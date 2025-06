Inauguration de la résidence associative Paul-Henry Chapuy à Vaulx-en-Velin ​Le 27 juin dernier, le ‌Groupe ACPPA a inauguré la Résidence associative Paul-Henri Chapuy à Vaulx-en-Velin (69). Ce pôle gérontologique de 180 places dédié à l’accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants a été conçu pour offrir un cadre de vie chaleureux et adapté aux ainés ; ce site ouvert et durable se veut par ailleurs profondément ancré dans son territoire. Il s'inscrit en cohérence avec les politiques publiques du bien vieillir, en collaboration avec les collectivités et institutions locales. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/06/2025





Côté résidents, la résidence accueille actuellement 140 personnes, dont 96 femmes et 44 hommes, chacun disposant d'une chambre individuelle de 20 m². La moyenne d'âge des résidents est de 85 ans, et compte parmi eux deux centenaires.





Une résidence associative à taille humaine, conçu comme un village

Un bâtiment organisé autour d’une « rue » intérieure et des petites unités de 12 à 20 chambres favorisant à la fois ouverture, convivialité et sécurité.

Une architecture inspirée d’un village avec ses petits pavillons, ses maisons, ses places et ses jardins, offrant un cadre chaleureux et rassurant.

Un projet co-construit en étroite concertation avec les équipes, la municipalité et les acteurs du territoire, pour répondre au plus juste aux besoins locaux.



Une offre d’hébergement permanente diversifiée (180 places)

EHPAD : 120 places dont deux unités de vie protégées (14 chambres chacune), garantissant un accompagnement adapté à différents niveaux de dépendance.

Unité de Soins Longue Durée (USLD) : 60 places, incluant une Unité d’Hébergement Renforcé (12 places) pour les personnes nécessitant une prise en soins de troubles de comportement.

Accueil de jour « Villa Les Pensées » : 12 places, dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées vivant à domicile, pour bénéficier d’un accompagnement adapté et permettre aux familles de souffler.

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) : 14 places, favorisant la stimulation cognitive et la vie sociale.



Un accompagnement personnalisé et accessible

Une résidence habilitée à l’aide sociale, garantissant l’accès à tous, y compris aux personnes à revenus modestes, pour une réponse équitable aux situations financières variées.

Lien étroit avec l’offre d’accompagnement à domicile du Groupe (via RESIDOM), favorisant la continuité des soins sur le territoire.



Des espaces partagés et des partenariats



La résidence n’est pas seulement un lieu de soins, mais un véritable tiers-lieu favorisant la vie sociale et l’échange entre résidents, familles, professionnels et plusieurs partenaires locaux :

Locaux associatifs partagés (« Tiers Lieux »), accessibles aux associations sociales et culturelles du territoire, pour des actions collectives ou individuelles ouvertes à tous.

L’accueil de services civiques et de bénévoles enrichit le lien social auprès des résidents.

Des partenariats avec les services séniors de la ville de Vaulx-en-Velin et une école primaire très proche du site favorisent les échanges et l’inclusion du pôle dans la vie sociale au niveau local.



Des services au quotidien pensés pour le bien-être

Restauration conviviale : un restaurant ouvert aux familles et habitants du quartier, offrant des moments de partage et de convivialité, avec un espace salon réservé aux proches.

Salon de coiffure : prestations de qualité réalisées par un professionnel, accessibles aux résidents et à leurs familles.

Espace rééducation : animé par des kinésithérapeutes, psychomotriciennes et ergothérapeutes pour un accompagnement pluridisciplinaire de qualité.

Boutique interne : vente à prix coûtant de produits de première nécessité et d’articles plaisir, contribuant au confort quotidien des résidents.

Le Piano Bar : espace convivial inspiré d’une place de village, ouvert chaque après-midi pour partager musique, boissons et douceurs dans une ambiance chaleureuse.



Au cœur du projet gérontologique de la résidence se trouve l'approche CARPE DIEM, une méthode d’accompagnement de la personne âgée particulièrement adaptée aux résidents atteints de troubles cognitifs ou de la maladie d'Alzheimer.



Cette approche vise à améliorer la qualité de vie des résidents en mettant l'accent sur leurs capacités restantes plutôt que sur leurs déficits et sur le respect du rythme. Cette résidence propose une offre globale pensée pour allier soins, confort et lien social. Cela « fait de cette résidence un établissement innovant, tourné vers l’humain, inscrit dans son territoire et soucieux d’offrir une vraie qualité de vie à ses résidents et à leurs proches » assure le groupe dans son communiqué.Côté résidents, la résidence accueille actuellement 140 personnes, dont 96 femmes et 44 hommes, chacun disposant d'une chambre individuelle de 20 m². La moyenne d'âge des résidents est de 85 ans, et compte parmi eux deux centenaires.La résidence n’est pas seulement un lieu de soins, mais un véritable tiers-lieu favorisant la vie sociale et l’échange entre résidents, familles, professionnels et plusieurs partenaires locaux :Au cœur du projet gérontologique de la résidence se trouve l'approche CARPE DIEM, une méthode d’accompagnement de la personne âgée particulièrement adaptée aux résidents atteints de troubles cognitifs ou de la maladie d'Alzheimer.Cette approche vise à améliorer la qualité de vie des résidents en mettant l'accent sur leurs capacités restantes plutôt que sur leurs déficits et sur le respect du rythme.