le promet encore, c'est une erreur ou une tromperie.
En clair, si vous faites installer votre monte-escalier en 2026, vous ne pourrez pas déduire un centime sur votre déclaration de revenus au titre de ce dispositif. Le plafond de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple n'a plus cours. C'est la page officielle de service-public.gouv.fr, mise à jour le 20 février 2026, qui le confirme sans ambiguïté.
Or de nombreux sites continuent d'afficher ce crédit d'impôt comme disponible en 2026. Si un artisan ou un commercial vous le promet encore, c'est une erreur ou une tromperie.
MaPrimeAdapt' : jusqu'à 70 % pris en charge
Le dispositif qui prend le relais s'appelle MaPrimeAdapt'. Géré par l'Agence nationale de l'habitat, il finance entre 50 et 70 % du montant hors taxes de vos travaux d'adaptation, dans la limite de 22 000 euros HT. Le monte-escalier en fait explicitement partie, aux côtés des douches de plain-pied, des rampes d'accès et des volets motorisés.
Le taux dépend de vos revenus. Si vous êtes classé en revenus très modestes selon le barème ANAH, la prise en charge atteint 70 %, soit jusqu'à 15 400 euros d'aide. Pour les revenus modestes, le taux descend à 50 %, ce qui représente tout de même jusqu'à 11 000 euros.
Trois portes d'entrée ouvrent l'accès à MaPrimeAdapt'. La première : avoir 70 ans ou plus, sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. La deuxième : avoir entre 60 et 69 ans avec un classement GIR 1 à 6 sur la grille AGGIR. La troisième : présenter un taux d'incapacité d'au moins 50 % reconnu par la MDPH. Dans tous les cas, le logement doit être votre résidence principale, et vous devez faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage agréé par l'ANAH.
Le guichet de dépôt avait été suspendu entre le 1er janvier et le 23 février 2026, faute de budget voté. Il est désormais rouvert, mais les délais d'instruction s'en ressentent : comptez trois à six mois entre le dépôt du dossier et le versement de l'aide.
Le taux dépend de vos revenus. Si vous êtes classé en revenus très modestes selon le barème ANAH, la prise en charge atteint 70 %, soit jusqu'à 15 400 euros d'aide. Pour les revenus modestes, le taux descend à 50 %, ce qui représente tout de même jusqu'à 11 000 euros.
Revenus très modestes
Taux de prise en charge70 % du montant HT
Aide maximale15 400 €
Revenus modestes
Taux de prise en charge50 % du montant HT
Aide maximale11 000 €
Trois portes d'entrée ouvrent l'accès à MaPrimeAdapt'. La première : avoir 70 ans ou plus, sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. La deuxième : avoir entre 60 et 69 ans avec un classement GIR 1 à 6 sur la grille AGGIR. La troisième : présenter un taux d'incapacité d'au moins 50 % reconnu par la MDPH. Dans tous les cas, le logement doit être votre résidence principale, et vous devez faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage agréé par l'ANAH.
Le guichet de dépôt avait été suspendu entre le 1er janvier et le 23 février 2026, faute de budget voté. Il est désormais rouvert, mais les délais d'instruction s'en ressentent : comptez trois à six mois entre le dépôt du dossier et le versement de l'aide.
APA, TVA réduite : les aides qui se cumulent
MaPrimeAdapt' n'est pas la seule carte à jouer. L'allocation personnalisée d'autonomie, versée par votre département, peut financer un monte-escalier dans le cadre du plan d'aide à domicile. Elle concerne les personnes de 60 ans ou plus classées GIR 1 à 4. Les plafonds mensuels 2026 vont de 812 euros en GIR 4 à 2 080 euros en GIR 1. L'APA est cumulable avec MaPrimeAdapt', ce qui peut réduire votre reste à charge à quelques centaines d'euros.
La TVA réduite à 5,5 % s'applique de plein droit aux travaux d'adaptation du logement pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Elle se déduit directement sur la facture de l'installateur, sans démarche de votre part. Sur un devis à 8 000 euros HT, la différence entre une TVA à 20 % et une TVA à 5,5 % représente 1 160 euros d'économie. Ce n'est pas négligeable.
Nous concernons tous, à titre personnel ou pour nos parents. Il existe aussi la prestation de compensation du handicap, gérée par la MDPH, qui prend en charge 100 % des travaux jusqu'à 1 500 euros, puis 50 % au-delà, dans la limite de 10 000 euros sur dix ans. Et selon votre commune ou votre département, des aides locales complémentaires peuvent s'ajouter. Le premier réflexe, c'est d'appeler le CCAS de votre mairie ou le point d'accueil France Rénov' le plus proche.
