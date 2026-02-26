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Chutes, fractures, perte de mémoire : le piège des somnifères que 3 millions de seniors ignorent

Un comprimé chaque soir, depuis des années, sans que personne n'ait jamais dit d'arrêter. Le geste est devenu automatique pour des millions de retraités français. Une vaste étude vient pourtant de révéler l'ampleur des dégâts invisibles — et la France figure parmi les pires élèves d'Europe.



Ce qu'il faut retenir

Plus d'un senior sur cinq se voit prescrire des somnifères ou anxiolytiques de la famille des benzodiazépines — souvent pendant des années La France est le 2e pays le plus consommateur en Europe, et 1 patient sur 3 ignore les risques associés à ces médicaments Certaines régions sont nettement plus touchées que d'autres Des alternatives existent pour décrocher progressivement — à condition de savoir comment s'y prendre

Des millions de comprimés avalés chaque soir : un piège silencieux plus d'un senior sur cinq (23 %) se voit prescrire des « benzodiazépines » — ces médicaments utilisés comme somnifères ou comme anxiolytiques (contre l'anxiété) — selon une étude de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) publiée en janvier 2026. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe.



Le problème n'est pas la prescription ponctuelle. C'est la durée. Ces médicaments sont conçus pour des traitements courts : quelques jours à trois semaines pour les troubles du sommeil, douze semaines maximum pour l'anxiété. Or, 40 % des ordonnances dépassent ces durées, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Des mois, des années, parfois des décennies de prise quotidienne — sans que la question de l'arrêt ne soit jamais posée.

Insomnie Somnifères ⏱️ Durée maximale recommandée Quelques jours à 3 semaines Anxiété Anxiolytiques ⏱️ Durée maximale recommandée 12 semaines maximum Réalité ⚠️ Constat ANSM 📊 Ordonnances non conformes (durée trop longue) 40 %



Résultat : 13 % des plus de 65 ans — soit environ 1,9 million de personnes — reçoivent chaque année une prescription jugée « potentiellement inappropriée » par les chercheurs. En clair : un traitement trop long ou un médicament dont les effets persistent trop longtemps dans un organisme vieillissant. En France,(23 %) se voit prescrire des « benzodiazépines » — ces médicaments utilisés comme somnifères ou comme anxiolytiques (contre l'anxiété) — selon une étude de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) publiée en. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe.Le problème n'est pas la prescription ponctuelle. C'est la durée. Ces médicaments sont conçus pour des traitements: quelques jours à trois semaines pour les troubles du sommeil, douze semaines maximum pour l'anxiété. Or,, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Des mois, des années, parfois des décennies de prise quotidienne — sans que la question de l'arrêt ne soit jamais posée.Résultat :— soit environ— reçoivent chaque année une prescription jugée « potentiellement inappropriée » par les chercheurs. En clair : un traitement trop long ou un médicament dont les effets persistent trop longtemps dans un organisme vieillissant.

Qui est le plus exposé — et pourquoi certaines régions sont en alerte Les benzodiazépines ne frappent pas au hasard. L'étude de l'IRDES, qui a analysé dix ans de données du Système national des données de santé (2012-2022), pointe des profils et des territoires nettement plus touchés.



Les personnes souffrant de troubles psychiques sont les plus exposées : 53 % des patients atteints de névroses ou de troubles de l'humeur reçoivent des prescriptions inadaptées. Chez les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, le taux atteint 30 % — alors même que ces médicaments sont associés à une aggravation des troubles cognitifs.



Géographiquement, la Bretagne, le Nord, le Limousin, la Champagne-Ardenne et la Gironde affichent les taux de prescriptions inadaptées les plus élevés du pays.



Autre donnée notable : les prescriptions inappropriées sont davantage observées chez les patients suivis par des médecins hommes plus âgés. Les femmes médecins ont, elles, davantage réduit leurs prescriptions entre 2015 et 2022.

Chutes, fractures du col, trous de mémoire : les risques que personne n'explique effets indésirables, eux, s'accumulent. Et chez les personnes de plus de 65 ans, le corps élimine ces substances beaucoup plus lentement qu'à 40 ans.



