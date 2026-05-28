Équilibre après 65 ans : votre cerveau travaille plus dur que vos jambes pour vous tenir debout

Un senior réalise un test d'équilibre équipé d'un casque de mesure cérébrale dans un laboratoire de recherche © SeniorActu.com
D'où vient cette découverte sur l'équilibre et le cerveau
Pendant longtemps, on a réduit l'équilibre à une question de muscles, d'oreille interne et de réflexes. Les neurosciences ont changé ce regard. Tenir debout est en réalité une coproduction entre le cerveau et le corps.
Des équipes de recherche européennes ont mesuré l'activité cérébrale de jeunes adultes et de seniors pendant qu'ils maintenaient leur équilibre sur des plateformes instables. Les capteurs enregistrent, région par région, l'effort fourni par le cortex. Le constat est net : chez les personnes âgées, certaines zones du cerveau s'activent nettement plus que chez les jeunes pour accomplir le même geste.
Cette donnée n'est pas anecdotique. Elle éclaire pourquoi le risque de chute grimpe avec l'âge, et surtout ce que vous pouvez y faire.
Des équipes de recherche européennes ont mesuré l'activité cérébrale de jeunes adultes et de seniors pendant qu'ils maintenaient leur équilibre sur des plateformes instables. Les capteurs enregistrent, région par région, l'effort fourni par le cortex. Le constat est net : chez les personnes âgées, certaines zones du cerveau s'activent nettement plus que chez les jeunes pour accomplir le même geste.
Cette donnée n'est pas anecdotique. Elle éclaire pourquoi le risque de chute grimpe avec l'âge, et surtout ce que vous pouvez y faire.