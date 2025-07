Vins pétillants et crémants : des bulles pour l'été L’été est là avec ses envies de soirées festives. Des cocktails, des spritz, des longs drinks autant de prétexte pour redécouvrir la production française de vins pétillants et de crémants. Un choix qui est de plus en plus vaste depuis que la plupart des vignobles ont adopté ces vins de fête. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/07/2025

Aiguillonné par les Italiens et leur prosecco de qualité inégale, les viticulteurs français se sont mis aux pétillants. Bien sûr, il ne faut pas oublier les grands classiques comme la Clairette de Die, les vins de Loire, la Blanquette de Limoux ou les crémants de Bourgogne, mais désormais de nombreux producteurs s’approprient ce marché en élaborant des vins abordables qui savent se contenter de l’appellation vin mousseux ou vins pétillants.



Gérard Bertrand, pour qui le vin de violon d’Ingres, devient dès 1992 son activité principale, vient de compléter sa gamme de vins par un pétillant festif baptisé French CanCan.



Un brut nature qui associe la tradition et la modernité. Un effervescent qui frise l’impertinence en associant le pinot noir, le chardonnay et une touche de grenache blanc. Un vin vif et insolent qui s’accommodera parfaitement en cocktails et qui rend hommage à Toulouse-Lautrec qui est l’âme du French CanCan.



Ultime précision, le French CanCan bénéficie du label vin biologique. 19,90€ chez les cavistes.

Toujours festif, le brut rosé Cuvée M de chez Marrenon est élaboré en méthode traditionnelle à partir de raisins de grenache noir.



Dans le verre, il offre une belle robe saumonée et dégage une bouche gourmande de pêche blanche et de petits fruits rouges. A boire entre 10 et 12°. Une cuvée IGP qui conviendra également à la confection d’un Spritz au Campari.



La légère amertume de ce dernier mettra en exergue la finesse du grenache. On aime la finesse de ses bulles qui n’agressent pas le palais. 11,65€ chez les cavistes.



Plus classique le Crémant de Bourgogne extra-brut Victorine de Chastenay est un parfait substitut à des vins de Champagne. On note également un changement d’identité visuelle avec un étiquetage renouvelé plus sobre et un graphisme simple et élégant.



Pour cette cuvée millésimée 2017, le travail effectué est remarquable. Il faut souligner le fait que ce crémant soit un vin millésimé. Cela témoigne de la volonté de la part de ses producteurs d’élaborer un produit de qualité. On ressent immédiatement la volonté de monter en gamme.



Cet extra brut dosé à 6gr/L est à 100% en pinot noir. La Cave des Hautes Côtes a fait là un joli travail. Les bulles sont fines et chatouillent agréablement le palais et l’on aime en bouche les notes d’agrumes et de pêches blanches qui se dégagent.



Un vin parfait en apéritif ou avec quelques fruits de mer et qui peut facilement se substituer à des vignobles plus prestigieux. 13,30€ à la cave et en ligne.



Joël Chassaing-Cuvillier