Les risques sont documentés depuis des années par la Haute Autorité de santé (HAS) :

Chutes et fractures : les benzodiazépines sont associées à un risque accru de chutes, première cause de fracture du col du fémur et d'hospitalisation chez les seniors

: les benzodiazépines sont associées à un risque accru de chutes, première cause de fracture du col du fémur et d'hospitalisation chez les seniors Troubles de la mémoire et de l'attention : la prise prolongée est associée à des difficultés cognitives qui peuvent être confondues avec les premiers signes d'Alzheimer

: la prise prolongée est associée à des difficultés cognitives qui peuvent être confondues avec les premiers signes d'Alzheimer Somnolence diurne : avec des conséquences sur la conduite et les activités quotidiennes

: avec des conséquences sur la conduite et les activités quotidiennes Dépendance physique et psychique : l'arrêt brutal peut provoquer un syndrome de sevrage grave (sueurs, palpitations, crises convulsives) Pourtant, 1 patient sur 3 qui prend ou a pris des benzodiazépines considère qu'il ne prend aucun risque, selon une avril 2025 une campagne nationale de sensibilisation, rappelant que ces médicaments sont « une aide temporaire, pas une solution permanente ». Le vrai piège des benzodiazépines, c'est qu'elles cessent de faire effet au bout de quelques semaines — mais leurs. Et chez les personnes de plus de 65 ans, le corps élimine ces substances beaucoup plus lentement qu'à 40 ans.Les risques sont documentés depuis des années par la Haute Autorité de santé (HAS) :Pourtant,qui prend ou a pris des benzodiazépines considère qu'il ne prend aucun risque, selon une enquête de l'ANSM publiée en 2025 . L'agence a d'ailleurs lancé enune campagne nationale de sensibilisation, rappelant que ces médicaments sont

Comment savoir si vous êtes concerné — et que faire pour décrocher plus de trois mois, vous êtes potentiellement concerné. Voici les noms des molécules les plus prescrites en France : alprazolam, oxazépam, zolpidem, bromazépam, lorazépam, zopiclone, prazépam, diazépam. Vérifiez votre ordonnance ou demandez à votre pharmacien.



L'arrêt ne doit JAMAIS se faire brutalement. Il doit être progressif, sur plusieurs semaines à plusieurs mois, sous surveillance médicale. L'objectif est de diminuer les doses par paliers pour éviter un syndrome de sevrage.



Les étapes à suivre : Étape 1 Consultation 🩺 Parlez-en à votre médecin traitant C'est lui qui établira un protocole de réduction progressive des doses, sur plusieurs semaines à plusieurs mois Étape 2 Diagnostic 🔍 Identifiez la cause de l'insomnie ou de l'anxiété Dépression, douleur chronique, apnée du sommeil : des causes traitables autrement Étape 3 Alternatives ✅ Explorez les solutions non médicamenteuses Relaxation, activité physique, psychothérapie, hygiène du sommeil (pas de sieste après 16h, chambre à moins de 18°C) Étape 4 Réduction 📉 Si l'arrêt total est difficile Même une réduction de dose diminue les risques de chute et de troubles cognitifs Si vous prenez un somnifère ou un anxiolytique depuis, vous êtes potentiellement concerné. Voici les noms des molécules les plus prescrites en France : alprazolam, oxazépam, zolpidem, bromazépam, lorazépam, zopiclone, prazépam, diazépam. Vérifiez votre ordonnance ou demandez à votre pharmacien.Il doit être, sur plusieurs semaines à plusieurs mois, sous surveillance médicale. L'objectif est de diminuer les doses par paliers pour éviter un syndrome de sevrage.Pour en savoir plus sur les effets de ces médicaments et les stratégies d'arrêt, le site officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose un guide complet et accessible.

Sources :

- IRDES, « Les prescriptions potentiellement inappropriées de benzodiazépines chez les séniors restent élevées », Questions d'économie de la santé n°304, janvier 2026

- ANSM, « Campagne de sensibilisation au bon usage des benzodiazépines », avril 2025

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, « Somnifères, anxiolytiques : attention aux effets secondaires des benzodiazépines », mis à jour juillet 2022

- INSEE, Bilan démographique 2024, janvier 2025

Pour aller plus loin :



- Trop de somnifères et de tranquillisants pour les seniors

- Seniors et troubles du sommeil : les somnifères, c'est pas automatique !