La TVA réduite à 5,5 % s'applique de plein droit aux travaux d'adaptation du logement pour les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Elle se déduit directement sur la facture de l'installateur, sans démarche de votre part. Sur un devis à 8 000 euros HT, la différence entre une TVA à 20 % et une TVA à 5,5 % représente 1 160 euros d'économie. Ce n'est pas négligeable.
Nous concernons tous, à titre personnel ou pour nos parents. Il existe aussi la prestation de compensation du handicap, gérée par la MDPH, qui prend en charge 100 % des travaux jusqu'à 1 500 euros, puis 50 % au-delà, dans la limite de 10 000 euros sur dix ans. Et selon votre commune ou votre département, des aides locales complémentaires peuvent s'ajouter. Le premier réflexe, c'est d'appeler le CCAS de votre mairie ou le point d'accueil France Rénov' le plus proche.
Le piège qui annule tout
Jugez-en plutôt : la première cause de refus de MaPrimeAdapt', c'est le démarrage des travaux avant l'accord écrit de l'ANAH. Vous l'avez compris, un artisan qui vous propose de « commencer maintenant et régulariser après » vous fait courir un risque majeur. Si le chantier est lancé avant la notification officielle, le dossier est rejeté et vous perdez toute aide.
L'autre erreur fréquente, c'est de se passer de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce professionnel agréé réalise un diagnostic de votre logement, identifie les travaux prioritaires et monte le dossier administratif. Son intervention est gratuite pour vous et obligatoire pour obtenir MaPrimeAdapt'. Tenter de déposer un dossier sans AMO, c'est s'exposer à un refus pur et simple.
Le résultat est sans appel : entre la suppression du crédit d'impôt, la suspension temporaire du guichet et la complexité des démarches, beaucoup de retraités finissent par payer le prix fort. Sauf que les aides existent, et elles sont substantielles. Il suffit de frapper à la bonne porte dans le bon ordre : France Rénov' d'abord, AMO ensuite, dossier ANAH, puis artisan. Pas l'inverse.
L'autre erreur fréquente, c'est de se passer de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce professionnel agréé réalise un diagnostic de votre logement, identifie les travaux prioritaires et monte le dossier administratif. Son intervention est gratuite pour vous et obligatoire pour obtenir MaPrimeAdapt'. Tenter de déposer un dossier sans AMO, c'est s'exposer à un refus pur et simple.
Le résultat est sans appel : entre la suppression du crédit d'impôt, la suspension temporaire du guichet et la complexité des démarches, beaucoup de retraités finissent par payer le prix fort. Sauf que les aides existent, et elles sont substantielles. Il suffit de frapper à la bonne porte dans le bon ordre : France Rénov' d'abord, AMO ensuite, dossier ANAH, puis artisan. Pas l'inverse.
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CE QU'IL FAUT RETENIR
- Le crédit d'impôt de 25 % pour l'adaptation du logement est supprimé depuis le 1er janvier 2026 — il ne s'applique plus aux dépenses engagées cette année
- MaPrimeAdapt' prend le relais avec une prise en charge de 50 à 70 % du montant HT des travaux, plafonnée à 22 000 euros — le guichet ANAH est rouvert depuis le 23 février 2026
- L'APA, la TVA réduite à 5,5 % et la PCH sont cumulables avec MaPrimeAdapt' — mais l'assistant à maîtrise d'ouvrage est obligatoire et les travaux ne doivent jamais commencer avant l'accord écrit de l'ANAH
Sources :
- Service-public.gouv.fr, fiche MaPrimeAdapt', consultée le 5 avril 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche crédit d'impôt adaptation logement, mise à jour le 20 février 2026
- France Rénov', fiche MaPrimeAdapt', consultée le 5 avril 2026
- CFDT Retraités, barème APA 2026, mis à jour le 17 janvier 2026
- Légifrance, article 200 quater A du CGI
- Service-public.gouv.fr, fiche MaPrimeAdapt', consultée le 5 avril 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche crédit d'impôt adaptation logement, mise à jour le 20 février 2026
- France Rénov', fiche MaPrimeAdapt', consultée le 5 avril 2026
- CFDT Retraités, barème APA 2026, mis à jour le 17 janvier 2026
- Légifrance, article 200 quater A du CGI