Article publié le 23/07/2020 à 03:55 | Lu 219 fois Exercices et activités physiques : la Fondation Ipsen publie un petit guide gratuit





La Fondation Ipsen – Science for People vient de publier un ouvrage gratuit intitulé « Exercice & Activité Physique : Votre Guide Quotidien ! », un livre qui s’adresse aux seniors et aux personnes âgées qui propose de nombreuses astuces et plusieurs types d’exercices physiques pour les aider à être actifs et ce, quel que soit leur âge !

Pourquoi bouger plus ? Les bénéfices liés à l’exercice physique sont connus et reconnus depuis bien longtemps, depuis les Grecs anciens ! Déjà à leur époque, les penseurs grecs avaient suggéré que l’activité physique permettait de vivre mieux et plus longtemps.



Dans cet esprit et fidèle à son engagement de partage de la connaissance scientifique avec le grand public, cette fondation propose donc avec cet ouvrage « toutes les clés pour bouger plus afin de mieux vivre et mieux vieillir : une pratique sportive régulière et adaptée aux capacités de chacun » assure le communiqué.



Plus concrètement, ce guide comporte plusieurs parties pour être leur meilleur allié au quotidien :

- Une partie information qui reprend les questions les plus courantes que peuvent se poser les seniors et les personnes âgées sur leur condition physique ainsi que de nombreux éléments d’informations et de préparation pour adopter avec aisance un mode de vie plus sain au quotidien.

- Une partie démonstration avec de nombreux mouvements à effectuer, illustrés au moyen de photos, pour pratiquer au quotidien et améliorer à terme son endurance, sa force, son équilibre et sa souplesse.

- Une partie journal d’activités qui permet de fixer ses objectifs en fonction de sa condition physique, d’élaborer son plan hebdomadaire d’exercices et de mesurer ses progrès.



Ce guide est disponible gratuitement sur demande, en format papier ou numérique, à l’attention des particuliers mais également des hôpitaux, des EPHAD, pour remplir la mission première de la Fondation Ipsen : transmettre la science à tous, tous les jours.



Ces manuels sont distribués gratuitement en format papier sur simple demande via le formulaire de contact sur le site internet de la Fondation Ipsen. Retrouvez-les également au format électronique compatible pour vos liseuses sur les différentes plateformes (Amazon, Kobo, iTunes, etc.) ou librairies en ligne.



Rappelons que l’OMS recommande quel que soit notre âge ou notre condition physique, de pratiquer une activité physique adaptée. Souplesse, endurance, tonicité, équilibre, force musculaire : les effets sont nombreux et font même reculer la mortalité de trois ans en moyenne.









