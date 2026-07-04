Oméga-3 : ce résultat clinique que l'industrie des compléments alimentaires préfère ignorer

L'étude a été publiée le 18 juin 2026 dans eBioMedicine, une revue du groupe The Lancet. L'équipe du professeur Hussein Naji Yassine, directeur du Centre pour la santé cérébrale personnalisée à l'université de Californie du Sud, a recruté 365 adultes de 55 à 80 ans sans démence, tous considérés à risque élevé d'Alzheimer.



Les participants consommaient peu de poisson et présentaient au moins un facteur de risque : obésité, hypertension, cholestérol élevé ou sédentarité. Près de la moitié, soit 47 %, portaient au moins une copie du gène APOE4, le principal facteur de risque génétique d'Alzheimer tardif.



Le protocole était rigoureux : essai randomisé, en double aveugle, contre placebo. La moitié du groupe a reçu 2 000 mg par jour de DHA, l'acide gras oméga-3 le plus concentré dans le cerveau, sous forme de supplément d'algue. L'autre moitié recevait un placebo.



Tous prenaient aussi un complexe de vitamines B. Le suivi a duré vingt-quatre mois, avec IRM cérébrales, analyses sanguines et tests cognitifs répétés.



Le premier résultat est positif, et c'est précisément ce qui rend le second si troublant. Les analyses de liquide céphalo-rachidien ont montré une hausse de 17 % du taux d'oméga-3 dans le système nerveux central dès le sixième mois.



Dans le sang, l'indice oméga-3 dans les globules rouges est passé de 4,9 % à 11 %. L'acide gras atteint sa cible.



Pourtant, les tests cognitifs à vingt-quatre mois n'ont révélé aucune amélioration de la mémoire ni des fonctions exécutives. L'hippocampe, cette structure cérébrale que l'on surveille en priorité dans Alzheimer parce que sa perte de volume signale le déclin, n'a pas été préservé davantage dans le groupe supplémenté que dans le groupe placebo.



Le résultat est identique que les participants portent ou non le gène APOE4. L'auteur principal résume la situation sans ambiguïté : les données ne soutiennent pas l'utilisation de compléments d'huile de poisson comme mesure préventive contre Alzheimer.